Até guacamole!

Lanche saudável: 4 receitas leves e práticas para o café da tarde

Aprenda a preparar opções simples e saborosas para o seu dia a dia

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:53

Torrada integral com guacamole Crédito: Katerininamd | Shutterstock

O café da tarde é aquele momento estratégico do dia: uma pausa para recarregar as energias, desacelerar a rotina e saciar a fome até o jantar. Mas, em vez de recorrer a opções ultraprocessadas e ricas em açúcar, é possível apostar em preparações caseiras, leves e nutritivas. Com ingredientes simples e preparo rápido, essas receitas mostram que dá, sim, para unir praticidade e equilíbrio, sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 4 receitas leves e práticas para o café da tarde!

1. Torrada integral com guacamole

Ingredientes:

2 fatias de pão integral

1/2 abacate maduro cortado em cubos

2 colheres de sopa de tomate cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de cebola-roxa picada

Suco de 1/2 limão

Pimenta-do-reino moída, folhas de manjericão e sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o abacate e amasse levemente com um garfo, mantendo alguns pedaços para obter uma textura rústica. Acrescente o tomate, a cebola-roxa, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, misturando delicadamente para incorporar os ingredientes sem desmanchar totalmente os cubos. Em uma frigideira em fogo médio, toste levemente as fatias de pão até ficarem crocantes por fora. Distribua a guacamole sobre as torradas e finalize com folhas de manjericão. Sirva em seguida.

2. Crepioca de pizza

Ingredientes:

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 pitada de sal

1 ovo

1 fio de azeite de oliva

2 fatias de queijo frescal

3 tomates-cereja fatiados

Orégano a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal. Misture bem até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e espalhe para untar toda a superfície. Despeje a massa e cozinhe até começar a soltar do fundo da frigideira, por cerca de 1 minuto. Vire e doure o outro lado. Sobre uma das metades da crepioca, disponha as fatias de queijo lado a lado e cubra com os tomates-cereja. Polvilhe o orégano. Tampe a frigideira e cozinhe por 1 a 2 minutos, até o queijo começar a derreter e o tomate-cereja murchar levemente. Dobre a crepioca ao meio, cobrindo o recheio com a parte sem recheio, e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com alface e tomate Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Sanduíche de frango com alface e tomate

Ingredientes:

2 fatias de peito de frango grelhado

2 folhas de alface

1 cenoura descascada e ralada

4 rodelas de tomate

3 fatias de pão integral

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma das fatias de pão, coloque metade da alface e o tomate, polvilhe com sal e disponha o peito de frango. Cubra com mais uma fatia de pão e coloque o restante da alface e a cenoura ralada. Polvilhe com sal e finalize com a fatia de pão restante. Sirva em seguida.

4. Pão de queijo com aveia

Ingredientes:

2 xícaras de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de água quente

2 ovos

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de chá de sal

200 g de queijo minas ralado

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o polvilho azedo e despeje a água quente, misturando bem para escaldar. Adicione os ovos e misture até incorporar. Acrescente a aveia em flocos, o sal e o queijo, mexendo até obter uma massa homogênea. Unte as mãos com um pouco de azeite, modele pequenas porções em formato de bolinhas e disponha em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até dourar levemente. Sirva em seguida.