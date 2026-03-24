Torta de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o dia a dia

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:56
A torta de liquidificador é uma opção saborosa e prática para o dia a dia, ideal para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Fácil de preparar, ela exige poucos ingredientes e pode ser feita com diferentes tipos de recheio, adaptando-se ao que houver na geladeira. Além disso, seu preparo simples, feito no liquidificador, economiza tempo e facilita a rotina.
A seguir, confira receitas de torta de liquidificador para o dia a dia!
Massa
Recheio
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o queijo ralado e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher (sem bater).
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.
Massa
Recheio
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite e o óleo até ficar bem homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o amido e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa e levemente cremosa. Misture o fermento delicadamente. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.
Massa
Recheio
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos até misturar bem. Adicione a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture o presunto, a muçarela, o tomate, a cebola e os temperos. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até ficar dourada por cima. Espere amornar antes de cortar. Sirva em seguida.
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