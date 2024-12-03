Guriri recebe festival com aulas-show de chefs renomados do ES

No Norte do Estado, o balneário de Guriri se prepara para receber a segunda edição de seu maior evento dedicado à gastronomia, o Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus, no Parador Internacional, de sexta (6) a domingo (8), com entrada gratuita.
Com chefs renomados do Espírito Santo à frente de aulas-show que terão da entrada à sobremesa, o festival contará ainda com balonismo, apresentações musicais e de dança, intervenções culturais, atividades voltadas à economia criativa e ao artesanato e, claro, muita comida e bebida na praça de alimentação.
O grande destaque do evento são as apresentações na cozinha ao vivo, em que os chefs darão dicas e ensinarão suas técnicas de forma que o público possa replicar as receitas em casa. Ariela Brasil, Danilo Faria, Gabriel Bordoni, Harum Katharian e Hugo Grassi compõem o time de cozinheiros escalados para a edição deste ano.
CONHEÇA OS CHEFS
- ARIELA BRASIL - Com 15 anos de experiência em confeitaria, Ariela Brasil (@arielabrasilchef) é natural de Linhares, onde comanda a cafeteria Manjar Ateliê. Especialista em bolos e apaixonada por doces e sobremesas, tem na bagagem prêmios como o Talento Senac no Rio de Janeiro e o Prêmio Dolmã, e já participou do programa Mais Você, com Ana Maria Braga, na TV Globo. Em sua aula no festival, ela fará um tiramisù, doce clássico italiano.
- DANILO FARIA - Danilo Faria (@danilofariasouza) comanda os restaurantes Suzushi, Uni Sushi Ya e Mai Yakisoba, em Vila Velha, e tem mais de 18 anos de trajetória. Considerado o maior especialista em culinária japonesa tradicional no Espírito Santo, Danilo é natural de Iúna, na região do Caparaó e em 2017 foi certificado pela All Japan Sushi Association. Em sua aula-show, o chef vai preparar o Kaijiru, um missoshiru de vôngole, receita muito tradicional das famílias japonesas.
- GABRIEL BORDONI - Principal representante da gastronomia de São Mateus, o mineiro Gabriel Bordoni (@gabrielbordoni) lidera na cidade o restaurante Tatá Cozinha de Origem, onde enaltece ingredientes locais com sua cozinha autoral de forte influência europeia, especialmente italiana. Sempre guiado pela técnica do fogo, ele cita como referências Alex Atala e os irmãos Adriá e Roca, cujas filosofias moldaram sua visão sobre a alta gastronomia. No festival, Gabriel promete surpreender com um risoto de redução de beterraba, molho de queijo grana e espumante, mexilhões defumados e picles de rabanete.
- HARUM KATHARIAN - Responsável pela curadoria de chefs do festival, Harum Katharian (@harumkatharian) é natural de São Paulo e define a cozinha de rua como seu estilo favorito, sem deixar de lado a sofisticação da alta gastronomia. O chef, que trabalhou no restaurante Tartar & Co. com Erick Jacquin, vai ensinar a preparar um riso al salto de açafrão com barriguinha de porco.
- HUGO GRASSI - O linharense Hugo Grassi (@hugograssi) tem 19 anos dedicados à cozinha e traz uma abordagem única, no estilo fusion. Na televisão, Hugo foi à final no reality show Hells Kitchen, exibido no SBT, e fez parte do elenco do programa Fábrica de Casamentos, no mesmo canal. No Parador, o chef vai preparar ao vivo fideuá de moqueca com camarão e banana-da-terra.
Na praça de alimentação, bolinho de moqueca, costela em fogo de chão com arroz de carreteiro, bombom de camarão, hambúrguer de costela, coxinha sem massa, pescadinha crocante e croquete de aipim com costela acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta estão entre as especialidades dos expositores.
Como opção de lazer para toda a família, o festival terá espaço kids e também vôos cativos de balão, a 40 metros de altura, para quem quiser contemplar do alto as belezas da Praia de Guriri.
PROGRAMAÇÃO*
*Horários sujeitos a alteração.
SEXTA-FEIRA (6/12)
- 18h - Show com André Maximo
- 19h30 – Aula-show com a chef Ariela Brasil (Manjar Ateliê/Linhares). Receita: tiramisù
- 20h - Show com Sama Rock Band
- 21h30 - Aula-show com o chef Danilo Faria (Suzushi/Vila Velha). Receita: kaijiru (missoshiru de vôngole)
- 22h - Show com Dona Fran
- 16h - Show com Maghaly Rocha
- 18h – Aula-show com o chef Harum Katharian (Gran Cave/Vitória). Receita: riso al salto de açafrão com barriguinha de porco
- 18h30 – Show com Diogo Rodrigues
- 20h30 - Aula-show com o chef Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia). Receita: fideuá de moqueca com camarão e banana-da-terra
- 11h – Show com Magrão Acústico
- 12h30 - Aula-show com o chef Gabriel Bordoni (Tatá Cozinha de Origem/São Mateus). Receita: risoto de redução de beterraba, molho de queijo Grana dos Laura e espumante Vaccaro Brut, mexilhões defumados e picles de rabanete
- 13h - Roda de Samba com Rafael Bidu
2º FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE SÃO MATEUS
Quando: de 6 a 8 de dezembro de 2024
Onde: Parador Internacional Guriri. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
O evento é pet friendly.
Entrada gratuita
Mais informações: @liga.capixaba.
Quando: de 6 a 8 de dezembro de 2024
Onde: Parador Internacional Guriri. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
O evento é pet friendly.
Entrada gratuita
Mais informações: @liga.capixaba.