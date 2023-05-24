Dia Nacional do Café tem brindes e promoções em cafeterias do ES

Em 24 de maio, comemoramos no Brasil o Dia Nacional do Café. A data é a mais importante do ano para a nossa cadeira cafeeira, pois simboliza o início da colheita nas regiões produtoras do país.
A inclusão do dia 24 de maio no calendário brasileiro de eventos relativos ao café se deu no ano de 2005, por meio da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).
Desde então, não faltam homenagens - tanto nas lavouras quanto nas melhores cafeterias - a uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo.
Em renomadas casas de café do Estado, brindes, promoções, combos especiais, sobremesas temáticas e até evento com torra guiada e tatuagem marcam este 24 de maio. Veja algumas opções abaixo e aproveite!
8 CAFETERIAS DO ES PARA COMEMORAR O DIA NACIONAL DO CAFÉ
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TORRA, TATTOO E TIRAMISÙ
Em novo endereço, a Kaffa vai celebrar o Dia Nacional do Café com atrações especiais. Das 9h30 às 15h30, a cafeteria vai promover, a cada meia hora, torra guiada com Jonathan Piazarolo, o campeão brasileiro de torra em 2019. As inscrições serão presenciais e gratuitas, por ordem de chegada, com três clientes por período. A programação inclui ainda desconto de 20% no valor de pacotes e acessórios; flash tattoo com Diogo Lopes, das 12h às 20h; e sobremesas à base de café, como sonho e tiramisù. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Edifício Mud Street, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Vitor Jubini
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XÍCARA DE BRINDE
Na Curva da Jurema, o Clericot Café fará uma promoção para o Dia Nacional do Café até o domingo, 28/05: na compra de um pacote do café especial da casa, o Cypra (R$ 52/250g), o cliente ganha de brinde uma xícara esmaltada de 120ml (foto). Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918. FOTO: Clericot/Divulgação
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EXPRESSO DE CORTESIA
Também vai ter promoção na cafeteria Coffeetown Praia da Costa durante o Dia Nacional do Café, 24/05: na compra de qualquer sobremesa do cardápio, o cliente vai ganhar um expresso de cortesia (1 café por pessoa). Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012. FOTO: Coffeetown/Divulgação
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COMBO ESPECIAL
A cafeteria e bistrô Casa Stein preparou um kit degustação especial para servir no Dia Nacional do Café, 24/05. A combinação inclui três xícaras de café com métodos diferentes (expresso, prensa francesa e coado/50ml cada uma), um panini, um pão Vovó Lete com peito de peru e queijo e um minibolo de praliné de nozes com ganache de café. Quanto: R$ 56. Rua Orlando Caliman, 779, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99835-9192. FOTO: Casa Stein/Divulgação
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CAFÉ COM DESCONTO
Em Vila Velha, o Simão Café Bar vai dar desconto de 20% nos métodos filtrados durante o Dia Nacional do Café. Rua Quinze de Novembro, 460, Centro. (27) 99784-5102. FOTO: Simão/Divulgação
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NOVO APLICATIVO
A Terrafé aproveitou o Dia Nacional do Café para lançar um aplicativo próprio com diversas funcionalidades, para IOS e Android. Pelo Clube Terrafé, quem frequenta a cafeteria poderá criar cartões fidelidade, receber cashbacks e trocar por prêmios em todas as unidades da marca. O aplicativo também dá acesso a cardápios, lançamentos de cafés, descontos exclusivos, prioridade na inscrição em eventos e informações do universo da bebida. Quem baixar o app no dia 24/05 e comprovar em qualquer loja da rede (são sete na Grande Vitória) ganha um café expresso ou um cappuccino italiano. Mais informações: www.terrafe.com.br. FOTO: Francisco Siqueira
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CAFEZINHO GRÁTIS
No Dia Nacional do Café, 24/05, as unidades da franquia The Coffee na Praia do Canto (Av. Rio Branco, 971) e no Jardim Food Park, em Jardim da Penha, darão um Pure Black grátis para os 30 primeiros clientes que chegarem à loja dizendo a frase “Eu amo café”. FOTO: The Coffee/Instagram
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PARA ACOMPANHAR O DOCE
O Café Teugrano também vai comemorar o Dia Nacional do Café com uma ação especial. Em 24/05, na compra de qualquer sobremesa do cardápio, o cliente ganha um expresso de cortesia. Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406. FOTO: Teugrano/Divulgação