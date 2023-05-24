Dia Nacional do Café tem brindes e promoções em cafeterias do ES

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TORRA, TATTOO E TIRAMISÙ

Em novo endereço, a Kaffa vai celebrar o Dia Nacional do Café com atrações especiais. Das 9h30 às 15h30, a cafeteria vai promover, a cada meia hora, torra guiada com Jonathan Piazarolo, o campeão brasileiro de torra em 2019. As inscrições serão presenciais e gratuitas, por ordem de chegada, com três clientes por período. A programação inclui ainda desconto de 20% no valor de pacotes e acessórios; flash tattoo com Diogo Lopes, das 12h às 20h; e sobremesas à base de café, como sonho e tiramisù. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Edifício Mud Street, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Vitor Jubini

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XÍCARA DE BRINDE

Na Curva da Jurema, o Clericot Café fará uma promoção para o Dia Nacional do Café até o domingo, 28/05: na compra de um pacote do café especial da casa, o Cypra (R$ 52/250g), o cliente ganha de brinde uma xícara esmaltada de 120ml (foto). Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória. (27) 99299-5918. FOTO: Clericot/Divulgação

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EXPRESSO DE CORTESIA

Também vai ter promoção na cafeteria Coffeetown Praia da Costa durante o Dia Nacional do Café, 24/05: na compra de qualquer sobremesa do cardápio, o cliente vai ganhar um expresso de cortesia (1 café por pessoa). Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012. FOTO: Coffeetown/Divulgação

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COMBO ESPECIAL

A cafeteria e bistrô Casa Stein preparou um kit degustação especial para servir no Dia Nacional do Café, 24/05. A combinação inclui três xícaras de café com métodos diferentes (expresso, prensa francesa e coado/50ml cada uma), um panini, um pão Vovó Lete com peito de peru e queijo e um minibolo de praliné de nozes com ganache de café. Quanto: R$ 56. Rua Orlando Caliman, 779, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99835-9192. FOTO: Casa Stein/Divulgação

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CAFÉ COM DESCONTO

Em Vila Velha, o Simão Café Bar vai dar desconto de 20% nos métodos filtrados durante o Dia Nacional do Café. Rua Quinze de Novembro, 460, Centro. (27) 99784-5102. FOTO: Simão/Divulgação

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NOVO APLICATIVO

A Terrafé aproveitou o Dia Nacional do Café para lançar um aplicativo próprio com diversas funcionalidades, para IOS e Android. Pelo Clube Terrafé, quem frequenta a cafeteria poderá criar cartões fidelidade, receber cashbacks e trocar por prêmios em todas as unidades da marca. O aplicativo também dá acesso a cardápios, lançamentos de cafés, descontos exclusivos, prioridade na inscrição em eventos e informações do universo da bebida. Quem baixar o app no dia 24/05 e comprovar em qualquer loja da rede (são sete na Grande Vitória) ganha um café expresso ou um cappuccino italiano. Mais informações: www.terrafe.com.br. FOTO: Francisco Siqueira

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CAFEZINHO GRÁTIS

No Dia Nacional do Café, 24/05, as unidades da franquia The Coffee na Praia do Canto (Av. Rio Branco, 971) e no Jardim Food Park, em Jardim da Penha, darão um Pure Black grátis para os 30 primeiros clientes que chegarem à loja dizendo a frase “Eu amo café”. FOTO: The Coffee/Instagram

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PARA ACOMPANHAR O DOCE