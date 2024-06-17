Feira de panificação em Vila Velha vai eleger melhor pão do ES

Qual é o melhor pão, a melhor pizza ou o melhor bolo confeitado do ES neste ano? As respostas serão dadas durante a programação da feira de panificação e confeitaria PanShow Gastronomia 2024, que acontece de 20 a 22 de junho (quinta a domingo), nem Vila Velha, com entrada gratuita.
O evento acontecerá na sede do Sindipães, no bairro Novo México, e terá palestras e aulas-shows de profissionais renomados do ramo, oficinas de capacitação técnica voltadas para o setor de gastronomia, concurso de talentos, espaço gourmet, arena cultural e exposição de produtos regionais e equipamentos.
TEMAS EM DESTAQUE
As palestras serão voltadas para temas como o processo de fermentação do cacau sustentável e o impacto no sabor do chocolate, tendências da panificação e confeitaria no Brasil e pilares para uma operação mais lucrativa e autogerenciável.
Com foco nas tendências e novidades do mercado de panificação e confeitaria, as aulas-shows serão comandadas por padeiros, confeiteiros e chefes de cozinha de dentro e de fora do Estado.
Entre os nomes confirmados para a edição 2024 estão Mara Cakes, realizadora da maior feira de confeitaria da América Latina; Luiz Farias, eleito o melhor confeiteiro do mundo; e Abner Columbati, eleito o melhor chef chocolatier do Brasil.
A feira contará ainda com empreendedores do artesanato e da agroindústria capixaba, assim como das cervejas artesanais, dos cafés especiais, da charcutaria e do chocolate.
SOBRE A FEIRA
A PanShow Gastronomia tem a finalidade de promover o desenvolvimento, a capacitação técnica e a interação entre os profissionais e empresas da área. O propósito é oportunizar desde os pequenos empreendedores até as grandes indústrias do segmento, promovendo conhecimento e negócios.
A feira é organizada pelo Sindicato e Associação da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), em conjunto com o Instituto Panela de Barro. O evento conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Vila Velha.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (20/06)
- 9h – Início do concurso Melhor Pão Francês 2024
- 14h – Solenidade de abertura (auditório)
- 15h30 – Arena 1: Aula-show Pão Caseiro com a mistura para pão caseiro Regina - Chef Adenailton Xavier (consultor técnico da Buaiz Alimentos)
- 15h30 – Arena 2: Aula-show Processo de fermentação do cacau sustentável e o impacto no sabor do chocolate - Chef Abner Colombati da Puratos/SP Produtos
- 17h – Auditório: Palestra - Tendências da panificação e confeitaria no Brasil - Chef Luiz Farias da Ireks/Amares
- 18h – Auditório: Palestra Pilares para uma operação mais lucrativa e autogerenciável - Paula Ardanza
- 19h – Auditório: Final do concurso Melhor Pão Francês 2024
- 20h – Encerramento da Mostra de Fornecedores e Programação Técnica e início da programação musical
- 22h – Encerramento
- 9h – Início do concurso do melhor bolo confeitado
- 14h30 – Arena 1: Aula-show Receitas Geladas Internacionais - Chef Jeferson Santana da Festipan
- 14h30 – Arena 2: Aula-show Torta Musse de Chocolate com Frutas Frescas - Chef Léo Cereja
- 14h30 – Centro técnico: Aula Baguetes Saborizadas com a farinha de trigo Regina - Chef Adenailton Xavier (consultor técnico da Buaiz Alimentos)
- 16h – Arena 1: Aula-show Pão de Nossa Senhora da Penha - Chef João Medeiros (Moinho Rosa Branca)
- 16h – Arena 2: Aula-show - Torta de Brownie - Chef Evelize Fraga
- 16h – Centro técnico - Aula-show Domine a arte do levain, o coração de todo pão artesanal - Chef Gugel Padeiro Artesão
- 17h – Auditório: Palestra Tendências da Confeitaria no mercado atual - Mara Cakes, com participação da chef Andréa Souto
- 19h – Final do Concurso do Melhor Bolo Confeitado 2024
- 20h – Encerramento da mostra de fornecedores e programação técnica e início da programação musical
- 22h – Encerramento do evento
- 14h30 – Arena 1: Aula-show Pão na Gastronomia - Chef Juarez Campos
- 14h30 – Arena 2: Aula-show Bolo Gelado de Pistache com Limão - Chef Virgínia Fiorese
- 14h30 – Centro Técnico: Aula-show Cafés Especiais: Métodos de Extração, Sabores e Aromas
- 16h – Arena 1: Aula-show Mais lucratividade e menos desperdício com finalização de produtos sob demanda - Chef Júlio Storck e Ângelo Souza, diretor da Prática Equipamentos
- 16h – Arena 2: Aula-show Brote e suas variações de sabores - Chefs Eduardo Ferrugine e Camilla Berger
- 16h – Centro técnico: Aula-show Calzone com a farinha de trigo Regina para pizza com massa madre - Genilson Pereira, chef e consultor técnico da Buaiz Alimentos
- 17h - Auditório: Painel Padaria do Futuro: Tendências, Inovação e Sucessão - Ricardo Augusto (presidente do Sindipães), Paulo Menegueli (presidente da ABIP), Abraão Dantas (diretor da Trigo Mais) e Marcelo Molinaroli (Top Padaria). Mediador: Chef Alessandro Eller
- 19h – Auditório: Final do Concurso Melhor Pizza 2024
- 20h – Encerramento da mostra de fornecedores e programação técnica e Início da programação musical
- 22h - Encerramento do evento
PANSHOW GASTRONOMIA 2024
Quando: de 20 a 22 de julho de 2024 (de quinta a sábado)
Onde: Sede do Sindipães. Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México, Vila Velha
Entrada gratuita
Quando: de 20 a 22 de julho de 2024 (de quinta a sábado)
Onde: Sede do Sindipães. Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México, Vila Velha
Entrada gratuita