Confira receita de bolo de chocolate para celebrar o Dia do Cacau

O Dia do Cacau é comemorado no dia 26 de março e foi instituído no Brasil a partir de um projeto de lei de autoria do deputado capixaba Atayde Armani, com o objetivo de discutir e buscar soluções para os cacaueiros do Espírito Santo e da Bahia.
Para celebrar a fruta que dá origem a um dos alimentos mais apreciados no mundo inteiro, HZ escolheu uma receita clássica e descomplicada: bolo de chocolate com recheio e cobertura.
Ficou com água na boca? Então, confira abaixo o passo a passo da preparação.
Bolo de chocolate
Ingredientes:
- Massa:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor chocolate
- Recheio:
- 2 latas de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- 2 xícaras (chá) chocolate meio amargo picado
- Cobertura:
- 2 caixas de creme de leite
- 2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado
- 1/2 xícara (chá) de chocolate meio amargo
Modo de preparo:
- Para a massa:
- Preaqueça o forno a 180ºC. Prepare a massa e asse o bolo, conforme as instruções da embalagem.
- Para o recheio:
- Em uma panela média, junte todos os ingredientes do recheio e leve ao fogo baixo. Cozinhe, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela e encorpar levemente. Reserve e deixe esfriar.
- Para a cobertura:
- Derreta o chocolate em banho-maria e adicione o creme de leite. Misture até ficar um creme bem liso e homogêneo. Reserve.
- Para a montagem:
- Desenforme o bolo quando estiver frio e corte ao meio. Adicione o recheio, tampe com a outra metade da massa. Espalhe a cobertura com uma espátula em todo o bolo. Sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.