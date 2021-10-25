No Dia do Macarrão, veja 5 dicas para harmonizar massas e vinhos

CARBONARA + TANNAT

O molho bolonhesa, além da acidez do tomate, tem a suculência e a gordura da carne. Então, opte por servir com ele um vinho que limpe o paladar. “Nesses casos, indico os tintos concentrados, com sabores e taninos marcantes. É ideal que o vinho tenha aroma frutado, pois isso combina com o tomate do molho. Então, minhas sugestões seriam Merlot e Cabernet Sauvignon”, explica Leandro.

Com molhos à base de frutos do mar, que têm sabor marcante, os vinhos que melhor harmonizam são os rosés leves, florais e frutados. "Como a bebida é fresca, combina ainda com o clima de praia. Nesse caso, indico rosés de Merlot ou de Malbec”.

Massas com molho branco pedem vinhos que ajudem a equilibrar as características de uma textura cremosa e mais engordurada. “A melhor combinação nesse caso é com vinhos brancos, como Chardonnay”, indica Leandro.

Feito tradicionalmente com manjericão, nozes e parmesão, o molho pesto é conhecido por sua leveza e, ao mesmo tempo, intensidade de sabor. Com ele, a melhor combinação são os vinhos brancos, também leves e frescos, e o sommelier sugere rótulos elaborados com Sauvignon Blanc.