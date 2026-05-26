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Gastronomia

Receitas de chá para dormir: 9 opções naturais para relaxar

Veja como preparar infusões com propriedades calmantes para a mente e o corpo
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Maio de 2026 às 16:53

Chá de lavanda com camomila (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Chá de lavanda com camomila Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas. Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.
Abaixo, confira 9 receitas de chás para ajudar a dormir!

1. Chá de lavanda com camomila

Ingredientes

  • 10 g de lavanda seca
  • 10 g de flores de camomila secas
  • 500 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de erva-de-são-joão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de erva-de-são-joão seca
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a erva-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.

3. Chá de mulungu

Ingredientes

  • 2 colheres de chá de casca de mulungu
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a casca de mulungu, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.
Chá de centella asiática (Imagem: WAELA | Shutterstock)
Chá de centella asiática Crédito: Imagem: WAELA | Shutterstock

4. Chá de centella asiática

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de centella asiática
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas secas de centella asiática, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

5. Chá de maracujá e maçã

Ingredientes

  • 1 l de água
  • Polpa de 1 maracujá
  • 5 cravos-da-índia
  • 2 canelas em pau
  • 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de tília

Ingredientes

  • 1/2 colher de chá de flores de tília secas
  • 200 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as flores secas de tília, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de arruda (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)
Chá de arruda Crédito: Imagem: Patty Orly | Shutterstock

7. Chá de arruda

  • 1 colher de chá de folhas de arruda
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

8. Chá de valeriana com melissa

Ingredientes

  • 1 colher de chá de raiz de valeriana seca
  • 1 colher de sopa de melissa seca
  • 200 ml de água
  • Mel gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até iniciar a fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a melissa, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

9. Chá de capim-limão e camomila

Ingredientes

  • 1 punhado de capim-limão fresco
  • 2 colheres de sopa de flores de camomila secas
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione o capim-limão e a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

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