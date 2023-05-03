Cacau capixaba será tema de festival na Lagoa Nova, em Linhares

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Estado produz 12 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano
A produção cacaueira no Espírito Santo não para de crescer. Em 2022, foram produzidas no Estado 12 mil toneladas de amêndoas de cacau. Desse número, 90% são de frutos produzidos em Linhares e na região próxima ao Rio Doce. “Tivemos grandes investimentos nos últimos anos e percebemos um grande potencial do Estado no cenário nacional e até internacional. Temos a chance de transformar o Norte do Espírito Santo em um grande polo chocolateiro e o Cacau Fest acontece para consolidar esse cenário. O evento será uma ótima oportunidade para os produtores e comerciantes conhecerem novos produtos e fecharem negócios”, afirma o secretário executivo da ACAU, André Luiz Carvalho Scampini. Com rodadas de negociações, o evento tem previsão de movimentar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.
Quando: 21 de maio de 2023, das 8h às 18h
Onde: Cabana Serafim, Lagoa Nova. Rodovia ES-248, Km 10,5, Linhares.
Passaporte: R$ 500 (2 adultos e 1 criança de até 12 anos), à venda pelo site Superticket ou (27) 99757-1110.
Mais informações: @acau.es (Instagram).