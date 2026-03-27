Ovo de Páscoa de colher: 7 receitas caseiras fáceis de fazer

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:54
Os ovos de Páscoa de colher são uma opção deliciosa e criativa para quem deseja sair da tradicional casca de chocolate. Com uma apresentação charmosa e recheios variados, eles oferecem uma experiência mais indulgente, combinando texturas e sabores em cada colherada. Além de serem perfeitos para presentear, esses ovos permitem personalizações que agradam desde os paladares mais simples até os mais exigentes.
A seguir, confira 7 receitas de ovo de Páscoa de colher!
Casca de chocolate
Brigadeiro
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Brigadeiro
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os brigadeiros, passe nas raspas de chocolate ao leite e reserve.
Montagem
Retire o ovo da geladeira, recheie com o restante do brigadeiro, coloque as raspas de chocolate ao leite e leve para gelar por mais 5 minutos, embrulhado em papel-alumínio. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com os brigadeiros reservados. Enfeite com as raspas de chocolate branco e sirva em seguida.
Casca de chocolate
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Montagem
Na casca do ovo de chocolate, intercale camadas de brigadeiro de leite em pó com creme de avelã, finalizando com uma camada de brigadeiro de leite em pó. Polvilhe leite em pó e decore com o creme de avelã como desejar. Sirva em seguida.
Casca de chocolate branco
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate meio-amargo e mexa até obter uma ganache. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas e bata até obter um purê. Depois, despeje a mistura na ganache e mexa para incorporar.
Montagem
Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de frutas vermelhas e finalize decorando com frutas vermelhas. Sirva em seguida.
Casca de chocolate
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e a gelatina e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Montagem
Recheie a casca de ovo de chocolate com o brigadeiro de bicho de pé e finalize com o granulado colorido. Sirva em seguida.
Casca de chocolate
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate ao leite e mexa até obter uma ganache. Acrescente os biscoitos recheados triturados e misture para incorporar.
Montagem
Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de biscoitos. Finalize decorando com os biscoitos inteiros e sirva em seguida.
Casca de chocolate
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate branco nobre e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em um liquidificador, coloque o pistache e bata até formar uma farofa. Transfira para uma panela e adicione o leite condensado, a manteiga, a pitada de sal e o leite em pó. Misture e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e a essência de baunilha e mexa para incorporar. Aguarde esfriar.
Montagem
Recheie a casca de ovo de chocolate com o recheio de pistache. Finalize decorando com o pistache triturado e sirva em seguida.
Casca de chocolate
Recheio
Casca de chocolate
Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os beijinhos, passe no coco ralado e reserve.
Montagem
Recheie a casca de ovo de chocolate com o beijinho. Finalize decorando com os beijinhos e sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta