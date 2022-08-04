Festival de cerveja artesanal reúne 15 cervejarias em Muqui

Cerveja artesanal, gastronomia e música dão o tom da sétima edição do Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, que acontece no fim de semana entre os dias 5 e 7 de agosto, com entrada gratuita.
O evento vai contar com 15 cervejarias artesanais de diversas regiões do Estado, com diversos estilos de chope, e terá shows musicais nos três dias, reunindo atrações que vão do rock ao samba. As opções de gastronomia serão bastante variadas, com cardápios de comida italiana e japonesa, hot dog, hambúrguer, salgadinhos, sobremesas e açaí.
Para os apreciadores de café, o festival terá uma cafeteria comandada pela cooperativa agrícola Cafesul, e estandes dos cafés Pó de Mulheres e Casario. Na tarde de sábado, será realizada uma oficina sobre como preparar café conilon de qualidade.
As cervejarias da Grande Vitória confirmadas no evento são a Mestra, da Serra; a Bigstep, de Vila Velha; e a Else, de Viana. Da Região Serrana garantiram presença a Cerveja na Praça Tap House, Loveland, Kastle Hops, Indomável, Velhão, Grecco, Nobat, Tarvos, Vargas, Altezza, Casca Grossa e Subterrânea.
Vikings Burger, Roberta Ramos Confeitaria Gourmet, Komburger, Chef Sérgio Lima, Tasty Salgados & Açaí, Capetini Hot Dog, Fat Guys, Correia Bar e Lanchonete, Food Bike Muqui e Le Pestô compóem a parte gastronômica do evento.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA - 5/08
- 17h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores
- 20h - Show com Polifonia
- 23h - Show com Ferna
SÁBADO - 6/08
- 15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores
- 17h - Oficina Cafesul - "Como preparar um café conilon de qualidade"
- 19h - Show com Malandragem S.A.
- 21h - Show com Mesa 3
- 23h - Show com O Magnata - Tributo a Charlie Brown Jr.
DOMINGO - 7/08
- 15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores
- 16h - Show com Amigos do Samba
- 19h - Show com Forró Gold
7º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE MUQUI
Quando: de 5 a 7 de agosto
Onde: no Parque de Exposições do Sítio Histórico de Muqui
Horários: sexta (5), a partir das 17h; sábado (6) e domingo (7), a partir das 15h
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca (Instagram).
Quando: de 5 a 7 de agosto
Onde: no Parque de Exposições do Sítio Histórico de Muqui
Horários: sexta (5), a partir das 17h; sábado (6) e domingo (7), a partir das 15h
Entrada gratuita
Mais informações: @cervejanapraca (Instagram).