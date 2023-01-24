Festival de cerveja em shopping de Vila Velha estende programação

Festival de Cervejas Artesanais de Muqui Crédito: Reprodução/Facebook

O festival Degusta Sunset, que começou no dia 12 de janeiro e estava previsto para terminar no último domingo, 22, ganhou mais dois dias para atender às bandas que deixaram de tocar devido às fortes chuvas da última semana.

O evento voltará a acontecer nesta sexta-feira, 27, e no sábado, 28 de janeiro, com shows das bandas Ubando, Beat Locks, Casaca e No Class, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.

Assim como nos primeiros dois finais de semana, a Saideira do Degusta Sunset reunirá 12 cervejarias capixabas e de fora do Estado: Barba Ruiva, Kingbier, Azzurra, Mestra, Noi (RJ), Ronchi Bier, Kastle Hops, Alquimistas, Trarko, Fratelli Reggianni, Bigstep e Trindade.

As opções de gastronomia ficarão novamente entre Los Mex (comida mexicana), Pizzou (pizza em fatia), Mandando Brasa (churrasco), O Senhor dos Pastéis (pastel frito), Mister Frango (franguinho frito e porções), Alcides (hambúrguer e empanadas) e Te Quiero Churros (churros).

TRIBUTO AO CHARLIE BROWN

O amor pela banda santista Charlie Brown Jr. reuniu os amigos Maurício Pratti, Rafhael Henrique, Lucas Carvalho, Juan Pablo e Nelinho Batista, integrantes do Beat Locks, que traz para Vila Velha um show-tributo iniciado há 23 anos e com mais de 500 apresentações pelo país.

Banda Beat Locks faz tributo ao Charlie Brown Jr. Crédito: Beat Locks/Divulgação

É a segunda vez que a Beat Locks se apresenta no Degusta, e os integrantes da banda estão empolgados. “É um evento que reúne um público muito bacana, que gosta de música boa, especialmente o bom e velho rock’n roll. Vamos juntos enaltecer a obra do Charlie Brown, com muito amor e positividade”, declara o vocalista Maurício Pratti.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sexta (27): Ubando – 19h45

Sexta (27): Beat Locks – 22h

Sábado (28): No Class - 20h



Sábado (28): Casaca – 22h