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Festival com cerveja artesanal e shows de blues agita Anchieta

3° Ublues Beer Festival terá estrutura coberta com 'beer trucks' e praça de alimentação. Urublues e Clube Big Beatles estão entre as atrações musicais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:52

A terceira edição do Ublues Beer Fest vai reunir cervejeiros e fãs de jazz e blues no balneário de Ubu, em Anchieta, neste fim de semana.
Ao longo da sexta (2) e do sábado (3), o festival terá show musicais, beer trucks com cerveja artesanal e uma praça de alimentação repleta de opções gastronômicas. 
O evento é aberto ao público e vai acontecer próximo à praia e ao restaurante Moqueca do Garcia. De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com diversos estandes e um espaço gastronômico destinado à venda de petiscos e comidas típicas.
Já estão garantidos no cardápio macarrão na chapa, sanduíche de pernil, pizza, tapioca recheada, hambúrguer, bobó de camarão, cocada e cachorro-quente.     
Chope cerveja artesanal
Evento contará com seis cervejarias capixabas Crédito: Shutterstock
A cerveja artesanal, estrela da festa, será representada por seis cervejarias capixabas, tanto de Anchieta como de outros municípios do Estado.
São elas: Cervejaria Grecco, São Nunca Beer, Hops Club Cervejaria Artesanal, Nex Iriri Cervejaria e Petiscaria, Cervejaria Lagoahaus e Cervejaria Fatto a Mano.  
Nos dois dias, a música fica por conta de Urublues, Maestro Mauro, Wender Dalton, Henrique Cabral, Grupo Revoada e Clube Big Beatles.   

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 02/12
  • 18h30 - Abertura da praça gastronômica
  • 20h - Show com Wender Dalton (jazz)
  • 22h30 - Show com a banda Urublues
  • 1h - Encerramento
SÁBADO- 03/12
  • 11h - Abertura da praça gastronômica
  • 12h - Show com Henrique Cabral & convidados
  • 16h - Grupo Revoada (samba-rock)
  • 18h30 - Reabertura da praça gastronômica
  • 20h - Show com Maestro Mauro (jazz, soul e blues)
  • 22h30 - Show com a banda Clube Big Beatles
  • 1h - Encerramento
A banda
Clube Big Beatles encerra o festival o no sábado (3) Crédito: Matheus Soares
3º UBLUES BEER FEST 
  • Atrações: shows musicais de jazz, blues e samba-rock, cerveja artesanal e praça de alimentação com gastronomia variada
  • Quando: 2 e 3 de dezembro de 2022 (sexta e sábado) 
  • Onde: na Praia de Ubu, em Anchieta 
  • Entrada gratuita
  • Realização: Associação de Moradores de Ubu e Prefeitura de Anchieta.

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