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Shows gratuitos

Festival com pratos a partir de R$ 10 movimenta praia de Aracruz

Barra do Sahy recebe mais uma edição do Aracruz Sabores, até domingo (15), com restaurantes e cervejarias artesanais da região
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 18:21

Croquetes do Quiosque Tô de Boa no festival Aracruz Sabores, na Barra do Sahy
Croquetes do Quiosque Tô de Boa são uma opção no festival Crédito: Joel Cardoso
Frutos do mar, petiscos, carnes e cerveja artesanal estão garantidos no cardápio de mais uma edição do festival gastronômico Aracruz Sabores, que acontece até domingo (15) no balneário de Barra do Sahy, com atrações musicais e opções de artesanato, entre outras atividades. A entrada é gratuita.
A ideia do evento, realizado na Praça dos Corais, é fazer um "esquenta" para o verão, que tem início no próximo dia 21 de dezembro.
O cardápio da praça de alimentação vai reunir o que há de mais expressivo na culinária local, com opções que vão desde moqueca até arroz de mariscos, passando por croquete, cebola empanada, arroz de costela, hambúrguer, franguinho com batata, macarrão ao molho pesto com camarão e comida japonesa.  

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Ao todo, dez restaurantes, lanchonetes e quiosques da região participam do festival, com pratos a partir de R$ 10: Bacutia Pub, Pastelaria Rota do Mar, Franguinho do Bê, Sem Limites Summer Beats, Tô na Boa, Pepetino, Yokosumo Sushi, Monte Verde, Restaurante Purumar e Varanda Praia. 
Além da diversidade gastronômica e das apresentações musicais, com repertórios de pop, pagode, axé, reggae congo, MPB e sertanejo, o evento vai contar com uma mercearia repleta de cafés especiais, cachaças, produtos da agroindústria artesanal, itens de charcutaria, flores e artesanato indígena. 
Quatro cervejarias artesanais capixabas estarão no local - Pedra Beer, I Lupi Cervejaria, Três Torres e Moro, com chopes entre R$ 10 e R$ 20, de acordo com o estilo de cerveja. 

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (12/12)
  • 17h – Abertura da praça de alimentação
  • 20h – Apresentação musical com Paula Cassaro (sertanejo)
  • 22h – Apresentação musical com Engesamba (pagode)
SEXTA-FEIRA (13/12)
  • 17h – Abertura da praça de alimentação
  • 20h – Apresentação musical com Dubalaio (pop)
  • 22h – Apresentação musical com Testinha (axé)
SÁBADO (14/12)
  • 17h – Abertura da praça de alimentação
  • 20h – Apresentação musical com Nando Moura (pagode)
  • 22h – Apresentação musical com Rubens Netto (pop)
DOMINGO (15/12)
  • 12h – Abertura da praça de alimentação
  • 12h30 – Apresentação musical com Naldo Costa e Marcelo Rocha (MPB)
  • 14h30 – Apresentação musical com Banda Kaymuan (reggae congo)
FESTIVAL ARACRUZ SABORES 
Quando: de 12 a 15 de dezembro de 2024
Onde: Praça dos Corais, balneário de Barra do Sahy, Aracruz
Mais informações: @aracruzsabores. 

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