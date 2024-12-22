Pavê de chocotone na caixa é opção para o Natal; veja receita

Já pensou em presentear alguém com pavê na ceia de Natal? Se não, fique de olho nesta dica do HZ: um pavê de chocotone na caixa de acrílico transparente, com todas as suas camadas à mostra e um visual de dar água na boca.
A seguir, trouxemos o passo a passo desse estilo de montagem, que tem sido usado por diversas confeiteiras capixabas e faz sucesso nas redes sociais. Gostou da sugestão? Então garanta sua caixinha transparente e coloque a mão na massa!
Pavê de chocotone
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 45min (+2h de geladeira)
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45min (+2h de geladeira)
Nível: fácil
- Ingredientes:
- Musse de Ninho
- 200g de leite condensado
- 100g de creme de leite
- 150g de leite em pó
- 100g de margarina
- Creme de chocolate
- 1 leite condensado (395g)
- 600g de creme de leite
- 30g de chocolate em pó 50% cacau
- 80g de chocolate meio amargo
- 1 chocotone de 400g
Modo de preparo:
- Musse de Ninho - Na batedeira, bata 200g de leite condensado e 100g de margarina até ficar uniforme. Em seguida, acrescente o leite em pó, misture novamente e acrescente o creme de leite até ficar homogêneo. Não bata muito para não talhar a mousse.
- Creme de chocolate - Em uma panela, coloque 1 leite condensado, o cacau em pó peneirado para não ficar cheio de pedacinhos, misture e acrescente o creme de leite e o chocolate em gotas. Misture tudo e leve ao fogo em temperatura média, até ficar no ponto de fio quando cair da espátula,. Transfira para uma tigela e cubra com plástico em contato para não criar película. Dica importante: deixe esfriar antes de usar. Corte o chocotone em fatias com espessura de um dedo cada uma.
- Montagem - Na caixa de acrílico, coloque uma camada fina de creme de chocolate e em seguida faça uma camada com as fatias do chocotone. Coloque por cima uma camada de musse de leite em pó. Caso queira criar textura, uma boa alternativa é colocar gotas de chocolate ou pedaços de chocolate picado. Adicione mais uma camada de chocolate e mais uma camada das fatias de chocotone. Repita todas as camadas. Após montar as camadas, decore o pavê com confeitos.
Fonte: HiperFesta. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.