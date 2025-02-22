De croissant a 'peixinho': veja dicas de sorvetes criativos para provar no ES

Já comeu sanduíche de gelato? E sorvete tailandês, feito na chapa, ou uma receita levemente alcoólica, à base de licor de limão? Se preferir, também cai bem um soft de manguita, coco verde ou jabuticaba fresquinho, direto da máquina.
Se você ainda não conhece essas versões diferentonas da guloseima refrescante mais desejada pelos capixabas nesse calorão, aqui vão algumas dicas do HZ.
Na lista abaixo, sugerimos quatro sorveterias da Grande Vitória onde o geladinho não apenas alivia a quintura, mas também surpreende e proporciona verdadeiras experiências gastronômicas. Confira!
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Sanduíche de gelato
Sanduíche de sorvete é uma tendência nas gelaterias, e pistache é a febre do momento na confeitaria. De olho nessa combinação, a Real Gelateria, em Vitória, criou o Croissant Sicilia, sobremesa composta de croissant bem crocante e amanteigado cortado ao meio e recheado com duas bolas do gelato de pistache da marca. Para arrematar, o doce é coberto por creme de pistache e polvilhado com granelas de pistache. Quanto: R$ 38,90. Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto. Também no Shopping Vitória, Mais informações: @realgelateriaoficial. FOTO: Ciro Trigo
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Sorvete soft no peixinho
Jabuticaba, coco verde, manga Ubá (manguita), tangerina, morango e musse de maracujá são os novos sabores em cartaz na Ice Town para a temporada mais quente do ano. Na casa, o sorvete expresso de máquina (soft) tem sua receita inspirada na do gelato italiano e surge em combinações criativas, assinadas pelo gelatier Fabricio Sthel. Os sabores de verão se revezam nas máquinas a cada semana - há sempre duas opções sazonais além das fixas, Pistache e Chocolate Belga. Para saborear com os sorvetes, o taiyaki, doce oriental em formato de peixe cujo sabor e textura lembram waffle, é uma opção além da casquinha e do copinho (a partir de R$ 15). Rua José Alexandre Buaiz, 190, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @icetownbrasil. FOTO: Vitor Jubini
3
Levemente alcoólico
O refrescante limoncello, licor de limão típico do Sul da Itália, serviu de inspiração para o gelatier Guilherme Barutti, da Barutti Gelateria e Cafeteria, criar mais uma receita com a cara do verão. Levemente alcoólico e disponível por tempo limitado, o novo gelato de limão siciliano é mesclado com um creme à base de limoncello e tem surpreendido a clientela. Quanto: a partir de R$ 20 (copinho P). Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira-mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nycholas Benaia/NB Studio
4
Ao estilo tailandês
Já tomou sorvete tailandês? Especialidade da franquia Ice Cream Roll, essa versão asiática da guloseima é feita sobre uma chapa de metal refrigerada a -25ºC, e sai bastante no formato de rolinhos, dispostos em combos com coberturas e recheios variados. No cardápio, um dos destaques é o Framboesa Trufada (foto), em que o sorvete da fruta é recheado com trufa de Nutella (R$ 26,90). Rua Esther Oliveira Galveas, 275, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @icecreamrollbr.vix. FOTO: Ice Cream Roll/Acervo