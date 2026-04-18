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Retrô

Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Conhecida também como mosaico de gelatina e Tropicália, doçura tem visual impactante e remete à década de 1980
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 08:15

Gelatina colorida
Gelatina colorida Marca Nestlé

A gelatina colorida é uma sobremesa retrô que remete à década de 1980, é fácil de preparar e tem um visual impactante. Também conhecida como mosaico de gelatina ou Tropicália, ela é a sugestão do HZ para fechar com estilo sua refeição de fim de semana.  


Se você nunca faz essa doçura em casa, ou não a prepara há bastante tempo, aproveite nossa dica abaixo, conferindo a lista de ingredientes e as instruções de preparo. 

Gelatina colorida

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: de um dia para o outro
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 pacote de gelatina sabor morango
  • 1 pacote de gelatina sabor abacaxi
  • 1 pacote de gelatina sabor uva
  • 1 pacote de gelatina sabor maracujá
  • 1 pacote de gelatina sabor limão
  • 2 pacotes de gelatina sem sabor
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 lata de leite integral (use como medida a lata de leite condensado)

Modo de preparo: 
  1. Dissolva cada sabor de gelatina separadamente em 250 ml de água fervente e 250 ml de água fria (metade da quantidade indicada na embalagem).
  2. Despeje em recipientes e leve à geladeira até firmarem (cerca de 5 horas ou de um dia para o outro).
  3. Quando as gelatinas estiverem firmes, corte-as em cubos uniformes e reserve.
  4. Hidrate a gelatina sem sabor com 8 colheres de sopa de água e aqueça no micro-ondas por 10 segundos, mexendo até dissolver.
  5. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite integral e a gelatina hidratada até formar um creme homogêneo.
  6. Em uma travessa grande ou em potes individuais, distribua os cubos de gelatina colorida, misturando suavemente para que as cores fiquem bem espalhadas.
  7. Despeje o creme por cima, preenchendo os espaços entre os cubos.
  8. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar o creme. Sirva a sobremesa gelada. 

Fonte: Ana Beatriz Moto, para a marca Nestlé. 

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