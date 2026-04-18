Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

A gelatina colorida é uma sobremesa retrô que remete à década de 1980, é fácil de preparar e tem um visual impactante. Também conhecida como mosaico de gelatina ou Tropicália, ela é a sugestão do HZ para fechar com estilo sua refeição de fim de semana.
Se você nunca faz essa doçura em casa, ou não a prepara há bastante tempo, aproveite nossa dica abaixo, conferindo a lista de ingredientes e as instruções de preparo.
Gelatina colorida
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: de um dia para o outro
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 pacote de gelatina sabor morango
- 1 pacote de gelatina sabor abacaxi
- 1 pacote de gelatina sabor uva
- 1 pacote de gelatina sabor maracujá
- 1 pacote de gelatina sabor limão
- 2 pacotes de gelatina sem sabor
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 lata de leite integral (use como medida a lata de leite condensado)
- Dissolva cada sabor de gelatina separadamente em 250 ml de água fervente e 250 ml de água fria (metade da quantidade indicada na embalagem).
- Despeje em recipientes e leve à geladeira até firmarem (cerca de 5 horas ou de um dia para o outro).
- Quando as gelatinas estiverem firmes, corte-as em cubos uniformes e reserve.
- Hidrate a gelatina sem sabor com 8 colheres de sopa de água e aqueça no micro-ondas por 10 segundos, mexendo até dissolver.
- Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite integral e a gelatina hidratada até formar um creme homogêneo.
- Em uma travessa grande ou em potes individuais, distribua os cubos de gelatina colorida, misturando suavemente para que as cores fiquem bem espalhadas.
- Despeje o creme por cima, preenchendo os espaços entre os cubos.
- Leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar o creme. Sirva a sobremesa gelada.
Fonte: Ana Beatriz Moto, para a marca Nestlé.