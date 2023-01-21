De purê de batata a café, conheça versões geladas de pratos e bebidas

Na estação mais quente do ano, há quem aposte em um banho de mar ou ainda no bom e velho ar condicionado para se refrescar. O fato é que todo mundo busca maneiras de fugir daquela sensação de calor que fica ainda mais intensa no verão.

Uma alternativa para tentar vencer o calorão é ir atrás de bebidas e comidas refrescantes.

E apesar de muita gente logo pensar em sorvetes e picolés, também é possível encontrar em Vitória cafés, chás e até pratos originalmente quentes servidos gelados.

A cafeteria Odara, localizada na Praia do Canto, conta com diversas opções de drinques gelados à base de café.

No cardápio da casa, tem café com água tônica de gengibre, rodelas de laranja e muito gelo. Entre os mais pedidos estão o cold brew (em que a bebida é infusionada a frio), o latte gelado e o já famoso Expresso Tônica, que combina café expresso e água tônica.

Latte gelado é uma opção refrescante na casa Crédito: Vitor Jubini

Quando o assunto é chá, os clientes da cafeteria costumam apostar na versão geladinha da bebida e no drinque Tropicália, que leva mate de limão, mel e gelo.

O bartender Bruno Aguiar afirma que os chás gelados geralmente são mais conhecidos pelo público, mas, mesmo assim, muitos frequentadores do local decidem dar uma chance para os cafés em baixíssimas temperaturas.

“Várias pessoas têm o primeiro contato com o café gelado aqui na cafeteria, querem conhecer. Perguntam se é bom mesmo e muitos acabam gostando da bebida”, destaca Bruno.

Os chás gelados e o drinque Tropicália são muito pedidos Crédito: Vitor Jubini

Quem provou e aprovou a versão gelada do café foi o publicitário Jamisson Pinheiro, de 30 anos. “Geralmente, prefiro bebidas geladas não tão doces, por isso acabei me identificando bastante com o café gelado. Além disso, é uma boa opção para pedir no verão. Recomendo muito”.

BACALHAU COM PURÊ GELADO

Você comeria um purê de batata gelado? Pode até soar estranho, mas existe um prato típico da Grécia, bem tradicional na Quaresma, que é composto pelo alimento em uma temperatura totalmente incomum para nós, capixabas.

Trata-se do skordalia, em que o purê de batata temperado com alho e sal alho e gelado geralmente acompanha um peixe frito. No restaurante Alas, onde o prato é servido na Capital, o escolhido é o bacalhau e a opção sai a R$ 68.

Bacalhau Skordalia: lombo de bacalhau empanado e frito servido com purê gelado Crédito: Vitor Jubini

“Todo prato tradicional tem uma história de muitos anos. Eu sei que começou assim, servido frio, e deu certo. As pessoas se agradaram muito comendo esse contraste do bacalhau que vem quente da frigideira com o purê gelado”, relata o chef Kosmas Poulianitis.

Segundo Kosmas, que veio da Grécia para o Espírito Santo há 15 anos, muitos capixabas acabam se surpreendendo na hora de provar.

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