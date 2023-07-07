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Entre vinhos

Vitória recebe feira de vinhos com 1.400 opções para degustar

Vitória ExpoVinhos acontece nos dias 12 e 13 de julho na área de eventos do Clube Álvares Cabral, com rótulos de 16 países e 60 expositores

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 06:00

Publicado em 

07 jul 2023 às 06:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

A Vitória ExpoVinhos chega à sua 13ª edição nos dias 12 e 13 de julho, das 18h às 23h, no Ilha Buffet Álvares Cabral, e já é considerada pela imprensa especializada uma das melhores feiras de vinhos do Brasil.
Neste ano, o evento contará com 1.400 rótulos de vinhos de 16 países, cerca de 60 expositores, além de cursos, palestras e oportunidades de negócios para empresários e profissionais do setor. Os ingressos para a feira custam R$ 150 por dia ou R$ 270 para os dois dias do evento, à venda pelo site LeBillet. 
A feira vai funcionar no formato wine tasting: ao chegar na recepção, o visitante receberá um crachá de identificação e uma taça para realizar as degustações nos estandes dos expositores.
Qualquer apreciador de vinhos poderá participar da feira, que é uma boa oportunidade para conversar com produtores, enólogos e sommeliers, conhecer lançamentos das vinícolas e conferir de perto as características de cada rótulo.
Vitória ExpoVinhos no Ilha Buffet Álvares Cabral
Feira vai funcionar no formato wine tasting Crédito: Rota Eventos/Divulgação

TOP FIVE

Um dos momentos mais aguardados da ExpoVinhos é a divulgação do resultado do Top Five. No concurso, um júri especializado - do qual terei a honra de fazer parte mais uma vez) - degusta às cegas rótulos selecionados pelos expositores e elege os melhores vinhos da feira.
As categorias do Top Five são Tinto e Branco do Velho Mundo, Tinto e Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. Todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação nos estandes do evento.

PALESTRA COM ENÓLOGA 

Outra atração de destaque nessa edição da feira é a palestra com a enóloga portuguesa Filipa Patrícia da Silva Morgado com o tema “Um olhar português sobre a viticultura chilena”, que  acontecerá no dia 12/07 (quarta), das 18h30 às 19h30.
Enóloga Filipa Patrícia da Silva Morgado participa da Vitória ExpoVinhos
Enóloga Filipa Patrícia da Silva Morgado  Crédito: Rota Eventos/Divulgação
Como as vagas para essa palestra são limitadas, quem estiver no evento e tiver interesse em assisti-la deve comparecer ao auditório minutos antes do início e se inscrever para garantir uma vaga.
Nos dois dias da ExpoVinhos, das 8h às 12h30, será realizado o curso Noções Básicas do Serviço de Vinhos, com o professor e sommelier Franklin Bittencourt. Essas aulas acontecerão no auditório do Ilha Buffet Álvares Cabral e as inscrições são gratuitas pelo site lebillet.com.br. 
Sommelier Franklin Bittencourt participa da Vitória ExpoVinhos 2023
Sommelier Franklin Bittencourt  Crédito: Rota Eventos/Divulgação

ALÉM DO VINHO

Além do vinho, outras bebidas farão parte da feira. Vodca, conhaque, cachaça, gim, café e até mesmo água de vários tipos estarão em exposição. Para comer, o visitantes encontrarão iguarias como socol, queijos e chocolates produzidos no Espírito Santo.
*Com informações das assessorias de imprensa da Fecomércio-ES e da Rota Eventos. 

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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