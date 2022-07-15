Festival da Moqueca movimenta Goiabeiras com pratos a R$ 8

A partir de sexta-feira (15), as panelas de barro irão "ferver" em Goiabeiras. Nesse dia, tem início a terceira edição do Festival da Moqueca da Grande Goiabeiras, que segue até o domingo (17) com uma programação especial.

Durante o fim de semana, o bairro será o centro das atenções em Vitória quando o assunto é gastronomia, e o público terá acesso a pratos e quitutes com preços a partir de R$ 8. O cardápio deve agradar aos mais variados paladares.

Quem estiver com saudades de comer mariscada, bobó de camarão, moqueca e também da torta capixaba deve ficar atento aos horários. Na sexta, as barracas funcionarão das 19h às 23h. No sábado e no domingo, a festa começará mais cedo, a partir do meio-dia, terminando também às 23h.

Goiabeiras é um local de referência quando o assunto é panela de barro Crédito: Marcelo Moryan

O Festival da Moqueca da Grande Goiabeiras terá uma estrutura de 16 barracas comandadas por desfiadeiras, marisqueiras e comerciantes locais, além de três food trucks.

"Vai ter de tudo. Moqueca, torta capixaba, sururu, camarão, caranguejo, casquinha de siri e vários outros mariscos. E aqueles que não gostam de peixe podem vir também. Estamos preparando uma vasta opção de petiscos para não deixar ninguém de fora", afirma a presidente da Associação dos Moradores de Goiabeiras, Hélida Rangel.

ARTESANATO E MÚSICA

Além de saborear os pratos e ter a oportunidade de adquirir belas peças do artesanato capixaba, os visitantes poderão curtir uma programação musical com shows gratuitos, ao som de forró, congo, samba e pagode e outros ritmos.

Um palco será montado na Rua Silvana Rosa, rua atrás do Galpão das Paneleiras, onde acontece o festival. Tradicional ponto turístico e cultural da Capital, o galpão estará aberto durante os três dias de festa.

"Não dá pra vir até o nosso cantinho e não levar uma panela de barro, um artesanato feito com tanto carinho pela nossa comunidade. Estamos felizes e otimistas pois além de incentivar o nosso turismo também incentivaremos a nossa economia", pontua Hélida.