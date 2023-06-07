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Entrada gratuita

Festival de frutos do mar em Itaipava terá de feijoada a moqueca

O 16° Festival Gastronômico Frutos do Mar acontece no balneário em Itapemirim, de 8 a 11 de junho, com pratos típicos, cerveja artesanal e shows musicais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 14:09

A moqueca capixaba e outras delícias à base de peixes e mariscos serão os protagonistas do 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim, que começa na quinta-feira (8) e segue até domingo (11), no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava.
O evento, com entrada gratuita, terá uma praça de alimentação repleta de opções que vão desde peroá até lagosta, passando por casquinha de siri, isca de peixe, camarão crocante e filé de peixe grelhado, entre outros quitutes.
Também farão parte do festival produtores de cerveja artesanal, empreendedores da agroindústria e artesãos. A programação musical está garantida, com shows de artistas e bandas regionais.
Moqueca capixaba
Moqueca capixaba está garantida entre as opções do festival Crédito: Marcelo Moryan
Além do cardápio de frutos do mar, a gastronomia será representada pelas aulas-shows de culinária coordenadas pelo chef Hamilton Martins, presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, que realiza o festival.
Tainá Peçanha vai preparar ao vivo uma feijoada de frutos do mar, e Stephanie Dutra um espetinho bem capixaba, com filé de peixe.
A chef Divina, por sua vez, vai apresentar um bolinho de marisco, e Marinete Raposo vai mostrar como se prepara um estrogonofe de sururu. As crianças também vão poder se divertir em uma aula-show kids com a chef Rosângela Rocha.
“Valorizamos nossos pescados e pescadores e o 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim vem para reforçar o que temos de melhor, e ainda contribui com a geração de renda no município”, afirma Hamilton Martins.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E GASTRONÔMICA

QUINTA-FEIRA (8/06)
  • 11h - Abertura do pavilhão gastronômico
  • 13h - Apresentação musical com Daviy Gross
  • 18h - Aula-show com a chef Tainá Peçanha - Feijoada de frutos do mar
  • 19h - Apresentação musical com Banda Marajah
  • 21h - Apresentação musical com Barrozinho
SEXTA-FEIRA (9/06)
  • 11h - Abertura do pavilhão gastronômico
  • 18h - Aula-show com a chef Stephanie Dutra - Espetinho de filé de peixe
  • 19h - Apresentação musical com Bandaê
  • 21h - Apresentação musical com Nana Nunes
SÁBADO (10/06)
  • 11h - Abertura do pavilhão gastronômico
  • 13h - Aula-show com a chef Marinete Raposo - Estrogonofe de sururu
  • 18h - Aula-show com a chef Divina - Bolinho de marisco
  • 19h - Apresentação musical com Fabrício Venturini
  • 21h - Apresentação musical com Aguiar Passos
DOMINGO (11/06)
  • 11h - Abertura do pavilhão gastronômico
  • 12h - Aula-show kids com a chef Rosângela Rocha 
  • 13h - Apresentação musical com Wander Leal
  • 17h - Encerramento.
16º FESTIVAL GASTRONÔMICO FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM
Quando: de 8 a 11 de junho
Onde: no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, em Itapemirim
Entrada gratuita
Realização: Associação Gastronômica de Itapemirim em conjunto com a empresa Ferrari Eventos, com apoio da Prefeitura de Itapemirim, Sebrae e Aderes.
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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