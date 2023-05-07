Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doce português

Queijadinha de colher é irresistível e fácil de fazer; veja receita

Essa sobremesa fica bem cremosa e é perfeita para compartilhar. A dica é preparar em um tabuleiro e servir com café fresquinho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 06:00

Queijadinha de colher
Queijadinha de colher é uma dica de sobremesa para compartilhar Crédito: Piracanjuba/Divulgação
Tão amada pelos brasileiros quanto o quindim, a queijadinha também é um doce de origem portuguesa. Feita com gemas, leite condensado e queijo parmesão ralado, a versão abaixo é simplesmente imperdível. 
Nossa receita de queijadinha de colher fica mais cremosa que a tradicional, e o ideal é prepará-la em um tabuleiro para compartilhar. Sirva junto um café quentinho, passado na hora - a combinação é perfeita. 
Ficou com água na boca? Então, acompanhe o passo a passo dessa gostosura e delicie-se!

QUEIJADINHA DE COLHER

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos em média 
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • ½ xícara (chá) de coco seco ralado
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
  • 2 gemas
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200°C. 
  2. Aqueça aproximadamente 1 litro de água em fogo alto, para utilizar no banho-maria.
  3. Em um recipiente pequeno, separe as gemas das claras e transfira as gemas para um refratário maior.
  4. Com o auxílio de uma espátula de silicone, acrescente o leite condensado junto às gemas e mexa bem. 
  5. Adicione o queijo ralado e o coco, misturando bem para incorporar. 
  6. Transfira essa mistura para um refratário que caiba ao menos 1 litro de líquido.
  7. Coloque o refratário com a queijadinha dentro de uma assadeira. Preencha o fundo da assadeira com água quente e leve ao forno preaquecido. 
  8. Deixe assar por aproximadamente 20 minutos, ou até que a queijadinha esteja cremosa no centro e dourada na superfície.
  9. Sirva morna ou em temperatura ambiente.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Bolo bombom: veja receita diferente para o lanche das crianças

Torta de gelatina: receita de sobremesa para o fim de semana

Crème brûlée: como fazer o doce famoso pela casquinha de açúcar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados