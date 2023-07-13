Resultado do Top Five 2023: conheça premiados em feira de vinhos

O prêmio Top Five da Vitória Expovinhos, que termina nesta quinta (13) no Clube Álvares Cabral, contempla os cinco melhores vinhos da feira em seis categorias.
A seleção dos premiados foi feita por um júri especializado, que degustou às cegas amostras enviadas previamente pelos expositores do evento.
Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa são as classificações do Top Five, e todos os rótulos premiados estão sendo oferecidos para degustação durante a feira.
Confira a lista com os 30 vinhos premiados.
VINHO BRANCO DO NOVO MUNDO
- CERRO DA CRUZ CHARDONNAY 2020 - Brasil/Expositor: Cooperativa Nova Aliança
- CASA GALIOTTO CHARDONNAY 2022 - Brasil/Expositor: Vinícola Galiotto
- ANTAWARA RESERVA CHARDONNAY 2021 - Chile/Expositor: Porto Delivery
- SANTA EMA GRAN RESERVA CHARDONNAY 2020 - Chile/Expositor: Santa Ema
- TORO DE PIEDRA GRAN RESERVA CHARDONNAY 2017 - Chile/Expositor: Survales
VINHO BRANCO DO VELHO MUNDO
- MARQUESA DE ALORNA GRANDE RESERVA 2019 - Portugal/Expositor: Adega Alentejana
- CONDE DE ERVIDEIRA ESCOLHA DO ENÓLOGO VIOGNIER 2019 - Portugal/Expositor: Ervideira
- CASA DE SANTAR RESERVA ENCRUZADO 2015 - Portugal/Expositor: Big Works
- CONDE DE CANTANHEDE BAGA - Portugal/Expositor: Carone
- ADEGA COOPERATIVA PONTE DA BARCA ALVARINHO 2019 - Portugal/Expositor: Conceiro Português
ESPUMANTE
- PROSECCO DOC CABERT - Itália/Expositor: Italy's Wine
- CHANDON EXCELLENCE BRUT - Brasil/Expositor: Moët Hennessy
- PUNTO MÁXIMO BRUT CHARDONNAY - Brasil/Expositor: Obra Prima
- CASA PERINI NATURE - Brasil/Expositor: Perini
- AURORA PINTO BANDEIRA MÉTODO TRADICIONAL EXTRA BRUT - Brasil/Expositor: Vinícola Aurora
VINHO DE SOBREMESA
- PORTO QUINTA DO NOVAL 10 ANOS - Portugal/Expositor: Adega Alentejana
- VIÑA MORANDÉ LATE HARVEST 2020 - Chile/Expositor: Massimex Trading LTDA - Blend's
- TERRAZAS DE LOS ANDES LATE HARVEST 2019 - Argentina/Expositor: Moët Hennessy
- SALTON ATOS LICOROSO - Brasil/Expositor: Salton
- TERRES FLORALIS MOSCATEL ORO - Espanha/Expositor: Cantu
VINHO TINTO DO VELHO MUNDO
- CROCHET 2019 - Portugal/Expositor: Adega Alentejana
- SAN MAGLORIO ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOP 2018- Itália/Expositor: Blanic Distribuidora
- CONDE DE ERVIDEIRA PRIVATE SELECTION 2017 - Portugal/Expositor: Ervideira
- NUMANTHIA TEMPRANILLO 2016 - Espanha/Expositor: Moët Hennessy
- PLAN DE DIEU COTES DU RHONE 2021 - França/Expositor: Obra Prima
VINHO TINTO DO NOVO MUNDO
- PAYA MALBEC 2019 - Chile/Expositor: Adega Alentejana
- ÂNGELO CABERNET SAUVIGNON E TANNAT 2020 - Brasil/Expositor: Vinícola Galiotto
- DIABLO DARK RED 2021 - Chile/Expositor: Porto Delivery
- ADUENTUS CABERNET FRANC 2017 - Argentina/Expositor: Antigal
- MANKE GRAN RESERVA 2019 - Chile/Expositor: Carone
Com informações da colunista Nádia Alcalde.