Evento na Barra do Jucu reúne gastronomia e bandas de congo

Reduto de símbolos capixabas, como o congo, a casaca e as rendeiras de bilro, a Barra do Jucu vai sediar o Corredor Cultural e Gastronômico nos dias 15 e 16 de julho, sábado e domingo, com bandas de congo, sarau poético e pratos servidos a um preço único em seis restaurantes do balneário.
Arroz de mariscos, fettuccine com frutos do mar e risoto de castanha com tomate confit e pitu estão entre as receitas do fim de semana, que custarão R$ 39,90 (a porção individual) nas casas participantes: La Garza, Espera Maré, República da Barra, Taberna da Madalena, Toca da Barra e Nona Menininha.
O Corredor Cultural e Gastronômico é uma Iniciativa do Museu Vivo da Barra do Jucu para resgatar as tradições turísticas, culturais, gastronômicas e esportivas da região, tornando possível a utilização dos seus espaços turísticos.
No sábado, o congo fica por conta da banda de Mestre Alcides, na pracinha do Centro da Barra, e no domingo, quem toca é a Tambor de Jacaranema, na Boca da Barra. Veja a programação no final da matéria.
RESTAURANTES PARTICIPANTES
- La Garza Espaço e Bistrô - Fettuccine Al Mare - massa fresca e frutos do mar (lula, polvo, camarão e sururu). Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Vasco Coutinho, 17, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99941-2938, 99897 5978 ou @lagarza_barra. Funcionamento: de quinta a domingo, das 11h às 17h.
- Toca da Barra - Camarão gratinado ao molho de abacaxi, acompanhado de arroz e batata palha. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99906-3578 ou @tocadabarravv. Funcionamento: sexta, das 11h às 23h; sábado, das 11h às 23h; e domingo das 11h às 17h. Música ao vivo todos os dias.
- Cantina Nona Menininha - Talharim do Nono - massa fresca com siri desfiado, camarão, cogumelos e alho-poró). Quanto: R$ 39,90 (individual). Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99915-3593 ou @nona.menininha. Funcionamento: quinta e sexta, das 11h às 17h; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h.
- Taberna da Madalena - Polvo salteado com tomate cereja na cama de batata ao murro. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Antônio dos Santos Leão, 82, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99819-6805 ou @tabernadamadalena_. Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 16h.
- República da Barra - Risoto de creme de castanha fermentada com tomate confit e pitu salteado com alho e especiarias. Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99642-2005 ou @republicadabarra. Funcionamento: sexta, das 18 às 22h; sábado e domingo, das 11h30 às 22h.
- Espera Maré - Arroz de Mariscos (siri, camarão, sururu e ostra). Quanto: R$ 39,90, individual. Rua Ana Barcelos, 116, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99845-8219 ou @esperamare. Funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 17h.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
SÁBADO (15/07)
- Das 15h às 18h – Banda de Congo, Mestre Alcides, na pracinha do centro da Barra
- 19h - Sarau do Poeta vila-velhense Sirius Devi Amaral, no Espaço e Bistrô La Garza
- Das 15h às 18h - Banda de Congo Tambor de Jacarenema, na Boca da Barra (entre o Espera Maré e o La Garza)
CORREDOR CULTURAL E GASTRONÔMICO DA BARRA DO JUCU
Quando: 15 e 16 de julho, na Barra do Jucu, Vila Velha
Atrações culturais: Mestre Alcides, Sírius Devi Amaral e Tambor de Jacarenema
Restaurantes participantes: La Garza, Espera Maré, Toca da Barra,
Preço dos pratos: R$ 39,90 (individual)
Realização: Museu Vivo da Barra do Jucu com apoio da Prefeitura de Vila Velha.
