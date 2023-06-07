Festival de frutos do mar em Itaipava terá de feijoada a moqueca

A moqueca capixaba e outras delícias à base de peixes e mariscos serão os protagonistas do 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim, que começa na quinta-feira (8) e segue até domingo (11), no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava.

O evento, com entrada gratuita, terá uma praça de alimentação repleta de opções que vão desde peroá até lagosta, passando por casquinha de siri, isca de peixe, camarão crocante e filé de peixe grelhado, entre outros quitutes.

Também farão parte do festival produtores de cerveja artesanal, empreendedores da agroindústria e artesãos. A programação musical está garantida, com shows de artistas e bandas regionais.

Moqueca capixaba está garantida entre as opções do festival Crédito: Marcelo Moryan

Além do cardápio de frutos do mar, a gastronomia será representada pelas aulas-shows de culinária coordenadas pelo chef Hamilton Martins, presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, que realiza o festival.

Tainá Peçanha vai preparar ao vivo uma feijoada de frutos do mar, e Stephanie Dutra um espetinho bem capixaba, com filé de peixe.

A chef Divina, por sua vez, vai apresentar um bolinho de marisco, e Marinete Raposo vai mostrar como se prepara um estrogonofe de sururu. As crianças também vão poder se divertir em uma aula-show kids com a chef Rosângela Rocha.

“Valorizamos nossos pescados e pescadores e o 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim vem para reforçar o que temos de melhor, e ainda contribui com a geração de renda no município”, afirma Hamilton Martins.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E GASTRONÔMICA

QUINTA-FEIRA (8/06)

11h - Abertura do pavilhão gastronômico

13h - Apresentação musical com Daviy Gross

18h - Aula-show com a chef Tainá Peçanha - Feijoada de frutos do mar

19h - Apresentação musical com Banda Marajah

21h - Apresentação musical com Barrozinho SEXTA-FEIRA (9/06)

11h - Abertura do pavilhão gastronômico



18h - Aula-show com a chef Stephanie Dutra - Espetinho de filé de peixe



19h - Apresentação musical com Bandaê



21h - Apresentação musical com Nana Nunes SÁBADO (10/06)

11h - Abertura do pavilhão gastronômico



13h - Aula-show com a chef Marinete Raposo - Estrogonofe de sururu



18h - Aula-show com a chef Divina - Bolinho de marisco



19h - Apresentação musical com Fabrício Venturini

21h - Apresentação musical com Aguiar Passos DOMINGO (11/06)

11h - Abertura do pavilhão gastronômico



12h - Aula-show kids com a chef Rosângela Rocha



13h - Apresentação musical com Wander Leal

17h - Encerramento.

16º FESTIVAL GASTRONÔMICO FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM

Quando: de 8 a 11 de junho

Onde: no pavilhão de eventos da Praia de Itaipava, em Itapemirim

Entrada gratuita

Realização: Associação Gastronômica de Itapemirim em conjunto com a empresa Ferrari Eventos, com apoio da Prefeitura de Itapemirim, Sebrae e Aderes.

