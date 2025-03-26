Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doçura

Confira receita de bolo de chocolate para celebrar o Dia do Cacau

HZ traz o passo a passo da preparação, que é fácil e inclui massa fofinha, recheio cremoso e cobertura irresistível
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Março de 2025 às 14:36

Bolo de chocolate com calda
Massa do bolo de chocolate é feita com mistura pronta  Crédito: Marca Renata
O Dia do Cacau é comemorado no dia 26 de março e foi instituído no Brasil a partir de um projeto de lei de autoria do deputado capixaba Atayde Armani, com o objetivo de discutir e buscar soluções para os cacaueiros do Espírito Santo e da Bahia.
Para celebrar a fruta que dá origem a um dos alimentos mais apreciados no mundo inteiro, HZ escolheu uma receita clássica e descomplicada: bolo de chocolate com recheio e cobertura
Ficou com água na boca? Então, confira abaixo o passo a passo da preparação.  

Bolo de chocolate 

Ingredientes:
  • Massa:
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor chocolate
  • Recheio: 
  • 2 latas de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite
  • 2 xícaras (chá) chocolate meio amargo picado
  • Cobertura:
  • 2 caixas de creme de leite
  • 2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado
  • 1/2 xícara (chá) de chocolate meio amargo
Modo de preparo:
  • Para a massa:
  • Preaqueça o forno a 180ºC. Prepare a massa e asse o bolo, conforme as instruções da embalagem.
  • Para o recheio:
  • Em uma panela média, junte todos os ingredientes do recheio e leve ao fogo baixo. Cozinhe, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela e encorpar levemente. Reserve e deixe esfriar.
  • Para a cobertura:
  • Derreta o chocolate em banho-maria e adicione o creme de leite. Misture até ficar um creme bem liso e homogêneo. Reserve.
  • Para a montagem:
  • Desenforme o bolo quando estiver frio e corte ao meio. Adicione o recheio, tampe com a outra metade da massa. Espalhe a cobertura com uma espátula em todo o bolo. Sirva em seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

5 receitas de bolo de chocolate para o final de semana

Pipoca doce com chocolate: aprenda receita fácil e rápida

5 receitas de chocolate quente cremoso para o fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na ES 257, em Aracruz
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados