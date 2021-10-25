No Dia do Macarrão, veja 5 dicas para harmonizar massas e vinhos

A harmonização de vinhos com massas é uma experiência muito especial, e para escolher a combinação ideal e celebrar em grande estilo o Dia do Macarrão, ou Dia Mundial da Massa, neste 25 de outubro, é importante ficar atento a algumas regras básicas. O molho escolhido e os acompanhamentos do prato, por exemplo, também devem ser considerados.
Uma boa sacada, segundo o sommelier Leandro D’Kessadjikian, é combinar o país de origem do prato com o do vinho. “Se você vai comer uma macarronada à bolonhesa típica italiana, por exemplo, o ideal é procurar por um vinho da mesma nacionalidade”, diz. Confira a seguir outras dicas do profissional e faça bonito na hora do brinde.
CARBONARA + TANNAT
O molho bolonhesa, além da acidez do tomate, tem a suculência e a gordura da carne. Então, opte por servir com ele um vinho que limpe o paladar. “Nesses casos, indico os tintos concentrados, com sabores e taninos marcantes. É ideal que o vinho tenha aroma frutado, pois isso combina com o tomate do molho. Então, minhas sugestões seriam Merlot e Cabernet Sauvignon”, explica Leandro.
Com molhos à base de frutos do mar, que têm sabor marcante, os vinhos que melhor harmonizam são os rosés leves, florais e frutados. "Como a bebida é fresca, combina ainda com o clima de praia. Nesse caso, indico rosés de Merlot ou de Malbec”.
Massas com molho branco pedem vinhos que ajudem a equilibrar as características de uma textura cremosa e mais engordurada. “A melhor combinação nesse caso é com vinhos brancos, como Chardonnay”, indica Leandro.
Feito tradicionalmente com manjericão, nozes e parmesão, o molho pesto é conhecido por sua leveza e, ao mesmo tempo, intensidade de sabor. Com ele, a melhor combinação são os vinhos brancos, também leves e frescos, e o sommelier sugere rótulos elaborados com Sauvignon Blanc.
Já o molho carbonara, feito de uma mistura de ovos, bacon e queijo, de estrutura encorpada e repleto de sabor, vai bem com vinhos que acentuem essa característica. “Sugiro rótulos bem estruturados e com notas defumadas, que exaltem o bacon. Um bom exemplo são os da uva tannat”.