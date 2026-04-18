Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

A gelatina colorida é uma sobremesa retrô que remete à década de 1980, é fácil de preparar e tem um visual impactante. Também conhecida como mosaico de gelatina ou Tropicália, ela é a sugestão do HZ para fechar com estilo sua refeição de fim de semana.





Se você nunca faz essa doçura em casa, ou não a prepara há bastante tempo, aproveite nossa dica abaixo, conferindo a lista de ingredientes e as instruções de preparo.