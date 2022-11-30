Festival com cerveja artesanal e shows de blues agita Anchieta

A terceira edição do Ublues Beer Fest vai reunir cervejeiros e fãs de jazz e blues no balneário de Ubu, em Anchieta, neste fim de semana.
Ao longo da sexta (2) e do sábado (3), o festival terá show musicais, beer trucks com cerveja artesanal e uma praça de alimentação repleta de opções gastronômicas.
O evento é aberto ao público e vai acontecer próximo à praia e ao restaurante Moqueca do Garcia. De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com diversos estandes e um espaço gastronômico destinado à venda de petiscos e comidas típicas.
Já estão garantidos no cardápio macarrão na chapa, sanduíche de pernil, pizza, tapioca recheada, hambúrguer, bobó de camarão, cocada e cachorro-quente.
A cerveja artesanal, estrela da festa, será representada por seis cervejarias capixabas, tanto de Anchieta como de outros municípios do Estado.
São elas: Cervejaria Grecco, São Nunca Beer, Hops Club Cervejaria Artesanal, Nex Iriri Cervejaria e Petiscaria, Cervejaria Lagoahaus e Cervejaria Fatto a Mano.
Nos dois dias, a música fica por conta de Urublues, Maestro Mauro, Wender Dalton, Henrique Cabral, Grupo Revoada e Clube Big Beatles.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA - 02/12
- 18h30 - Abertura da praça gastronômica
- 20h - Show com Wender Dalton (jazz)
- 22h30 - Show com a banda Urublues
- 1h - Encerramento
SÁBADO- 03/12
- 11h - Abertura da praça gastronômica
- 12h - Show com Henrique Cabral & convidados
- 16h - Grupo Revoada (samba-rock)
- 18h30 - Reabertura da praça gastronômica
- 20h - Show com Maestro Mauro (jazz, soul e blues)
- 22h30 - Show com a banda Clube Big Beatles
- 1h - Encerramento
3º UBLUES BEER FEST
- Atrações: shows musicais de jazz, blues e samba-rock, cerveja artesanal e praça de alimentação com gastronomia variada
- Quando: 2 e 3 de dezembro de 2022 (sexta e sábado)
- Onde: na Praia de Ubu, em Anchieta
- Entrada gratuita
- Realização: Associação de Moradores de Ubu e Prefeitura de Anchieta.