Vila Velha

Evento na Barra do Jucu reúne gastronomia e bandas de congo

Corredor Cultural e Gastronômico acontece nos dias 15 e 16 de julho. Sarau poético com Sírius Devi Amaral também faz parte da programação
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 06:00

Prato do Espera Maré, participante do 2º Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu
Arroz de mariscos do Espera Maré Crédito: Espera Maré/Divulgação
Reduto de símbolos capixabas, como o congo, a casaca e as rendeiras de bilro, a Barra do Jucu vai sediar o Corredor Cultural e Gastronômico nos dias 15 e 16 de julho, sábado e domingo, com bandas de congo, sarau poético e pratos servidos a um preço único em seis restaurantes do balneário.
Arroz de mariscos, fettuccine com frutos do mar e risoto de castanha com tomate confit e pitu estão entre as receitas do fim de semana, que custarão R$ 39,90 (a porção individual) nas casas participantes: La Garza, Espera Maré, República da Barra, Taberna da Madalena, Toca da Barra e Nona Menininha.

R$ 39,90

Preço do prato individual nos restaurantes
O Corredor Cultural e Gastronômico é uma Iniciativa do Museu Vivo da Barra do Jucu para resgatar as tradições turísticas, culturais, gastronômicas e esportivas da região, tornando possível a utilização dos seus espaços turísticos.
No sábado, o congo fica por conta da banda de Mestre Alcides, na pracinha do Centro da Barra, e no domingo, quem toca é a Tambor de Jacaranema, na Boca da Barra. Veja a programação no final da matéria. 

RESTAURANTES PARTICIPANTES

  • La Garza Espaço e Bistrô - Fettuccine Al Mare - massa fresca e frutos do mar (lula, polvo, camarão e sururu). Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Vasco Coutinho, 17, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99941-2938,  99897 5978 ou @lagarza_barra. Funcionamento: de quinta a domingo, das 11h às 17h.
Prato do La Garza, participante do 2º Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu
Fettuccine al Mare do La Garza Crédito: La Garza/Divulgação
  • Toca da Barra - Camarão gratinado ao molho de abacaxi, acompanhado de arroz e batata palha. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99906-3578 ou @tocadabarravv. Funcionamento: sexta, das 11h às 23h; sábado, das 11h às 23h; e domingo das 11h às 17h. Música ao vivo todos os dias. 
Prato do Toca da Barra, participante do 2º Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu
Camarão no abacaxi do Toca da Barra Crédito: Toca da Barra/Divulgação
  • Cantina Nona Menininha - Talharim do Nono - massa fresca com siri desfiado, camarão, cogumelos e alho-poró). Quanto: R$ 39,90 (individual). Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99915-3593 ou @nona.menininha. Funcionamento: quinta e sexta, das 11h às 17h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h. 
  • Taberna da Madalena - Polvo salteado com tomate cereja na cama de batata ao murro. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Antônio dos Santos Leão, 82, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99819-6805 ou @tabernadamadalena_. Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 16h. 
  • República da BarraRisoto de creme de castanha fermentada com tomate confit e pitu salteado com alho e especiarias. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99642-2005 ou @republicadabarra. Funcionamento: sexta, das 18 às 22h; sábado e domingo, das 11h30 às 22h. 
Prato do República da Barra, participante do 2º Corredor Cultural e Gastronômico da Barra do Jucu
Risoto de castanha com tomate confit do República da Barra Crédito: República da Barra/Divulgação
  • Espera Maré - Arroz de Mariscos (siri, camarão, sururu e ostra). Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Ana Barcelos, 116, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99845-8219 ou @esperamare. Funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 17h. 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SÁBADO (15/07) 
  • Das 15h às 18h – Banda de Congo, Mestre Alcides, na pracinha do centro da Barra 
  • 19h - Sarau do Poeta vila-velhense Sirius Devi Amaral, no Espaço e Bistrô La Garza 
DOMINGO (16/07) 
  • Das 15h às 18h - Banda de Congo Tambor de Jacarenema, na Boca da Barra (entre o Espera Maré e o La Garza)
CORREDOR CULTURAL E GASTRONÔMICO DA BARRA DO JUCU  
Quando: 15 e 16 de julho, na Barra do Jucu, Vila Velha 
Atrações culturais: Mestre Alcides, Sírius Devi Amaral e Tambor de Jacarenema 
Restaurantes participantes: La Garza, Espera Maré, Toca da Barra,  
Preço dos pratos: R$ 39,90 (individual)
Realização: Museu Vivo da Barra do Jucu com apoio da Prefeitura de Vila Velha.

