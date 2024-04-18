Festival de gastronomia e turismo é atração em praia de Anchieta

Mais um festival promete agitar o litoral de Anchieta, reunindo desta vez gastronomia, turismo e empreendedorismo. É o Iriri Paixão Capixaba, que vai tomar conta do balneário entre os dias 19 e 21 de abril (de sexta a domingo), na Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.

O evento é realizado paralelamente à Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea e se propõe a exaltar a gastronomia e o turismo da região.

Na abertura, que acontece no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, o destaque é o preparo ao vivo de um peixe assado na folha de bananeira, acompanhado por farofa de banana. A receita, de influência indígena, será apresentada pelos chefs Gilson Surrage e Davi Pires.

Segundo Surrage, esse preparo remete à época da fundação da cidade de Anchieta - originária de uma aldeia de indígenas catequizados por padres jesuítas. O prato tema da aula-show será servido ao público no formato de degustação.

Durante os três dias do evento, os visitantes encontrarão opções que vão desde filé com fritas e peixe frito até varal de frango crocante, espetinho de costela, massas e moqueca capixaba. Os preços das porções variam entre R$ 10 e R$ 150.

Petisco do Cozinha do Pescador que estará à venda no evento Crédito: Aderes/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/04)

17h – Abertura do evento ao público



18h – Apresentações culturais com artistas do município e teatro "A Paixão de Cristo"



19h30 – Aula-show "Cozinha do Índio", com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires



20h – Apresentação musical com Serginho Oliveira



23h – Apresentação musical com banda Maçã do Amor



1h – Encerramento

SÁBADO (20/04)

17h – Abertura do evento ao público



18h – Apresentação de artes diversas com atores do município



19h30 – Apresentação musical com Wavilla



23h – Apresentação musical com Michele Freire



1h – Encerramento DOMINGO (21/04)

17h – Abertura do evento ao público



18h – Oficina de desenho artístico para crianças



19h – Apresentação musical com Tom Oliver



22h – Encerramento



IRIRI PAIXÃO CAPIXABA E 4ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO LITORÂNEA

Quando: de 19 a 21 de abril de 2024

Onde: na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta

Entrada gratuita.

