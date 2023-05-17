Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Água na boca

No Dia da Coxinha, veja dicas de onde comer o salgado no ES

A delícia tão amada pelos brasileiros tem uma data para chamar de sua, 18 de maio, e aqui não faltam sabores imperdíveis e promoções para celebrar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 06:00

Coxinhas do Café Dona Lica, em Jardim Camburi, Vitória
Coxinhas do Café Dona Lica revisitam sabores capixabas Crédito: Rodrigo Borçato
Douradinha e crocante por fora, cremosa e deliciosa por dentro, a coxinha vira protagonista em qualquer vitrine de salgados.
A paixão pelo quitute ultrapassa fronteiras, e não há estrangeiros que resistam ao sabor dessa invenção brasileira. 
Tamanha gostosura faz dela merecedora de uma data comemorativa para chamar de sua, concorda? Então, aproveite que 18 de maio é o Dia Nacional da Coxinha e confira as dicas de HZ na lista abaixo. 
Nossa seleção vai do delivery ao restaurante, e traz até mesmo uma receita inspiradas na icônica torta capixaba. Haja apetite para provar tantas gostosuras! 

01

HOMENAGEM AOS CAPIXABAS

Sucesso entre as coxinhas do Café Dona Lica, em Jardim Camburi, a Capixaba (foto) é uma homenagem à nossa tradicional torta de mariscos. Tem massa de cebola roxa e recheio de bacalhau com palmito fresco, camarão e azeitona preta. Outra criação da Dona Lica é a coxinha de massa de banana-da-terra recheada com moqueca de camarão. "Essa eu fiz para agradecer aos capixabas por me acolherem tão bem", conta a chef paulista que está há 12 anos no Estado. O cardápio reúne sete sabores de coxinha, tradicionais (R$ 11,90 a unidade) e especiais (13,90 a unidade). Rua Victorino Cardoso, 264, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99813-2192. FOTO: Rodrigo Borçato

02

ESTRELAS DA VITRINE

Douradinha e fartamente recheada, a coxinha sempre foi o carro-chefe da lanchonete Juninho Pão de Queijo, aberta desde 1980 em Jardim da Penha. A receita da família Chen, que não abre mão de ingredientes com qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da Capital, sai nas versões frango (R$ 11 a unidade) e camarão (R$ 12,50 a unidade). Rua Eugenílio Ramos, 44, Vitória. (27) 3225-5635. FOTO: Fabio Machado

03

ORGULHO NACIONAL

Quando morou nos EUA, a chef Mônica Pimentel fez das brasileiríssimas coxinhas uma de suas principais especialidades. De volta a Vitória, ela abriu o Bendito Bistrô e até hoje mantém sua famosa receita no cardápio, junto aos pratos que criou desde então. Crocantes por fora e cremosas por dentro, as coxinhas da Mônica têm no recheio frango desfiado temperadinho e cream cheese (R$ 42 a porção com dez). Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-6784. FOTO: Ari Oliveira

04

PROMOÇÃO NO DELIVERY

O delivery Kafua Coxinhas vai comemorar o 18 de maio com uma promoção especial. Nesse dia, os sabores frango, frango com cheddar, pizza e queijo com alho-poró vão sair por R$ 3 a unidade. As demais opções de recheio normalmente custam de R$ 5,50 a R$ 6 cada uma. O pedido mínimo é de cinco coxinhas e a ação promocional será válida apenas via delivery.yooga.app. O Kafua fica em Novo México, Vila Velha. Mais informações: (27) 99921-5369. FOTO: Kafua/Instagram               

Veja Também

Fest Gastronomia: vem aí megaevento com chefs e shows nacionais

Roda de Boteco 2023 acontece em 40 bares na Grande Vitória

Cacau capixaba será tema de festival na Lagoa Nova, em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Delivery Gastronomia Torta capixaba Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados