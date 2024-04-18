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Entrada gratuita

Festival de gastronomia e turismo é atração em praia de Anchieta

O evento Iriri Paixão Capixaba e a Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea acontecem de 19 a 21 de abril, na Costa Azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 19:53

Mais um festival promete agitar o litoral de Anchieta, reunindo desta vez gastronomia, turismo e empreendedorismo. É o Iriri Paixão Capixaba, que vai tomar conta do balneário entre os dias 19 e 21 de abril (de sexta a domingo), na Praia Costa Azul. A entrada é gratuita. 
O evento é realizado paralelamente à Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea e se propõe a exaltar a gastronomia e o turismo da região. 
Na abertura, que acontece no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, o destaque é o preparo ao vivo de um peixe assado na folha de bananeira, acompanhado por farofa de banana. A receita, de influência indígena, será apresentada pelos chefs Gilson Surrage e Davi Pires.
Segundo Surrage, esse preparo remete à época da fundação da cidade de Anchieta - originária de uma aldeia de indígenas catequizados por padres jesuítas. O prato tema da aula-show será servido ao público no formato de degustação.
Durante os três dias do evento, os visitantes encontrarão opções que vão desde filé com fritas e peixe frito até varal de frango crocante, espetinho de costela, massas e moqueca capixaba. Os preços das porções variam entre R$ 10 e R$ 150.
Festival de gastronomia e turismo é atração em praia de Anchieta
Petisco do Cozinha do Pescador que estará à venda no evento Crédito: Aderes/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/04)
  • 17h – Abertura do evento ao público
  • 18h – Apresentações culturais com artistas do município e teatro "A Paixão de Cristo"
  • 19h30 – Aula-show "Cozinha do Índio", com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
  • 20h – Apresentação musical com Serginho Oliveira
  • 23h – Apresentação musical com banda Maçã do Amor
  • 1h – Encerramento
SÁBADO (20/04)
  • 17h – Abertura do evento ao público
  • 18h – Apresentação de artes diversas com atores do município
  • 19h30 – Apresentação musical com Wavilla
  • 23h – Apresentação musical com Michele Freire
  • 1h – Encerramento
DOMINGO (21/04)
  • 17h – Abertura do evento ao público
  • 18h – Oficina de desenho artístico para crianças
  • 19h – Apresentação musical com Tom Oliver
  • 22h – Encerramento
IRIRI PAIXÃO CAPIXABA E 4ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO LITORÂNEA
Quando: de 19 a 21 de abril de 2024
Onde: na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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