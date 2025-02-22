De croissant a 'peixinho': veja dicas de sorvetes criativos para provar no ES

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Sanduíche de gelato

Sanduíche de sorvete é uma tendência nas gelaterias, e pistache é a febre do momento na confeitaria. De olho nessa combinação, a Real Gelateria, em Vitória, criou o Croissant Sicilia, sobremesa composta de croissant bem crocante e amanteigado cortado ao meio e recheado com duas bolas do gelato de pistache da marca. Para arrematar, o doce é coberto por creme de pistache e polvilhado com granelas de pistache. Quanto: R$ 38,90. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto. Também no Shopping Vitória, Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Ciro Trigo

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Sorvete soft no peixinho

Jabuticaba, coco verde, manga Ubá (manguita), tangerina, morango e musse de maracujá são os novos sabores em cartaz na Ice Town para a temporada mais quente do ano. Na casa, o sorvete expresso de máquina (soft) tem sua receita inspirada na do gelato italiano e surge em combinações criativas, assinadas pelo gelatier Fabricio Sthel. Os sabores de verão se revezam nas máquinas a cada semana - há sempre duas opções sazonais além das fixas, Pistache e Chocolate Belga. Para saborear com os sorvetes, o taiyaki, doce oriental em formato de peixe cujo sabor e textura lembram waffle, é uma opção além da casquinha e do copinho (a partir de R$ 15). Rua José Alexandre Buaiz, 190, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @icetownbrasil. FOTO: Vitor Jubini

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Levemente alcoólico

O refrescante limoncello, licor de limão típico do Sul da Itália, serviu de inspiração para o gelatier Guilherme Barutti, da Barutti Gelateria e Cafeteria, criar mais uma receita com a cara do verão. Levemente alcoólico e disponível por tempo limitado, o novo gelato de limão siciliano é mesclado com um creme à base de limoncello e tem surpreendido a clientela. Quanto: a partir de R$ 20 (copinho P). Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira-mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nycholas Benaia/NB Studio

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Ao estilo tailandês