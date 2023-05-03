Cacau capixaba será tema de festival na Lagoa Nova, em Linhares

O município de Linhares lidera a produção de cacau no Espírito Santo Crédito: Shutterstock

Referência no Espírito Santo quando o assunto é cacau e chocolate, a cidade de Linhares vai receber no próximo dia 21 de maio, às margens da paradisíaca Lagoa Nova, a primeira edição da Cacau Fest. A festa é uma iniciativa da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU).

Regado a música, churrasco e chocolate, o festival vai contemplar toda a cadeia produtiva do cacau, representada por 20 expositores, em mais de 10 horas de festa. Sorteios, rodadas de negócios e degustações também estão garantidos na programação.

Além de comercializarem produtos feitos com cacau de selo 100% capixaba, como chocolates, biscoitos, bolos e licores, os expositores vão distribuir brindes e oferecer aos visitantes informações sobre a fruta produzida em terras capixabas.

A Cacau Fest vai reunir produtores dos municípios de Linhares, Colatina, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, São Mateus, Vitória e Serra, e a expectativa de público para o evento é de mais de 2 mil pessoas.

SHOWS E ESPAÇO KIDS

Entre as atrações musicais confirmadas estão João Victor e Vinicius, Priscila, Raul da Viola e Diego Vieira, que prometem um repertório com muito sertanejo, forró raiz e pagode. A área que abriga o festival vai ter recreação para o público infantil, em um espaço kids exclusivo.

Para participar do Cacau Fest, os interessados devem adquirir um passaporte que dá direito a entrada de dois adultos e uma criança de até 12 anos e inclui ainda alimentação completa com churrasco, guarnições e bebidas. O bilhete também garante acesso a todos os shows musicais, aos brindes e aos sorteios.

Estado produz 12 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano A produção cacaueira no Espírito Santo não para de crescer. Em 2022, foram produzidas no Estado 12 mil toneladas de amêndoas de cacau. Desse número, 90% são de frutos produzidos em Linhares e na região próxima ao Rio Doce. “Tivemos grandes investimentos nos últimos anos e percebemos um grande potencial do Estado no cenário nacional e até internacional. Temos a chance de transformar o Norte do Espírito Santo em um grande polo chocolateiro e o Cacau Fest acontece para consolidar esse cenário. O evento será uma ótima oportunidade para os produtores e comerciantes conhecerem novos produtos e fecharem negócios”, afirma o secretário executivo da ACAU, André Luiz Carvalho Scampini. Com rodadas de negociações, o evento tem previsão de movimentar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.



1º CACAU FEST

Quando: 21 de maio de 2023, das 8h às 18h

Onde: Cabana Serafim, Lagoa Nova. Rodovia ES-248, Km 10,5, Linhares.

Passaporte: R$ 500 (2 adultos e 1 criança de até 12 anos), à venda pelo site Superticket ou ( 27) 99757-1110.

Mais informações: @acau.es (Instagram).

