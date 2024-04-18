Festival de gastronomia e turismo é atração em praia de Anchieta

Mais um festival promete agitar o litoral de Anchieta, reunindo desta vez gastronomia, turismo e empreendedorismo. É o Iriri Paixão Capixaba, que vai tomar conta do balneário entre os dias 19 e 21 de abril (de sexta a domingo), na Praia Costa Azul. A entrada é gratuita.
O evento é realizado paralelamente à Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea e se propõe a exaltar a gastronomia e o turismo da região.
Na abertura, que acontece no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, o destaque é o preparo ao vivo de um peixe assado na folha de bananeira, acompanhado por farofa de banana. A receita, de influência indígena, será apresentada pelos chefs Gilson Surrage e Davi Pires.
Segundo Surrage, esse preparo remete à época da fundação da cidade de Anchieta - originária de uma aldeia de indígenas catequizados por padres jesuítas. O prato tema da aula-show será servido ao público no formato de degustação.
Durante os três dias do evento, os visitantes encontrarão opções que vão desde filé com fritas e peixe frito até varal de frango crocante, espetinho de costela, massas e moqueca capixaba. Os preços das porções variam entre R$ 10 e R$ 150.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (19/04)
- 17h – Abertura do evento ao público
- 18h – Apresentações culturais com artistas do município e teatro "A Paixão de Cristo"
- 19h30 – Aula-show "Cozinha do Índio", com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires
- 20h – Apresentação musical com Serginho Oliveira
- 23h – Apresentação musical com banda Maçã do Amor
- 1h – Encerramento
- 17h – Abertura do evento ao público
- 18h – Apresentação de artes diversas com atores do município
- 19h30 – Apresentação musical com Wavilla
- 23h – Apresentação musical com Michele Freire
- 1h – Encerramento
- 17h – Abertura do evento ao público
- 18h – Oficina de desenho artístico para crianças
- 19h – Apresentação musical com Tom Oliver
- 22h – Encerramento
IRIRI PAIXÃO CAPIXABA E 4ª FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA REGIÃO LITORÂNEA
Quando: de 19 a 21 de abril de 2024
Onde: na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita.
Quando: de 19 a 21 de abril de 2024
Onde: na rua principal da Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes.