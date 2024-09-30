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Entrada gratuita

Festival de comida japonesa em Vitória terá opções a partir de R$ 5

58° Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei reúne pratos típicos, como sashimi, sushi e gyoza, e atrações culturais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 19:11

O Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei de Vitória (ANV) já é tradição no calendário gastronômico da Capital. No próximo sábado (5), o evento chega à sua 58ª edição, com atrações culturais e um cardápio recheado de comes e bebes típicos, com preços acessíveis. A entrada é gratuita.
Realizado desde a década de 1980, quando imigrantes japoneses chegaram a Vitória, o festival acontece na sede da ANV, na Mata da Praia, com acesso pelo estacionamento do Parque Pedra da Cebola. 
O cardápio da festa inclui alguns dos pratos mais populares e tradicionais do Japão, entre eles sushis variados, sashimis (de atum e de salmão), yakisoba, gyoza, tempura, karaage (frango frito levemente apimentado) e saladinha picante de repolho. 

Pratos servidos no festival

Produzidos de forma artesanal e em quantidade limitada, as comidas já estão disponíveis para venda antecipada, até a próxima sexta-feira (4), no site da Associação Nikkei pelo endereço www.anv.org.br/festival-de-culinaria-japonesa. A cada edição do festival, os itens costumam esgotar rapidamente. 
A renda obtida com a vendas dessas porções será destinada à manutenção da Associação Nikkei, à divulgação da cultura japonesa e a ações beneficentes apoiadas pela instituição. 
A programação do festival inclui ainda apresentações típicas da cultura nipônica, como taiko (tambor japonês), bon odori (dança) e karatê, além de karaokê e exposição de fanarts - artes criadas por fãs com base em obras populares de ficção, como animes e mangás.
58º FESTIVAL DE CULINÁRIA JAPONESA DA ASSOCIAÇÃO NIKKEI DE VITÓRIA
Quando: 5 de outubro de 2024 (sábado), das 18h às 22h   
Onde: na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Acesso pelo Parque Pedra da Cebola
Entrada gratuita
Venda antecipada de tíquetes para consumir comidas e bebidas: até 4/10 pelo site www.anv.org.br
Mais informações: (27) 99854-5762 e @associacaonikkeivitoria. 

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