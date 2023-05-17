No Dia da Coxinha, veja dicas de onde comer o salgado no ES

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HOMENAGEM AOS CAPIXABAS

Sucesso entre as coxinhas do Café Dona Lica, em Jardim Camburi, a Capixaba (foto) é uma homenagem à nossa tradicional torta de mariscos. Tem massa de cebola roxa e recheio de bacalhau com palmito fresco, camarão e azeitona preta. Outra criação da Dona Lica é a coxinha de massa de banana-da-terra recheada com moqueca de camarão. "Essa eu fiz para agradecer aos capixabas por me acolherem tão bem", conta a chef paulista que está há 12 anos no Estado. O cardápio reúne sete sabores de coxinha, tradicionais (R$ 11,90 a unidade) e especiais (13,90 a unidade). Rua Victorino Cardoso, 264, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99813-2192. FOTO: Rodrigo Borçato

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ESTRELAS DA VITRINE

Douradinha e fartamente recheada, a coxinha sempre foi o carro-chefe da lanchonete Juninho Pão de Queijo, aberta desde 1980 em Jardim da Penha. A receita da família Chen, que não abre mão de ingredientes com qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da Capital, sai nas versões frango (R$ 11 a unidade) e camarão (R$ 12,50 a unidade). Rua Eugenílio Ramos, 44, Vitória. (27) 3225-5635. FOTO: Fabio Machado

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ORGULHO NACIONAL

Quando morou nos EUA, a chef Mônica Pimentel fez das brasileiríssimas coxinhas uma de suas principais especialidades. De volta a Vitória, ela abriu o Bendito Bistrô e até hoje mantém sua famosa receita no cardápio, junto aos pratos que criou desde então. Crocantes por fora e cremosas por dentro, as coxinhas da Mônica têm no recheio frango desfiado temperadinho e cream cheese (R$ 42 a porção com dez). Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-6784. FOTO: Ari Oliveira

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