Festival com cerveja artesanal e shows de blues agita Anchieta

A terceira edição do Ublues Beer Fest vai reunir cervejeiros e fãs de jazz e blues no balneário de Ubu, em Anchieta, neste fim de semana.

Ao longo da sexta (2) e do sábado (3), o festival terá show musicais, beer trucks com cerveja artesanal e uma praça de alimentação repleta de opções gastronômicas.

O evento é aberto ao público e vai acontecer próximo à praia e ao restaurante Moqueca do Garcia. De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com diversos estandes e um espaço gastronômico destinado à venda de petiscos e comidas típicas.

Já estão garantidos no cardápio macarrão na chapa, sanduíche de pernil, pizza, tapioca recheada, hambúrguer, bobó de camarão, cocada e cachorro-quente.

Evento contará com seis cervejarias capixabas Crédito: Shutterstock

A cerveja artesanal, estrela da festa, será representada por seis cervejarias capixabas, tanto de Anchieta como de outros municípios do Estado.

São elas: Cervejaria Grecco, São Nunca Beer, Hops Club Cervejaria Artesanal, Nex Iriri Cervejaria e Petiscaria, Cervejaria Lagoahaus e Cervejaria Fatto a Mano.

Nos dois dias, a música fica por conta de Urublues, Maestro Mauro, Wender Dalton, Henrique Cabral, Grupo Revoada e Clube Big Beatles.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 02/12

18h30 - Abertura da praça gastronômica



20h - Show com Wender Dalton (jazz)



22h30 - Show com a banda Urublues



1h - Encerramento



SÁBADO- 03/12

11h - Abertura da praça gastronômica



12h - Show com Henrique Cabral & convidados



16h - Grupo Revoada (samba-rock)

18h30 - Reabertura da praça gastronômica



20h - Show com Maestro Mauro (jazz, soul e blues)



22h30 - Show com a banda Clube Big Beatles



1h - Encerramento

Clube Big Beatles encerra o festival o no sábado (3) Crédito: Matheus Soares