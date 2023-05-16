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Clube Big Beatles e Casaca agitam evento gastronômico em Cachoeiro

De 19 a 21 de maio, Cachoeiro Food Beer terá cerveja artesanal, brassagem ao vivo, concurso, degustações, feira de empreendedorismo e shows musicais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 19:46

A banda
Clube Big Beatles se apresenta no sábado (20) Crédito: Matheus Soares
Cerveja artesanal, comida e muita música: é o que promete a quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto, e terá entre as atrações Casaca e Clube Big Beatles.
De acordo com o organizador, Samuel Pereira Barboza, o festival vai reunir cervejas artesanais regionais de excelência produzidas na Grande Vitória e também em cidades de Minas Gerais.
Na sexta, os destaques são o curso de brasagem ao vivo e a aula-show com a chef Thamyris Cipriano sobre carnes artesanais, com uma receita de torresmo de rolo. O sábado (20) terá degustação orientada da bebida e concurso de melhor cerveja do festival.
Chope cerveja artesanal
Festival terá cervejas artesanais capixabas e mineiras Crédito: Shutterstock
A programação musical conta com artistas locais e regionais, entre eles a banda Casaca, que sobe ao palco na sexta-feira, e Clube Big Beatles, atração de sábado. “A expectativa é muito boa. Esperamos receber 5 mil pessoas por dia na festa”, comenta Barboza.
Dentro do Cachoeiro Food Beer acontecerá a Feira do Empreendedor, com expositores locais, feira de carros antigos, encontro de motoclubes, área kids, almoço beneficente, exposição de artesanato e produtos da agroindústria.
A entrada no sábado (20), a partir das 17h, vai custar R$ 10. O valor arrecadado com as vendas será revertido para a Associação dos Micros e Pequenos Empreendedores de Cachoeiro de Itapemirim (Ampa-Ci).

INGRESSO SOLIDÁRIO

Nos demais dias do festival, a entrada será gratuita/solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível. Todos os dias haverá cobrança de estacionamento, exceto para motociclistas coletados.

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA (19/05)
  • 17h – Curso "Aprenda a fazer cerveja", com brassagem ao vivo
  • 17h30 – Aula-show com a chef Thamyris Cipriano
  • 18h – Papo Cabeça
  • 21h - Dona Fran
  • 23h - Casaca
Renato Casanova, integrante do grupo capixaba Casaca
Renato Casanova lidera a banda Casaca, atração de sexta (19) Crédito: Reprodução/Instagram
SÁBADO (20/05) 
  • 11h - Motociata com motoclubes (saída da antiga estação ferroviária /Linha Vermelha)
  • 12h - Música ao vivo com Leonnes & Banda e almoço grátis para motociclistas coletados
  • 15h - Rádio Ativa
  • 17h - Degustação orientada e concurso de melhor cerveja do evento (Organização: Confraria da Cerveja)
  • 18h - The Red Flannel
  • 21h - Ligação Direta
  • 23h - Clube Big Beatles
  • DOMINGO (21/05)
  • 11h – Início do almoço beneficente e show com Alex Martins
  • 15h - Samba & Cia
  • 18h - Koisa Nossa

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