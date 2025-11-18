Frutos do mar e música ao vivo em festival no ES: veja programação

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:13
A bucólica vila de Santa Cruz, às margens do Rio Piraqueaçu, é o cenário de mais uma edição temática do festival Sabores de Aracruz, desta vez dedicada aos frutos do mar. O evento vai celebrar os 469 anos do local, que é um marco na história da imigração italiana do Espírito Santo, entre os dias 20 e 23 de novembro (de quinta a domingo), com entrada gratuita.
Durante os quatro dias de programação, quem for a Santa Cruz para o festival vai poder saborear pratos litorâneos, como moqueca, arroz de mariscos e pastel de camarão, e curtir música ao vivo com shows de artistas locais, em um repertório que inclui desde samba, pagode e brasilidades até pop rock e afro congo beat.
Também estarão na festa cervejarias artesanais capixabas, bar de drinques, área kids e um espaço que reúne para venda produtos da agroindústria familiar, cachaças artesanais, itens de charcutaria e o já reconhecido artesanato indígena da região de Aracruz.
Sabores de Aracruz - Edição Santa Cruz
Quinta-feira (20/11)
FESTIVAL SABORES DE ARACRUZ - EDIÇÃO SANTA CRUZ: FRUTOS DO MAR
Quando: de 20 a 23 de novembro de 2025
Onde: Vila de Santa Cruz, Aracruz
Entrada gratuita
Mais informações: @aracruzsabores.
