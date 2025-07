Na Praça do Papa

Queijos, cafés e muito mais: feira reúne produtos da agricultura familiar no ES

Vitória recebe 20ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária e 7ª Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais, com produtos do campo, comidas típicas, artesanato e atrações culturais

Além dos produtos do campo e das comidas típicas, a programação contará com danças típicas e apresentações musicais, como roda de viola, concertina e música ao vivo com artistas locais que passeiam da MPB ao rock e sertanejo.>

Para quem for até o local adquirir comidas e bebidas diretamente com os produtores, haverá uma ampla variedade de: >

Tombo do doce de banana

No sábado, dia 26, o público poderá acompanhar ao vivo a preparação de 90 quilos de doce de banana orgânica. Após a virada do tacho, quem estiver presente poderá degustá-lo gratuitamente. >

Conheça alguns expositores

O evento terá aproximadamente 100 expositores de produtos alimentícios, bebidas e artesanato, com foco na agricultura familiar capixaba. Aqui estão alguns deles: Agroindústria Amel, Agroindústria Bullerjahn, Agroindústria Império Sabor, Agroindústria Kempim, Artelatte Queijos Artesanais, Bombom Caieiras, Charcutaria Estância Sarmenghi, Companhia De Queijos, Coqueiros Agroindústria Familiar, D’cacau – Fazenda Esperança, Delícias Da May, Delícias Da Vó Tânia, Doce Da Tia Domingas, Empório Da Terra, Empório Fiorotti, Família Morelli, Família Venturim, Ferrari Produtos Artesanais, Geleias Artesanais Recanto Do Tião Vaqueiro, Horta Da Eliana, Lacticínio Perim, Meriguete Doces, Mulheres Do Cacau, Pão Caseiro Da Lau, Sabores De Perobas, Sítio Beija Flor, Xuri Alimentos Saudáveis, Cachaça 6 Annas, Cachaça Chapelão, Café Caramello, Café Cereja Real, Café Du Bento, Café Endlich – Agroindústria Domingos Martins, Café Especial Nossa Senhora Da Penha, Café Pomerano, Produtos Caseiros E Cachaça Vô Pedro, Sonhos Doces Da Fê, Zandonade Cafés Especiais, Sítio Quintas Do Vale, Sítio Beija Flor, Sítio Schwanz, Trogon Produtos Caseiros e Chiara Caffè, entre outros.