Gastronomia

Torta de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o dia a dia

Veja como preparar opções ideais para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:56

Torta de liquidificador com azeitona e legumes Crédito: Imagem: larik_malasha | Shutterstock

A torta de liquidificador é uma opção saborosa e prática para o dia a dia, ideal para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Fácil de preparar, ela exige poucos ingredientes e pode ser feita com diferentes tipos de recheio, adaptando-se ao que houver na geladeira. Além disso, seu preparo simples, feito no liquidificador, economiza tempo e facilita a rotina.

A seguir, confira receitas de torta de liquidificador para o dia a dia!

1. Torta de liquidificador com azeitona e legumes

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

1/2 xícara de chá de queijo ralado

Sal a gosto

Óleo para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada

1 abobrinha ralada

1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos

1/2 cebola picada

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o queijo ralado e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher (sem bater).

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.

2. Torta de liquidificador de sardinha

Ingredientes

Massa

3 ovos

170 g de iogurte natural

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

250 g de sardinha escorrida

1 tomate picado

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de molho de tomate

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite e o óleo até ficar bem homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o amido e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa e levemente cremosa. Misture o fermento delicadamente. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.

Torta de liquidificador de presunto e queijo Crédito: Imagem: MShev | Shutterstock

3. Torta de liquidificador de presunto e queijo

Ingredientes

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de presunto cortado em cubos

200 g de queijo muçarela cortado em cubos

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola picada

Cheiro-verde picado, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos até misturar bem. Adicione a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o presunto, a muçarela, o tomate, a cebola e os temperos. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até ficar dourada por cima. Espere amornar antes de cortar. Sirva em seguida.