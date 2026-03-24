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Torta de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o dia a dia

Veja como preparar opções ideais para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor

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Publicado em 24 de março de 2026 às 15:56

Torta de liquidificador com azeitona e legumes (Imagem: larik_malasha | Shutterstock)
Torta de liquidificador com azeitona e legumes Crédito: Imagem: larik_malasha | Shutterstock

A torta de liquidificador é uma opção saborosa e prática para o dia a dia, ideal para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Fácil de preparar, ela exige poucos ingredientes e pode ser feita com diferentes tipos de recheio, adaptando-se ao que houver na geladeira. Além disso, seu preparo simples, feito no liquidificador, economiza tempo e facilita a rotina.

A seguir, confira receitas de torta de liquidificador para o dia a dia!

1. Torta de liquidificador com azeitona e legumes

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • 1/2 xícara de chá de queijo ralado
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar

Recheio

  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o queijo ralado e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher (sem bater).

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.

2. Torta de liquidificador de sardinha

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 170 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • 1 pitada de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 250 g de sardinha escorrida
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite e o óleo até ficar bem homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o amido e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa e levemente cremosa. Misture o fermento delicadamente. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.

Torta de liquidificador de presunto e queijo (Imagem: MShev | Shutterstock)
Torta de liquidificador de presunto e queijo Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

3. Torta de liquidificador de presunto e queijo

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 200 g de presunto cortado em cubos
  • 200 g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola picada
  • Cheiro-verde picado, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos até misturar bem. Adicione a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o presunto, a muçarela, o tomate, a cebola e os temperos. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até ficar dourada por cima. Espere amornar antes de cortar. Sirva em seguida.

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