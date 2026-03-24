Publicado em 24 de março de 2026 às 17:54
Os chás com ervas são excelentes aliados para melhorar a saúde durante o outono, principalmente por suas propriedades naturais que ajudam o corpo a se proteger de doenças comuns da estação, como gripes, resfriados e inflamações respiratórias. Muitas plantas possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, expectorante e calmante, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico e o alívio de sintomas típicos do clima frio e seco.
A seguir, confira 7 chás com ervas para melhorar a saúde no outono!
Esse chá combina ervas que atuam diretamente no alívio das vias respiratórias, sendo uma ótima opção para o outono, quando aumentam os casos de resfriado, tosse e congestão nasal.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o tomilho, a hortelã e o eucalipto. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e consuma ainda morno.
Ideal para aliviar sintomas respiratórios comuns no outono, como tosse seca ou com catarro.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o guaco e o alecrim. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e espere amornar. Adicione o mel e misture bem. Beba de 1 a 2 xícaras de chá por dia, morno, especialmente à noite, para aliviar a tosse e ajudar na respiração.
Ideal para ser consumido nos primeiros sinais de resfriado, pois alivia os sintomas, aquece o corpo e ajuda o sistema imunológico a reagir melhor à infecção.
Em uma panela, leve a água ao fogo médio com a raiz de alcaçuz. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture bem e beba morno.
É especialmente indicado para o outono, quando o corpo pode estar mais propenso a inflamações , desconfortos musculares e estresse.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma, a pimenta-do-reino e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e beba ainda morno.
Esse chá ajuda a fortalecer a imunidade, combater gripes e resfriados e aquecer o corpo. Também auxilia na digestão e tem ação anti-inflamatória.
Em uma panela, coloque a água, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio para ferver por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o mel. Beba ainda morno.
Esse chá é rico em compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde de forma geral.
Em uma panela em fogo médio, aqueça a água até o ponto de fervura, mas não deixe ferver completamente. Desligue o fogo e adicione o chá verde. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture e beba morno.
Contribui para fortalecer a imunidade e combater inflamações, principalmente durante o outono.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de amoreira e a canela em pau e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adicione o mel e beba ainda morno.
