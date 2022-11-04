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D.O.M., restaurante de Alex Atala, lança menu executivo por R$ 98

Quem visitava a premiada casa em São Paulo antes só tinha uma opção: desembolsar no mínimo R$ 690 para provar o menu degustação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 14:29

Até poucos dias atrás, quem tinha vontade de conhecer o D.O.M., premiado restaurante comandado pelo chef Alex Atala, precisava desembolsar no mínimo R$ 690 para provar o menu degustação do local. Mas agora o espaço lançou outra opção, bem mais em conta.
A casa de alta gastronomia trouxe de volta o seu menu executivo, servido sempre no almoço, de segunda a sexta-feira, a R$ 98 por pessoa. Mas esse valor não leva em consideração a adição do serviço, geralmente no valor de 10%, ou 13%. Por lei, a gorjeta é opcional e não obrigatória.
Batizado de almoço brasileirinho, o pê-efe tem como entrada uma salada verde e pão de mandioca. De prato principal, escolhe-se entre o peixe do dia, frango ou escalope de filé mignon, que vêm acompanhados de arroz branco, feijão roxinho, feijão preto, batata sautée, couve refogada com bacon, banana à milanesa e farofa.
Pratos do almoço executivo do restaurante DOM, de Alex Atala, em São Paulo
Menu executivo do restaurante D.O.M. Crédito: Ricardo Dangelo
Geralmente inclusa nos menus executivos de muitos restaurantes paulistanos, a sobremesa fica de fora e é oferecida à parte. Há sugestões como frutas da estação, por R$ 31, e o clássico pudim de leite, que custa R$ 39. Bebidas também não estão inclusas.
Com isso, há duas opções agora para conhecer o D.O.M.: o novo o menu executivo e o degustação. A casa não oferece pratos à la carte.
Em ambos os casos, é preciso fazer reserva com antecedência pelo site domrestaurante.com.br e, ao chegar lá, informar qual é a refeição escolhida. Mas o restaurante alerta: não é possível pedir o executivo e o degustação na mesma mesa.

MENU DEGUSTAÇÃO

O menu degustação é servido no jantar e também no almoço. Composto por dez etapas, inclui frutos do mar, carne e peixes, com ingredientes frescos do dia. Pelo mesmo valor, há a opção de pedir a versão vegetariana.
Além disso, uma última opção é um prato para as crianças, que leva espaguete na manteiga com escalope de carne. Custa R$ 68.
O restaurante de Alex Atala com frequência surge na lista dos 100 melhores do mundo. Especializado em cozinha brasileira, o D.O.M. ficou no 53º lugar no ranking deste ano do prêmio World's 50 Best Restaurants. Na mesma lista, A Casa do Porco, de Janaina e Jefferson Rueda, alcançou o sétimo posto.

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