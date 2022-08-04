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Entrada gratuita

Festival de cerveja artesanal reúne 15 cervejarias em Muqui

Evento chega à sétima edição de 5 a 7 de agosto, com gastronomia, shows musicais e oficina sobre café no Parque de Exposições
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 20:57

Cerveja artesanal, gastronomia e música dão o tom da sétima edição do Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, que acontece no fim de semana entre os dias 5 e 7 de agosto, com entrada gratuita. 
O evento vai contar com 15 cervejarias artesanais de diversas regiões do Estado, com diversos estilos de chope, e terá shows musicais nos três dias, reunindo atrações que vão do rock ao samba. As opções de gastronomia serão bastante variadas, com cardápios de comida italiana e japonesa, hot dog, hambúrguer, salgadinhos, sobremesas e açaí. 
Festival de Cervejas Artesanais de Muqui
Cervejarias da Grande Vitória e da Região Serrana estarão no evento Crédito: Reprodução/Facebook
Para os apreciadores de café, o festival terá uma cafeteria comandada pela cooperativa agrícola Cafesul, e estandes dos cafés Pó de Mulheres e Casario. Na tarde de sábado, será realizada uma oficina sobre como preparar café conilon de qualidade.  
As cervejarias da Grande Vitória confirmadas no evento são a Mestra, da Serra; a Bigstep, de Vila Velha; e a Else, de Viana. Da Região Serrana garantiram presença a Cerveja na Praça Tap House, Loveland, Kastle Hops, Indomável, Velhão, Grecco, Nobat, Tarvos, Vargas, Altezza, Casca Grossa e Subterrânea.     
Vikings Burger, Roberta Ramos Confeitaria Gourmet, Komburger, Chef Sérgio Lima, Tasty Salgados & Açaí, Capetini Hot Dog, Fat Guys, Correia Bar e Lanchonete, Food Bike Muqui e Le Pestô compóem a parte gastronômica do evento.  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 5/08
  • 17h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores 
  • 20h - Show com Polifonia
  • 23h - Show com Ferna 
SÁBADO - 6/08
  • 15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores
  • 17h - Oficina Cafesul - "Como preparar um café conilon de qualidade"
  • 19h - Show com Malandragem S.A.
  • 21h - Show com Mesa 3
  • 23h - Show com O Magnata - Tributo a Charlie Brown Jr.
Festival de Cervejas Artesanais de Muqui
Programação musical terá do rock ao samba Crédito: Reprodução/Facebook
DOMINGO - 7/08
  • 15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores
  • 16h - Show com Amigos do Samba
  • 19h - Show com Forró Gold 
7º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE MUQUI 
Quando: de 5 a 7 de agosto 
Onde: no Parque de Exposições do Sítio Histórico de Muqui
Horários: sexta (5), a partir das 17h; sábado (6) e domingo (7), a partir das 15h
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca (Instagram).   

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