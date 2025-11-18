Evento gratuito

Frutos do mar e música ao vivo em festival no ES: veja programação

Festival Sabores de Aracruz terá pratos a partir de R$ 12, espaço kids e shows com Fábio Carvalho, Casaca e Mafuá

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:13

Camarão do Quiosque Tô na Boa: opção na praça de alimentação Crédito: Astrisfilmes

A bucólica vila de Santa Cruz, às margens do Rio Piraqueaçu, é o cenário de mais uma edição temática do festival Sabores de Aracruz, desta vez dedicada aos frutos do mar. O evento vai celebrar os 469 anos do local, que é um marco na história da imigração italiana do Espírito Santo, entre os dias 20 e 23 de novembro (de quinta a domingo), com entrada gratuita.



Durante os quatro dias de programação, quem for a Santa Cruz para o festival vai poder saborear pratos litorâneos, como moqueca, arroz de mariscos e pastel de camarão, e curtir música ao vivo com shows de artistas locais, em um repertório que inclui desde samba, pagode e brasilidades até pop rock e afro congo beat.

Também estarão na festa cervejarias artesanais capixabas, bar de drinques, área kids e um espaço que reúne para venda produtos da agroindústria familiar, cachaças artesanais, itens de charcutaria e o já reconhecido artesanato indígena da região de Aracruz.

Opções nos restaurantes (a partir de R$ 12):

Purumar - Bolinho de bacalhau, arroz de mariscos. Mais informações: @restaurantepurumar.

- Bolinho de bacalhau, arroz de mariscos. Mais informações: @restaurantepurumar. Pastelaria Rota do Mar - Pastel de camarão, bolinho de salmão, pastel de bacalhau. Mais informações: @pastelariarotadomar.

- Pastel de camarão, bolinho de salmão, pastel de bacalhau. Mais informações: @pastelariarotadomar. Quiosque Tô na Boa - Croqueta de camarão, camarão à dorê, filé de peixe. Mais informações: @quiosquetonaboa.

- Croqueta de camarão, camarão à dorê, filé de peixe. Mais informações: @quiosquetonaboa. Casa Amarela - Arroz de bacalhau, ceviche. Mais informações: @casa.amarela_.

- Arroz de bacalhau, ceviche. Mais informações: @casa.amarela_. Travessia Beach Bar - Arroz de polvo, casquinha de siri, gurjão de peixe com fritas, risoles (camarão, siri e costela). Mais informações: @travessiabeachbar.

- Arroz de polvo, casquinha de siri, gurjão de peixe com fritas, risoles (camarão, siri e costela). Mais informações: @travessiabeachbar. Bacutia Pub - Tilápia, camarão a dorê, risole de camarão, torresmo. Mais informações: @bacutiapub.

Programação cultural:

Quinta-feira (20/11)

18h – Abertura do festival



19h – Nando Moura (samba/pagode)



22h – Samba Soul (samba pop)

Sexta-feira (21/11)

17h – Abertura da feira



18h – Banda Akanni (reggae/brasilidades)



20h – Casaca (reggae/congo)



22h – Radio Rock (pop rock)

Sábado (22/11)

17h – Abertura da feira



18h – Mafuá (forró)



20h – Fábio Carvalho (afro congo beat)



22h – Kaymuan (reggae/congo)

Domingo (23/11)

11h – Abertura da feira



12h – Novelo (brasilidades)



14h – Engesamba (pagode)



16h – Rubens Netto (pop)

FESTIVAL SABORES DE ARACRUZ - EDIÇÃO SANTA CRUZ: FRUTOS DO MAR

Quando: de 20 a 23 de novembro de 2025

Onde: Vila de Santa Cruz, Aracruz

Entrada gratuita

Mais informações: @aracruzsabores.

