Receitas de uma panela: 4 pratos fáceis e deliciosos para o jantar

Veja como preparar opções deliciosas e com muita praticidade

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:38

Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

As receitas de uma panela só são ótimas para quem busca praticidade e sabor no jantar. Elas permitem preparar pratos completos em menos tempo, com menos louça para lavar e sem abrir mão de refeições caseiras e bem temperadas. Essa forma de cozinhar é ideal para rotinas corridas, mas também agrada quem aprecia o prazer de cozinhar de maneira simples e eficiente.

A seguir, confira 4 receitas de uma panela só!

Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 g de carne moída

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de orégano ou tempero italiano

400 g de tomate pelado picado

2 colheres de sopa de extrato de tomate

3 xícaras de chá de água quente

250 g de macarrão tipo cotovelo

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais alguns segundos. Junte a carne moída e cozinhe até perder toda a água e começar a dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate e misture bem.

Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos para apurar o sabor. Adicione a água quente e o macarrão diretamente na panela. Misture bem, tampe parcialmente e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo de vez em quando para não grudar. Quando o macarrão estiver al dente e o molho mais encorpado, desligue o fogo. Ajuste o sal e polvilhe salsinha. Sirva em seguida.

Quinoa com frango e espinafre em uma panela só

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

300 g de peito de frango cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de água quente

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1 cenoura ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango com sal e pimenta-do-reino. Mexa até que fique bem cozido por fora e comece a dourar. Junte a cebola e o alho e refogue por alguns minutos até ficarem dourados e soltarem aroma. Acrescente a quinoa, misture bem e adicione a água quente. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, até a quinoa ficar macia e o líquido ser absorvido. Quando a quinoa estiver quase pronta, adicione o espinafre e a cenoura. Misture e tampe novamente por 3 a 5 minutos, até o espinafre murchar. Corrija o sal e regue com suco de limão. Sirva em seguida.

Frango cremoso de uma panela só Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

Frango cremoso de uma panela só

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

600 g de peito de frango cortado em cubos médios

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de ketchup

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione os cubos de frango. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe dourar bem todos os lados, sem mexer muito, para formar uma leve crosta. Acrescente a cebola e o alho, mexendo até ficarem dourados e liberarem aroma. Raspe o fundo da panela com uma colher de madeira para incorporar o sabor do frango.

Adicione o molho de tomate e a água. Misture bem, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, até o frango ficar macio e o molho mais encorpado. Abaixe o fogo e misture o creme de leite e o ketchup. Cozinhe por mais 2 minutos, apenas para aquecer, sem deixar ferver para o molho não talhar. Polvilhe cheiro-verde e sirva imediatamente.

Arroz de linguiça com pimentões e ervilha em uma panela só

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

300 g de linguiça calabresa cortada em rodelas finas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 1/2 xícara de chá de arroz branco

3 xícaras de chá de água quente

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as rodelas de linguiça. Deixe dourar bem, mexendo de vez em quando para soltar a gordura natural e formar o sabor base do prato. Junte a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados e perfumados. Acrescente os pimentões e refogue por mais 2 minutos, misturando bem com a linguiça.

Adicione o arroz e misture, deixando refogar por 1 ou 2 minutos para absorver o sabor. Em seguida, despeje a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, e tampe a panela parcialmente. Quando o arroz estiver quase seco (faltando poucos minutos para o cozimento completo), adicione a ervilha e misture levemente. Tampe novamente e deixe cozinhar até a água secar por completo. Desligue o fogo, solte o arroz com um garfo e sirva em seguida.