Festival de comida japonesa em Vitória terá opções a partir de R$ 5

O Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória (ANV) já é tradição no calendário gastronômico da Capital. No próximo sábado (5), o evento chega à sua 58ª edição, com atrações culturais e um cardápio recheado de comes e bebes típicos, com preços acessíveis. A entrada é gratuita.

Realizado desde a década de 1980, quando imigrantes japoneses chegaram a Vitória, o festival acontece na sede da ANV, na Mata da Praia, com acesso pelo estacionamento do Parque Pedra da Cebola.

O cardápio da festa inclui alguns dos pratos mais populares e tradicionais do Japão, entre eles sushis variados, sashimis (de atum e de salmão), yakisoba, gyoza, tempura, karaage (frango frito levemente apimentado) e saladinha picante de repolho.

Pratos servidos no festival

Produzidos de forma artesanal e em quantidade limitada, as comidas já estão disponíveis para venda antecipada, até a próxima sexta-feira (4), no site da Associação Nikkei pelo endereço www.anv.org.br/festival-de-culinaria-japonesa. A cada edição do festival, os itens costumam esgotar rapidamente.

A renda obtida com a vendas dessas porções será destinada à manutenção da Associação Nikkei, à divulgação da cultura japonesa e a ações beneficentes apoiadas pela instituição.

A programação do festival inclui ainda apresentações típicas da cultura nipônica, como taiko (tambor japonês), bon odori (dança) e karatê, além de karaokê e exposição de fanarts - artes criadas por fãs com base em obras populares de ficção, como animes e mangás.