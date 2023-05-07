Queijadinha de colher é irresistível e fácil de fazer; veja receita

Tão amada pelos brasileiros quanto o quindim, a queijadinha também é um doce de origem portuguesa. Feita com gemas, leite condensado e queijo parmesão ralado, a versão abaixo é simplesmente imperdível.
Nossa receita de queijadinha de colher fica mais cremosa que a tradicional, e o ideal é prepará-la em um tabuleiro para compartilhar. Sirva junto um café quentinho, passado na hora - a combinação é perfeita.
Ficou com água na boca? Então, acompanhe o passo a passo dessa gostosura e delicie-se!
QUEIJADINHA DE COLHER
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de leite condensado
- ½ xícara (chá) de coco seco ralado
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 2 gemas
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200°C.
- Aqueça aproximadamente 1 litro de água em fogo alto, para utilizar no banho-maria.
- Em um recipiente pequeno, separe as gemas das claras e transfira as gemas para um refratário maior.
- Com o auxílio de uma espátula de silicone, acrescente o leite condensado junto às gemas e mexa bem.
- Adicione o queijo ralado e o coco, misturando bem para incorporar.
- Transfira essa mistura para um refratário que caiba ao menos 1 litro de líquido.
- Coloque o refratário com a queijadinha dentro de uma assadeira. Preencha o fundo da assadeira com água quente e leve ao forno preaquecido.
- Deixe assar por aproximadamente 20 minutos, ou até que a queijadinha esteja cremosa no centro e dourada na superfície.
- Sirva morna ou em temperatura ambiente.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.