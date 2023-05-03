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Cacau capixaba será tema de festival na Lagoa Nova, em Linhares

Primeira edição da Cacau Fest acontece em 21 de maio com degustação de chocolate e derivados, shows, sorteios e bufê de churrasco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 18:17

Cacau, chocolate e amêndoas de cacau
O município de Linhares lidera a produção de cacau no Espírito Santo Crédito: Shutterstock
Referência no Espírito Santo quando o assunto é cacau e chocolate, a cidade de Linhares vai receber no próximo dia 21 de maio, às margens da paradisíaca Lagoa Nova, a primeira edição da Cacau Fest. A festa é uma iniciativa da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU).
Regado a música, churrasco e chocolate, o festival vai contemplar toda a cadeia produtiva do cacau, representada por 20 expositores, em mais de 10 horas de festa. Sorteios, rodadas de negócios e degustações também estão garantidos na programação.
Além de comercializarem produtos feitos com cacau de selo 100% capixaba, como chocolates, biscoitos, bolos e licores, os expositores vão distribuir brindes e oferecer aos visitantes informações sobre a fruta produzida em terras capixabas. 
A Cacau Fest vai reunir produtores dos municípios de Linhares, Colatina, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, São Mateus, Vitória e Serra, e a expectativa de público para o evento é de mais de 2 mil pessoas.

SHOWS E ESPAÇO KIDS

Entre as atrações musicais confirmadas estão João Victor e Vinicius, Priscila, Raul da Viola Diego Vieira, que prometem um repertório com muito sertanejo, forró raiz e pagode. A área que abriga o festival vai ter recreação para o público infantil, em um espaço kids exclusivo.
Para participar do Cacau Fest, os interessados devem adquirir um passaporte que dá direito a entrada de dois adultos e uma criança de até 12 anos e inclui ainda alimentação completa com churrasco, guarnições e bebidas. O bilhete também garante acesso a todos os shows musicais, aos brindes e aos sorteios.

Estado produz 12 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano

A produção cacaueira no Espírito Santo não para de crescer. Em 2022, foram produzidas no Estado 12 mil toneladas de amêndoas de cacau. Desse número, 90% são de frutos produzidos em Linhares e na região próxima ao Rio Doce. “Tivemos grandes investimentos nos últimos anos e percebemos um grande potencial do Estado no cenário nacional e até internacional. Temos a chance de transformar o Norte do Espírito Santo em um grande polo chocolateiro e o Cacau Fest acontece para consolidar esse cenário. O evento será uma ótima oportunidade para os produtores e comerciantes conhecerem novos produtos e fecharem negócios”, afirma o secretário executivo da ACAU, André Luiz Carvalho Scampini. Com rodadas de negociações, o evento tem previsão de movimentar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.

1º CACAU FEST
Quando: 21 de maio de 2023, das 8h às 18h 
Onde: Cabana Serafim, Lagoa Nova. Rodovia ES-248, Km 10,5, Linhares.
Passaporte: R$ 500 (2 adultos e 1 criança de até 12 anos), à venda pelo site Superticket ou (27) 99757-1110.
Mais informações: @acau.es (Instagram).
Com informações da assessoria de imprensa do evento. 

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