Quiche proteica: 3 receitas fáceis para o lanche da tarde

A quiche é uma excelente opção para o lanche da tarde, pois combina praticidade, sabor e versatilidade em uma única preparação. Quando preparada com ingredientes nutritivos, se torna uma refeição mais proteica e equilibrada. O maior teor de proteínas, em especial, contribui para a saciedade, ajudando a controlar a fome entre as refeições.
Abaixo, confira 3 receitas de quiche proteica para o lanche da tarde!
1. Quiche proteica de brócolis com queijo branco
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de brócolis picado
- 150 g de queijo branco cortado em cubos
- 3 ovos
- 200 g de iogurte natural desnatado
- 1 dente de alho picado
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite e o sal. Adicione a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche ou torta com fundo removível. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o brócolis e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, bata os ovos e acrescente o iogurte, o sal, a pimenta e a noz-moscada. Distribua os brócolis e os cubos de queijo branco sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura líquida por cima do recheio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, espere alguns minutos para firmar e sirva.
2. Quiche proteica de sardinha com tomate e cebola-roxa
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
- 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 clara de ovo
- 1 pitada de sal
Recheio
- 160 g de sardinha em água escorrida e desfiada
- 1 tomate cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
- 3 ovos
- 150 g de ricota amassada
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a batata-doce amassada, a farinha de aveia, a clara, o azeite e o sal até formar uma massa homogênea. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche ou torta de aproximadamente 22 cm. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture a sardinha, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Em outro recipiente, bata os ovos e incorpore a ricota, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua a mistura de sardinha sobre a massa pré-assada. Despeje o creme de ovos por cima e finalize com orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva.
3. Quiche proteica de frango com tomate-cereja
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 ovo
- 2 a 3 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de orégano
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 3 ovos
- 150 g de cottage
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, o sal e o orégano. Adicione o ovo e o azeite. Misture bem. Acrescente a água gelada aos poucos até formar uma massa firme e modelável. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche de aproximadamente 22 cm de diâmetro. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture o frango, o alho e o cheiro-verde. Em outro recipiente, bata os ovos e misture o cottage, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua o frango sobre a massa pré-assada, acrescente os tomates-cereja e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar e firmar. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e servir.