Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • De croissant a 'peixinho': veja dicas de sorvetes criativos para provar no ES
Diferentões

De croissant a 'peixinho': veja dicas de sorvetes criativos para provar no ES

Além de refrescar, sabores como manguita, jabuticaba e até limoncello, feito com licor de limão, surpreendem o público em sorveterias da Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 06:00

Já comeu sanduíche de gelato? E sorvete tailandês, feito na chapa, ou uma receita levemente alcoólica, à base de licor de limão? Se preferir, também cai bem um soft de manguita, coco verde ou jabuticaba fresquinho, direto da máquina.
Se você ainda não conhece essas versões diferentonas da guloseima refrescante mais desejada pelos capixabas nesse calorão, aqui vão algumas dicas do HZ. 
Na lista abaixo, sugerimos quatro sorveterias da Grande Vitória onde o geladinho não apenas alivia a quintura, mas também surpreende e proporciona verdadeiras experiências gastronômicas. Confira! 

1

Sanduíche de gelato

Sanduíche de sorvete é uma tendência nas gelaterias, e pistache é a febre do momento na confeitaria. De olho nessa combinação, a Real Gelateria, em Vitória, criou o Croissant Sicilia, sobremesa composta de croissant bem crocante e amanteigado cortado ao meio e recheado com duas bolas do gelato de pistache da marca. Para arrematar, o doce é coberto por creme de pistache e polvilhado com granelas de pistache. Quanto: R$ 38,90. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto. Também no Shopping Vitória, Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Ciro Trigo   

2

Sorvete soft no peixinho

Jabuticaba, coco verde, manga Ubá (manguita), tangerina, morango e musse de maracujá são os novos sabores em cartaz na Ice Town para a temporada mais quente do ano. Na casa, o sorvete expresso de máquina (soft) tem sua receita inspirada na do gelato italiano e surge em combinações criativas, assinadas pelo gelatier Fabricio Sthel. Os sabores de verão se revezam nas máquinas a cada semana - há sempre duas opções sazonais além das fixas, Pistache e Chocolate Belga. Para saborear com os sorvetes, o taiyaki, doce oriental em formato de peixe cujo sabor e textura lembram waffle, é uma opção além da casquinha e do copinho (a partir de R$ 15). Rua José Alexandre Buaiz, 190, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @icetownbrasil. FOTO: Vitor Jubini     

3

Levemente alcoólico

O refrescante limoncello, licor de limão típico do Sul da Itália, serviu de inspiração para o gelatier Guilherme Barutti, da Barutti Gelateria e Cafeteria, criar mais uma receita com a cara do verão. Levemente alcoólico e disponível por tempo limitado, o novo gelato de limão siciliano é mesclado com um creme à base de limoncello e tem surpreendido a clientela. Quanto: a partir de R$ 20 (copinho P). Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira-mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nycholas Benaia/NB Studio 

4

Ao estilo tailandês

Já tomou sorvete tailandês? Especialidade da franquia Ice Cream Roll, essa versão asiática da guloseima é feita sobre uma chapa de metal refrigerada a -25ºC, e sai bastante no formato de rolinhos, dispostos em combos com coberturas e recheios variados. No cardápio, um dos destaques é o Framboesa Trufada (foto), em que o sorvete da fruta é recheado com trufa de Nutella (R$ 26,90). Rua Esther Oliveira Galveas, 275, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @icecreamrollbr.vix. FOTO: Ice Cream Roll/Acervo   

Veja Também

Sorvete caseiro de cheesecake: aprenda receita fácil e deliciosa

Torta de sorvete com cobertura de chocolate: saiba como fazer

Sorvete de limão crocante: receita de sobremesa fácil para verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Verão Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados