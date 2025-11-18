Editorias do Site
Frutos do mar e música ao vivo em festival no ES: veja programação

Festival Sabores de Aracruz terá pratos a partir de R$ 12, espaço kids e shows com Fábio Carvalho, Casaca e Mafuá

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:13

Prato do festival Sabores de Aracruz - Edição Santa Cruz
Camarão do Quiosque Tô na Boa: opção na praça de alimentação Crédito: Astrisfilmes

A bucólica vila de Santa Cruz, às margens do Rio Piraqueaçu, é o cenário de mais uma edição temática do festival Sabores de Aracruz, desta vez dedicada aos frutos do mar. O evento vai celebrar os 469 anos do local, que é um marco na história da imigração italiana do Espírito Santo, entre os dias 20 e 23 de novembro (de quinta a domingo), com entrada gratuita. 

Durante os quatro dias de programação, quem for a Santa Cruz para o festival vai poder saborear pratos litorâneos, como moqueca, arroz de mariscos e pastel de camarão, e curtir música ao vivo com shows de artistas locais, em um repertório que inclui desde samba, pagode e brasilidades até pop rock e afro congo beat. 

Também estarão na festa cervejarias artesanais capixabas, bar de drinques, área kids e um espaço que reúne para venda produtos da agroindústria familiar, cachaças artesanais, itens de charcutaria e o já reconhecido artesanato indígena da região de Aracruz.

Opções nos restaurantes (a partir de R$ 12):

  • Purumar - Bolinho de bacalhau, arroz de mariscos. Mais informações: @restaurantepurumar. 
  • Pastelaria Rota do Mar - Pastel de camarão, bolinho de salmão, pastel de bacalhau. Mais informações: @pastelariarotadomar. 
  • Quiosque Tô na Boa - Croqueta de camarão, camarão à dorê, filé de peixe. Mais informações: @quiosquetonaboa.  
  • Casa Amarela - Arroz de bacalhau, ceviche. Mais informações: @casa.amarela_.
  • Travessia Beach Bar - Arroz de polvo, casquinha de siri, gurjão de peixe com fritas, risoles (camarão, siri e costela). Mais informações: @travessiabeachbar.   
  • Bacutia Pub - Tilápia, camarão a dorê, risole de camarão, torresmo. Mais informações: @bacutiapub.  

Sabores de Aracruz - Edição Santa Cruz

Petiscos do Bacutia Pub Foto por Astrisfilmes
Arroz de polvo do Travessia Beach Bar Foto por Astrisfilmes
Arroz de bacalhau do restaurante Casa Amarela Foto por Astrisfilmes
Arroz de mariscos do restaurante Purumar Foto por Astrisfilmes
Programação cultural:

Quinta-feira (20/11)

  • 18h – Abertura do festival
  • 19h – Nando Moura (samba/pagode)
  • 22h – Samba Soul (samba pop)
Sexta-feira (21/11)
  • 17h – Abertura da feira
  • 18h – Banda Akanni (reggae/brasilidades)
  • 20h – Casaca (reggae/congo)
  • 22h – Radio Rock (pop rock)
Sábado (22/11)
  • 17h – Abertura da feira
  • 18h – Mafuá (forró)
  • 20h – Fábio Carvalho (afro congo beat)
  • 22h – Kaymuan (reggae/congo)
Domingo (23/11)
  • 11h – Abertura da feira
  • 12h – Novelo (brasilidades)
  • 14h – Engesamba (pagode)
  • 16h – Rubens Netto (pop)

FESTIVAL SABORES DE ARACRUZ - EDIÇÃO SANTA CRUZ: FRUTOS DO MAR
Quando: de 20 a 23 de novembro de 2025
Onde: Vila de Santa Cruz, Aracruz
Entrada gratuita
Mais informações: @aracruzsabores.

