Receitas de chá para dormir: 9 opções naturais para relaxar

Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas. Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.
Abaixo, confira 9 receitas de chás para ajudar a dormir!
1. Chá de lavanda com camomila
Ingredientes
- 10 g de lavanda seca
- 10 g de flores de camomila secas
- 500 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.
2. Chá de erva-de-são-joão
Ingredientes
- 1 colher de chá de erva-de-são-joão seca
- 250 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a erva-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.
3. Chá de mulungu
Ingredientes
- 2 colheres de chá de casca de mulungu
- 250 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione a casca de mulungu, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.
4. Chá de centella asiática
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de centella asiática
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas secas de centella asiática, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
5. Chá de maracujá e maçã
Ingredientes
- 1 l de água
- Polpa de 1 maracujá
- 5 cravos-da-índia
- 2 canelas em pau
- 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
6. Chá de tília
Ingredientes
- 1/2 colher de chá de flores de tília secas
- 200 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as flores secas de tília, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
7. Chá de arruda
- 1 colher de chá de folhas de arruda
- 250 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione as folhas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.
8. Chá de valeriana com melissa
Ingredientes
- 1 colher de chá de raiz de valeriana seca
- 1 colher de sopa de melissa seca
- 200 ml de água
- Mel gosto
Modo de preparo
Em uma panela, leve a água ao fogo médio até iniciar a fervura. Adicione a raiz seca de valeriana, reduza o fogo e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a melissa, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
9. Chá de capim-limão e camomila
Ingredientes
- 1 punhado de capim-limão fresco
- 2 colheres de sopa de flores de camomila secas
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e desligue o fogo. Adicione o capim-limão e a camomila, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.