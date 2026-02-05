Grão-de-bico: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16:49
O grão-de-bico é um ingrediente conhecido por ser rico em proteínas, além de fornecer fibras, vitaminas e minerais importantes para o organismo. Por isso, ele costuma aparecer em receitas para o almoço e o jantar. No entanto, essa leguminosa também pode ser usada em preparos para o lanche da tarde. Dessa forma, é possível transformar a pausa do dia em um momento mais saboroso, nutritivo e com mais saciedade.
Abaixo, confira 3 receitas proteicas com grão-de-bico para o lanche da tarde!
Recheio
Montagem
Recheio
Em um recipiente, amasse o grão-de-bico com um garfo, deixando parte bem amassada e parte em pedacinhos. Misture o iogurte, o azeite, o limão e os temperos, formando uma pasta cremosa e bem temperada. Junte a cebolinha e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Toste o pão na frigideira ou sanduicheira, até ficar douradinho. Em uma fatia de pão, coloque a folhas de alface, o recheio de grão-de-bico, o tomate e feche com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.
Patê
Recheio
Montagem
Patê
Amasse o grão-de-bico com um garfo em um recipiente. Misture com o iogurte, azeite, o limão, o alho e os temperos, até formar um patê bem cremoso.
Recheio
Em um recipiente, misture o frango com a cenoura e a salsinha.
Montagem
Espalhe o patê no centro do disco integral. Coloque as folhas de alface, o tomate e o frango por cima. Enrole firmemente, dobrando as laterais para não vazar. Sirva em seguida.
Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Depois, escorra bem e seque com papel-toalha. Em um processador de alimentos, processe o grão-de-bico com a cebola, o alho, a salsinha e temperos até virar uma massa granulada, parecida com farofa úmida. Transfira para uma tigela e misture com o azeite, a farinha de aveia e o fermento. Deixe a massa descansar por 15 a 20 minutos na geladeira. Modele as bolinhas e coloque em uma assadeira com papel-manteiga. Pincele azeite por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.
