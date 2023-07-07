Pizzarias do ES festejam Dia da Pizza com novidades e promoções

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LANÇAMENTO TRIPLO

No Dia da Pizza, 10/07, a La Musa vai lançar três sabores que serão servidos ao longo da semana. São eles: Caramelatta (fior di latte, ricota fresca, cebola caramelizada, queijo parmesão, salsinha e azeite/R$ 48), Caprese (molho de tomate, fior di latte, parmesão, tomate, muçarela de búfala, pesto de azeitona, manjericão e azeite/R$ 50) e Mad Potato (fonduta de parmesão, fior di latte, lâminas de batata, linguiça assada, alecrim e azeite/R$ 52). As pizzas são individuais, ao estilo napolitano. Na segunda-feira (10), quem for à La Musa e pedir uma das novas pizzas, ganhará uma bebida (refrigerante, chope ou taça de vinho). Rua Chapot Presvot, 425, Lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @lamusapizzeria. FOTO: La Musa/Divulgação

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RODÍZIO ESPECIAL

Todo ano, a Don Camaleone, ganhadora do Prêmio HZ Gastrô na categoria Pizza, comemora o dia da redonda com um rodízio especial, que inclui todos os sabores do cardápio (exceto camarão). A ação está garantida para segunda-feira, 10 de julho, e o valor por pessoa será R$ 73 (bebidas à parte). Um diferencial desse rodízio são as pizzas doces, que a casa só serve na data. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone. FOTO: Vitor Jubini

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RECEITA INÉDITA

A Salsa Pizzaria, que não funciona às segundas-feiras, vai abrir no dia 10 de julho especialmente para o Dia da Pizza. Para comemorar a data, será servido um sabor inédito: abacaxi com doce de leite (foto). A cobertura contém muçarela, geleia caseira de abacaxi, doce de leite cremoso e raspas de limão. Quanto: R$ 55 (quatro fatias) e R$ 65 (oito fatias). Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lirio, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsapizzaria. FOTO: Salsa/Divulgação

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REDONDAS EM OFERTA

A padaria, restaurante e forneria Tanti Affetti vai fazer uma promoção a partir do Dia da Pizza: de 10 a 16 de julho, na compra de duas pizzas, o cliente da casa vai ganhar 50% de desconto na segunda (a de menor valor). Rua Desembargador Sampaio, 82, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @tantiaffetti. FOTO: Pepe Silva

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MENU EXCLUSIVO

De 10 a 31 de julho, a Figata Pizza & Pasta terá um cardápio especial com cinco sabores para comemorar o Dia da Pizza. Farão parte dele opções como Parma con Pistacchio (molho de tomate, muçarela, cream cheese, parma, brie, pistache, raspas de limão siciliano e azeite/R$ 89,90 média e R$ 99,90 grande), Maiale con Funghi (molho de tomate, muçarela, lombinho canadense, Catupiry, manjericão, cogumelo paris, nozes e salsinha/R$ 79,90 a média e R$ 89,90 a grande) e Gorgonzola con Pomodoro (molho de tomate, muçarela, gorgonzola, tomate cereja, manjericão, alho frito laminado/R$ 79,90 a média e R$ 89,90 a grande). Rua João da Cruz, 290, Praia do Canto, Vitória. Também no Shopping Vitória. Mais informações: @figata.br. FOTO: Figata/Divulgação

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BRINDES E DESCONTOS

A Disk Pizza Paulista vai festejar o Dia da Pizza com brindes e descontos. Na segunda, 10 de julho, os clientes que consumirem acima de R$ 100 na casa poderão estourar balões e concorrer a prêmios. Cada mesa participante da promoção poderá ganhar uma pizza grátis no sabor que preferir, entrada, sobremesa, drinque e até descontos - que vão de 10% a 50% no valor da redonda. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1025, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @diskpizzapaulista.

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NO ALMOÇO E NO JANTAR