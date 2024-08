Festival de churrasco agita Cariacica com shows gratuitos e área kids

Neste fim de semana, o festival de churrasco Parrillada do Chefe vai agitar Cariacica com muita música e atrações para toda a família, no Trevo de Alto Lage, em frente à prefeitura da cidade. Trata-se da primeira edição do evento, que acontecerá nos dias 10h e 11 de agosto (sábado e domingo), com entrada gratuita.