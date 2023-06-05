Pizzaria da Nova Zelândia permite que clientes só paguem pizzas após a morte

Ação da Hell Pizza mostra entregador chegando com advogado na casa dos clientes para oferecer a forma de pagamento Crédito: Reprodução/YouTube

Uma rede de pizzaria da Nova Zelândia viralizou na última semana com uma promoção inusitada. Ao todo, 666 clientes neozelandeses e australianos poderão comprar uma pizza na Hell Pizza e só pagar o valor após morrerem, em um acordo que o estabelecimento chama de "pagamento pós-morte".

Para participar da promoção "Afterlife Pay", os clientes devem assinar um documento na hora de entrega da pizza para acrescentarem uma emenda aos seus testamentos. Caso os clientes não deixem dinheiro para quitar a dívida, são os herdeiros que ficam responsáveis por custear o valor. Confira o vídeo abaixo: