No Dia da Coxinha, veja dicas de onde comer o salgado no ES

Douradinha e crocante por fora, cremosa e deliciosa por dentro, a coxinha vira protagonista em qualquer vitrine de salgados.
A paixão pelo quitute ultrapassa fronteiras, e não há estrangeiros que resistam ao sabor dessa invenção brasileira.
Tamanha gostosura faz dela merecedora de uma data comemorativa para chamar de sua, concorda? Então, aproveite que 18 de maio é o Dia Nacional da Coxinha e confira as dicas de HZ na lista abaixo.
Nossa seleção vai do delivery ao restaurante, e traz até mesmo uma receita inspiradas na icônica torta capixaba. Haja apetite para provar tantas gostosuras!
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HOMENAGEM AOS CAPIXABAS
Sucesso entre as coxinhas do Café Dona Lica, em Jardim Camburi, a Capixaba (foto) é uma homenagem à nossa tradicional torta de mariscos. Tem massa de cebola roxa e recheio de bacalhau com palmito fresco, camarão e azeitona preta. Outra criação da Dona Lica é a coxinha de massa de banana-da-terra recheada com moqueca de camarão. "Essa eu fiz para agradecer aos capixabas por me acolherem tão bem", conta a chef paulista que está há 12 anos no Estado. O cardápio reúne sete sabores de coxinha, tradicionais (R$ 11,90 a unidade) e especiais (13,90 a unidade). Rua Victorino Cardoso, 264, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99813-2192. FOTO: Rodrigo Borçato
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ESTRELAS DA VITRINE
Douradinha e fartamente recheada, a coxinha sempre foi o carro-chefe da lanchonete Juninho Pão de Queijo, aberta desde 1980 em Jardim da Penha. A receita da família Chen, que não abre mão de ingredientes com qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da Capital, sai nas versões frango (R$ 11 a unidade) e camarão (R$ 12,50 a unidade). Rua Eugenílio Ramos, 44, Vitória. (27) 3225-5635. FOTO: Fabio Machado
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ORGULHO NACIONAL
Quando morou nos EUA, a chef Mônica Pimentel fez das brasileiríssimas coxinhas uma de suas principais especialidades. De volta a Vitória, ela abriu o Bendito Bistrô e até hoje mantém sua famosa receita no cardápio, junto aos pratos que criou desde então. Crocantes por fora e cremosas por dentro, as coxinhas da Mônica têm no recheio frango desfiado temperadinho e cream cheese (R$ 42 a porção com dez). Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-6784. FOTO: Ari Oliveira
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PROMOÇÃO NO DELIVERY
O delivery Kafua Coxinhas vai comemorar o 18 de maio com uma promoção especial. Nesse dia, os sabores frango, frango com cheddar, pizza e queijo com alho-poró vão sair por R$ 3 a unidade. As demais opções de recheio normalmente custam de R$ 5,50 a R$ 6 cada uma. O pedido mínimo é de cinco coxinhas e a ação promocional será válida apenas via delivery.yooga.app. O Kafua fica em Novo México, Vila Velha. Mais informações: (27) 99921-5369. FOTO: Kafua/Instagram