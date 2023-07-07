Vitória recebe feira de vinhos com 1.400 opções para degustar

A Vitória ExpoVinhos chega à sua 13ª edição nos dias 12 e 13 de julho, das 18h às 23h, no Ilha Buffet Álvares Cabral, e já é considerada pela imprensa especializada uma das melhores feiras de vinhos do Brasil.

Neste ano, o evento contará com 1.400 rótulos de vinhos de 16 países, cerca de 60 expositores, além de cursos, palestras e oportunidades de negócios para empresários e profissionais do setor. Os ingressos para a feira custam R$ 150 por dia ou R$ 270 para os dois dias do evento, à venda pelo site LeBillet.

A feira vai funcionar no formato wine tasting: ao chegar na recepção, o visitante receberá um crachá de identificação e uma taça para realizar as degustações nos estandes dos expositores.

Qualquer apreciador de vinhos poderá participar da feira, que é uma boa oportunidade para conversar com produtores, enólogos e sommeliers, conhecer lançamentos das vinícolas e conferir de perto as características de cada rótulo.

Feira vai funcionar no formato wine tasting Crédito: Rota Eventos/Divulgação

TOP FIVE

Um dos momentos mais aguardados da ExpoVinhos é a divulgação do resultado do Top Five . No concurso, um júri especializado - do qual terei a honra de fazer parte mais uma vez) - degusta às cegas rótulos selecionados pelos expositores e elege os melhores vinhos da feira.

As categorias do Top Five são Tinto e Branco do Velho Mundo, Tinto e Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. Todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação nos estandes do evento.

PALESTRA COM ENÓLOGA

Outra atração de destaque nessa edição da feira é a palestra com a enóloga portuguesa Filipa Patrícia da Silva Morgado com o tema “Um olhar português sobre a viticultura chilena”, que acontecerá no dia 12/07 (quarta), das 18h30 às 19h30.

Enóloga Filipa Patrícia da Silva Morgado Crédito: Rota Eventos/Divulgação

Como as vagas para essa palestra são limitadas, quem estiver no evento e tiver interesse em assisti-la deve comparecer ao auditório minutos antes do início e se inscrever para garantir uma vaga.

Nos dois dias da ExpoVinhos, das 8h às 12h30, será realizado o curso Noções Básicas do Serviço de Vinhos, com o professor e sommelier Franklin Bittencourt. Essas aulas acontecerão no auditório do Ilha Buffet Álvares Cabral e as inscrições são gratuitas pelo site lebillet.com.br.

Sommelier Franklin Bittencourt Crédito: Rota Eventos/Divulgação

ALÉM DO VINHO

Além do vinho, outras bebidas farão parte da feira. Vodca, conhaque, cachaça, gim, café e até mesmo água de vários tipos estarão em exposição. Para comer, o visitantes encontrarão iguarias como socol, queijos e chocolates produzidos no Espírito Santo.