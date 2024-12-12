Festival com pratos a partir de R$ 10 movimenta praia de Aracruz

Croquetes do Quiosque Tô de Boa são uma opção no festival Crédito: Joel Cardoso

Frutos do mar, petiscos, carnes e cerveja artesanal estão garantidos no cardápio de mais uma edição do festival gastronômico Aracruz Sabores, que acontece até domingo (15) no balneário de Barra do Sahy, com atrações musicais e opções de artesanato, entre outras atividades. A entrada é gratuita.

A ideia do evento, realizado na Praça dos Corais, é fazer um "esquenta" para o verão, que tem início no próximo dia 21 de dezembro.

O cardápio da praça de alimentação vai reunir o que há de mais expressivo na culinária local, com opções que vão desde moqueca até arroz de mariscos, passando por croquete, cebola empanada, arroz de costela, hambúrguer, franguinho com batata, macarrão ao molho pesto com camarão e comida japonesa.

Ao todo, dez restaurantes, lanchonetes e quiosques da região participam do festival, com pratos a partir de R$ 10: Bacutia Pub, Pastelaria Rota do Mar, Franguinho do Bê, Sem Limites Summer Beats, Tô na Boa, Pepetino, Yokosumo Sushi, Monte Verde, Restaurante Purumar e Varanda Praia.

Além da diversidade gastronômica e das apresentações musicais, com repertórios de pop, pagode, axé, reggae congo, MPB e sertanejo, o evento vai contar com uma mercearia repleta de cafés especiais, cachaças, produtos da agroindústria artesanal, itens de charcutaria, flores e artesanato indígena.

Quatro cervejarias artesanais capixabas estarão no local - Pedra Beer, I Lupi Cervejaria, Três Torres e Moro, com chopes entre R$ 10 e R$ 20, de acordo com o estilo de cerveja.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (12/12)

17h – Abertura da praça de alimentação



20h – Apresentação musical com Paula Cassaro (sertanejo)



22h – Apresentação musical com Engesamba (pagode)

SEXTA-FEIRA (13/12)

17h – Abertura da praça de alimentação



20h – Apresentação musical com Dubalaio (pop)



22h – Apresentação musical com Testinha (axé)

SÁBADO (14/12)

17h – Abertura da praça de alimentação



20h – Apresentação musical com Nando Moura (pagode)



22h – Apresentação musical com Rubens Netto (pop)

DOMINGO (15/12)

12h – Abertura da praça de alimentação



12h30 – Apresentação musical com Naldo Costa e Marcelo Rocha (MPB)



14h30 – Apresentação musical com Banda Kaymuan (reggae congo)