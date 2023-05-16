Clube Big Beatles e Casaca agitam evento gastronômico em Cachoeiro

Cerveja artesanal, comida e muita música: é o que promete a quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto, e terá entre as atrações Casaca e Clube Big Beatles.
De acordo com o organizador, Samuel Pereira Barboza, o festival vai reunir cervejas artesanais regionais de excelência produzidas na Grande Vitória e também em cidades de Minas Gerais.
Na sexta, os destaques são o curso de brasagem ao vivo e a aula-show com a chef Thamyris Cipriano sobre carnes artesanais, com uma receita de torresmo de rolo. O sábado (20) terá degustação orientada da bebida e concurso de melhor cerveja do festival.
A programação musical conta com artistas locais e regionais, entre eles a banda Casaca, que sobe ao palco na sexta-feira, e Clube Big Beatles, atração de sábado. “A expectativa é muito boa. Esperamos receber 5 mil pessoas por dia na festa”, comenta Barboza.
Dentro do Cachoeiro Food Beer acontecerá a Feira do Empreendedor, com expositores locais, feira de carros antigos, encontro de motoclubes, área kids, almoço beneficente, exposição de artesanato e produtos da agroindústria.
A entrada no sábado (20), a partir das 17h, vai custar R$ 10. O valor arrecadado com as vendas será revertido para a Associação dos Micros e Pequenos Empreendedores de Cachoeiro de Itapemirim (Ampa-Ci).
INGRESSO SOLIDÁRIO
Nos demais dias do festival, a entrada será gratuita/solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível. Todos os dias haverá cobrança de estacionamento, exceto para motociclistas coletados.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (19/05)
- 17h – Curso "Aprenda a fazer cerveja", com brassagem ao vivo
- 17h30 – Aula-show com a chef Thamyris Cipriano
- 18h – Papo Cabeça
- 21h - Dona Fran
- 23h - Casaca
SÁBADO (20/05)
- 11h - Motociata com motoclubes (saída da antiga estação ferroviária /Linha Vermelha)
- 12h - Música ao vivo com Leonnes & Banda e almoço grátis para motociclistas coletados
- 15h - Rádio Ativa
- 17h - Degustação orientada e concurso de melhor cerveja do evento (Organização: Confraria da Cerveja)
- 18h - The Red Flannel
- 21h - Ligação Direta
- 23h - Clube Big Beatles
- DOMINGO (21/05)
- 11h – Início do almoço beneficente e show com Alex Martins
- 15h - Samba & Cia
- 18h - Koisa Nossa