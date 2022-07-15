Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frutos do mar

Festival da Moqueca movimenta Goiabeiras com pratos a R$ 8

Torta capixaba, mariscada, casquinha de siri e outros quitutes estão no cardápio do evento, que acontece de 15 a 17 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 13:19

A partir de sexta-feira (15), as panelas de barro irão "ferver" em Goiabeiras. Nesse dia, tem início a terceira edição do Festival da Moqueca da Grande Goiabeiras, que segue até o domingo (17) com uma programação especial.
Durante o fim de semana, o bairro será o centro das atenções em Vitória quando o assunto é gastronomia, e o público terá acesso a pratos e quitutes com preços a partir de R$ 8. O cardápio deve agradar aos mais variados paladares. 
Quem estiver com saudades de comer mariscada, bobó de camarão, moqueca e também da torta capixaba deve ficar atento aos horários. Na sexta, as barracas funcionarão das 19h às 23h. No sábado e no domingo, a festa começará mais cedo, a partir do meio-dia, terminando também às 23h.
Moqueca capixaba
Goiabeiras é um local de referência quando o assunto é panela de barro  Crédito: Marcelo Moryan
O Festival da Moqueca da Grande Goiabeiras terá uma estrutura de 16 barracas comandadas por desfiadeiras, marisqueiras e comerciantes locais, além de três food trucks.
"Vai ter de tudo. Moqueca, torta capixaba, sururu, camarão, caranguejo, casquinha de siri e vários outros mariscos. E aqueles que não gostam de peixe podem vir também. Estamos preparando uma vasta opção de petiscos para não deixar ninguém de fora", afirma a presidente da Associação dos Moradores de Goiabeiras, Hélida Rangel.

ARTESANATO E MÚSICA

Além de saborear os pratos e ter a oportunidade de adquirir belas peças do artesanato capixaba, os visitantes poderão curtir uma programação musical com shows gratuitos, ao som de forró, congo, samba e pagode e outros ritmos.
Um palco será montado na Rua Silvana Rosa, rua atrás do Galpão das Paneleiras, onde acontece o festival. Tradicional ponto turístico e cultural da Capital, o galpão estará aberto durante os três dias de festa.
"Não dá pra vir até o nosso cantinho e não levar uma panela de barro, um artesanato feito com tanto carinho pela nossa comunidade. Estamos felizes e otimistas pois além de incentivar o nosso turismo também incentivaremos a nossa economia", pontua Hélida.
3º FESTIVAL DA MOQUECA DA GRANDE GOIABEIRAS
Quando: de 15 a 17 de julho, na Rua Silvana Rosa, atrás do Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória
Horários: sexta (15), das 19h às 23h; sábado (16) e domingo (17), das 12h às 23h
Entrada gratuita
Realização: Associação dos Moradores de Goiabeiras, Associação das Paneleiras e Amigos do Le Manguê, com apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Veja Também

Festival de inverno de Marataízes terá pratos a partir de R$ 10

Festival Forró Bobó reúne gastronomia, música e dança em Iriri

Argentino representa o ES em prêmio nacional de melhor coquetel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Goiabeiras Moqueca Capixaba Paneleiras de Goiabeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados