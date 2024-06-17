Feira de panificação em Vila Velha vai eleger melhor pão do ES

Evento será realizado na sede do Sindipães, em Novo México Crédito: Sindipães/Divulgação

Qual é o melhor pão, a melhor pizza ou o melhor bolo confeitado do ES neste ano? As respostas serão dadas durante a programação da feira de panificação e confeitaria PanShow Gastronomia 2024, que acontece de 20 a 22 de junho (quinta a domingo), nem Vila Velha, com entrada gratuita.

O evento acontecerá na sede do Sindipães, no bairro Novo México, e terá palestras e aulas-shows de profissionais renomados do ramo, oficinas de capacitação técnica voltadas para o setor de gastronomia, concurso de talentos, espaço gourmet, arena cultural e exposição de produtos regionais e equipamentos.

TEMAS EM DESTAQUE

As palestras serão voltadas para temas como o processo de fermentação do cacau sustentável e o impacto no sabor do chocolate, tendências da panificação e confeitaria no Brasil e pilares para uma operação mais lucrativa e autogerenciável.

Com foco nas tendências e novidades do mercado de panificação e confeitaria, as aulas-shows serão comandadas por padeiros, confeiteiros e chefes de cozinha de dentro e de fora do Estado.

Entre os nomes confirmados para a edição 2024 estão Mara Cakes, realizadora da maior feira de confeitaria da América Latina; Luiz Farias, eleito o melhor confeiteiro do mundo; e Abner Columbati, eleito o melhor chef chocolatier do Brasil.

A feira contará ainda com empreendedores do artesanato e da agroindústria capixaba, assim como das cervejas artesanais, dos cafés especiais, da charcutaria e do chocolate.

SOBRE A FEIRA

A PanShow Gastronomia tem a finalidade de promover o desenvolvimento, a capacitação técnica e a interação entre os profissionais e empresas da área. O propósito é oportunizar desde os pequenos empreendedores até as grandes indústrias do segmento, promovendo conhecimento e negócios.

A feira é organizada pelo Sindicato e Associação da Indústria da Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães e Aipães), em conjunto com o Instituto Panela de Barro. O evento conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Vila Velha.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (20/06)

9h – Início do concurso Melhor Pão Francês 2024



14h – Solenidade de abertura (auditório)



15h30 – Arena 1: Aula-show Pão Caseiro com a mistura para pão caseiro Regina - Chef Adenailton Xavier (consultor técnico da Buaiz Alimentos)



15h30 – Arena 2: Aula-show Processo de fermentação do cacau sustentável e o impacto no sabor do chocolate - Chef Abner Colombati da Puratos/SP Produtos



17h – Auditório: Palestra - Tendências da panificação e confeitaria no Brasil - Chef Luiz Farias da Ireks/Amares



18h – Auditório: Palestra Pilares para uma operação mais lucrativa e autogerenciável - Paula Ardanza



19h – Auditório: Final do concurso Melhor Pão Francês 2024



20h – Encerramento da Mostra de Fornecedores e Programação Técnica e início da programação musical



22h – Encerramento

SEXTA-FEIRA (21/06)

9h – Início do concurso do melhor bolo confeitado



14h30 – Arena 1: Aula-show Receitas Geladas Internacionais - Chef Jeferson Santana da Festipan



14h30 – Arena 2: Aula-show Torta Musse de Chocolate com Frutas Frescas - Chef Léo Cereja



14h30 – Centro técnico: Aula Baguetes Saborizadas com a farinha de trigo Regina - Chef Adenailton Xavier (consultor técnico da Buaiz Alimentos)



16h – Arena 1: Aula-show Pão de Nossa Senhora da Penha - Chef João Medeiros (Moinho Rosa Branca)



16h – Arena 2: Aula-show - Torta de Brownie - Chef Evelize Fraga



16h – Centro técnico - Aula-show Domine a arte do levain, o coração de todo pão artesanal - Chef Gugel Padeiro Artesão



17h – Auditório: Palestra Tendências da Confeitaria no mercado atual - Mara Cakes, com participação da chef Andréa Souto



19h – Final do Concurso do Melhor Bolo Confeitado 2024



20h – Encerramento da mostra de fornecedores e programação técnica e início da programação musical



22h – Encerramento do evento

SÁBADO (22/06)

14h30 – Arena 1: Aula-show Pão na Gastronomia - Chef Juarez Campos



14h30 – Arena 2: Aula-show Bolo Gelado de Pistache com Limão - Chef Virgínia Fiorese



14h30 – Centro Técnico: Aula-show Cafés Especiais: Métodos de Extração, Sabores e Aromas



16h – Arena 1: Aula-show Mais lucratividade e menos desperdício com finalização de produtos sob demanda - Chef Júlio Storck e Ângelo Souza, diretor da Prática Equipamentos



16h – Arena 2: Aula-show Brote e suas variações de sabores - Chefs Eduardo Ferrugine e Camilla Berger



16h – Centro técnico: Aula-show Calzone com a farinha de trigo Regina para pizza com massa madre - Genilson Pereira, chef e consultor técnico da Buaiz Alimentos



17h - Auditório: Painel Padaria do Futuro: Tendências, Inovação e Sucessão - Ricardo Augusto (presidente do Sindipães), Paulo Menegueli (presidente da ABIP), Abraão Dantas (diretor da Trigo Mais) e Marcelo Molinaroli (Top Padaria). Mediador: Chef Alessandro Eller



19h – Auditório: Final do Concurso Melhor Pizza 2024



20h – Encerramento da mostra de fornecedores e programação técnica e Início da programação musical



22h - Encerramento do evento