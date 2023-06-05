Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Pizzaria da Nova Zelândia permite que clientes só paguem pizzas após a morte
Promoção inusitada

Pizzaria da Nova Zelândia permite que clientes só paguem pizzas após a morte

Promoção da Hell Pizza oferece a 666 clientes a chance de só arcarem com o valor da compra depois de morrerem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 13:24

Pizzaria da Nova Zelândia permite que clientes só paguem pizzas após a morte
Ação da Hell Pizza mostra entregador chegando com advogado na casa dos clientes para oferecer a forma de pagamento Crédito: Reprodução/YouTube
Uma rede de pizzaria da Nova Zelândia viralizou na última semana com uma promoção inusitada. Ao todo, 666 clientes  neozelandeses e australianos poderão comprar uma pizza na Hell Pizza e só pagar o valor após morrerem, em um acordo que o estabelecimento chama de "pagamento pós-morte".
Para participar da promoção "Afterlife Pay", os clientes devem assinar um documento na hora de entrega da pizza para acrescentarem uma emenda aos seus testamentos. Caso os clientes não deixem dinheiro para quitar a dívida, são os herdeiros que ficam responsáveis por custear o valor. Confira o vídeo abaixo:
A rede afirma não cobrar juros ou taxas adicionais, apenas o valor da pizza no ato da compra. Nos vídeos de divulgação da promoção, os clientes se mostram surpresos mas acreditam se tratar de um bom acordo. A pizzaria ainda adverte os clientes a não extrapolarem suas capacidades financeiras. 

Veja Também

Fãs de Taylor Swift encaram chuva e assalto em acampamento no Allianz

Filme da Barbie causou escassez global de tinta rosa, diz produtora

Gustavo Mioto diz que ele e Ana Castela não querem rotular relação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Multinacional espanhola assume esgoto de Vitória e de mais 34 cidades do ES
Imagem de destaque
Para o aniversário da morte de Fernando Tatagiba
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados