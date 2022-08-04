Festival de cerveja artesanal reúne 15 cervejarias em Muqui

Cerveja artesanal, gastronomia e música dão o tom da sétima edição do Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, que acontece no fim de semana entre os dias 5 e 7 de agosto, com entrada gratuita.

O evento vai contar com 15 cervejarias artesanais de diversas regiões do Estado, com diversos estilos de chope, e terá shows musicais nos três dias, reunindo atrações que vão do rock ao samba. As opções de gastronomia serão bastante variadas, com cardápios de comida italiana e japonesa, hot dog, hambúrguer, salgadinhos, sobremesas e açaí.

Cervejarias da Grande Vitória e da Região Serrana estarão no evento Crédito: Reprodução/Facebook

Para os apreciadores de café, o festival terá uma cafeteria comandada pela cooperativa agrícola Cafesul, e estandes dos cafés Pó de Mulheres e Casario. Na tarde de sábado, será realizada uma oficina sobre como preparar café conilon de qualidade.

As cervejarias da Grande Vitória confirmadas no evento são a Mestra, da Serra; a Bigstep, de Vila Velha; e a Else, de Viana. Da Região Serrana garantiram presença a Cerveja na Praça Tap House, Loveland, Kastle Hops, Indomável, Velhão, Grecco, Nobat, Tarvos, Vargas, Altezza, Casca Grossa e Subterrânea.

Vikings Burger, Roberta Ramos Confeitaria Gourmet, Komburger, Chef Sérgio Lima, Tasty Salgados & Açaí, Capetini Hot Dog, Fat Guys, Correia Bar e Lanchonete, Food Bike Muqui e Le Pestô compóem a parte gastronômica do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 5/08

17h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores

20h - Show com Polifonia

23h - Show com Ferna

SÁBADO - 6/08

15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores

17h - Oficina Cafesul - "Como preparar um café conilon de qualidade"

19h - Show com Malandragem S.A.

21h - Show com Mesa 3

23h - Show com O Magnata - Tributo a Charlie Brown Jr.

Programação musical terá do rock ao samba Crédito: Reprodução/Facebook

DOMINGO - 7/08

15h - Abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores

16h - Show com Amigos do Samba

19h - Show com Forró Gold