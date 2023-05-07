Queijadinha de colher é irresistível e fácil de fazer; veja receita

Preaqueça o forno a 200°C.

Aqueça aproximadamente 1 litro de água em fogo alto, para utilizar no banho-maria.

Em um recipiente pequeno, separe as gemas das claras e transfira as gemas para um refratário maior.



Com o auxílio de uma espátula de silicone, acrescente o leite condensado junto às gemas e mexa bem.

Adicione o queijo ralado e o coco, misturando bem para incorporar.

Transfira essa mistura para um refratário que caiba ao menos 1 litro de líquido.



Coloque o refratário com a queijadinha dentro de uma assadeira. Preencha o fundo da assadeira com água quente e leve ao forno preaquecido.

Deixe assar por aproximadamente 20 minutos, ou até que a queijadinha esteja cremosa no centro e dourada na superfície.

