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Fim de semana

Festival de cerveja em shopping de Vila Velha estende programação

Degusta Sunset foi prorrogado até os dias 27 e 28 de janeiro e terá shows das bandas Beat Locks, Casaca, Ubando e No Class
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 16:01

Festival de Cervejas Artesanais de Muqui
Festival de Cervejas Artesanais de Muqui Crédito: Reprodução/Facebook
O festival Degusta Sunset, que começou no dia 12 de janeiro e estava previsto para terminar no último domingo, 22, ganhou mais dois dias para atender às bandas que deixaram de tocar devido às fortes chuvas da última semana.
O evento voltará a acontecer nesta sexta-feira, 27, e no sábado, 28 de janeiro, com shows das bandas Ubando, Beat Locks, Casaca e No Class, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. 
Assim como nos primeiros dois finais de semana, a Saideira do Degusta Sunset reunirá 12 cervejarias capixabas e de fora do Estado: Barba Ruiva, Kingbier, Azzurra, Mestra, Noi (RJ), Ronchi Bier, Kastle Hops, Alquimistas, Trarko, Fratelli Reggianni, Bigstep e Trindade.
As opções de gastronomia ficarão novamente entre Los Mex (comida mexicana), Pizzou (pizza em fatia), Mandando Brasa (churrasco), O Senhor dos Pastéis (pastel frito), Mister Frango (franguinho frito e porções), Alcides (hambúrguer e empanadas) e Te Quiero Churros (churros). 

TRIBUTO AO CHARLIE BROWN 

O amor pela banda santista Charlie Brown Jr. reuniu os amigos Maurício Pratti, Rafhael Henrique, Lucas Carvalho, Juan Pablo e Nelinho Batista, integrantes do Beat Locks, que traz para Vila Velha um show-tributo iniciado há 23 anos e com mais de 500 apresentações pelo país.
Banda Beat Locks faz tributo ao Charlie Brown Jr.
Banda Beat Locks faz tributo ao Charlie Brown Jr. Crédito: Beat Locks/Divulgação
É a segunda vez que a Beat Locks se apresenta no Degusta, e os integrantes da banda estão empolgados. “É um evento que reúne um público muito bacana, que gosta de música boa, especialmente o bom e velho rock’n roll. Vamos juntos enaltecer a obra do Charlie Brown, com muito amor e positividade”, declara o vocalista Maurício Pratti.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

  • Sexta (27): Ubando – 19h45
  • Sexta (27): Beat Locks – 22h
  • Sábado (28): No Class - 20h
  • Sábado (28): Casaca – 22h
SAIDEIRA DO DEGUSTA SUNSET
Quando: 27 (sexta) e 28 (sábado) de janeiro, das 17h à meia-noite.
Onde: no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. 
Realização: Inspire Produções. 
Entrada gratuita.

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