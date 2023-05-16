Clube Big Beatles e Casaca agitam evento gastronômico em Cachoeiro

Clube Big Beatles se apresenta no sábado (20) Crédito: Matheus Soares

Cerveja artesanal, comida e muita música: é o que promete a quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto, e terá entre as atrações Casaca e Clube Big Beatles.

De acordo com o organizador, Samuel Pereira Barboza, o festival vai reunir cervejas artesanais regionais de excelência produzidas na Grande Vitória e também em cidades de Minas Gerais.

Na sexta, os destaques são o curso de brasagem ao vivo e a aula-show com a chef Thamyris Cipriano sobre carnes artesanais, com uma receita de torresmo de rolo. O sábado (20) terá degustação orientada da bebida e concurso de melhor cerveja do festival.

Festival terá cervejas artesanais capixabas e mineiras Crédito: Shutterstock

A programação musical conta com artistas locais e regionais, entre eles a banda Casaca, que sobe ao palco na sexta-feira, e Clube Big Beatles, atração de sábado. “A expectativa é muito boa. Esperamos receber 5 mil pessoas por dia na festa”, comenta Barboza.

Dentro do Cachoeiro Food Beer acontecerá a Feira do Empreendedor, com expositores locais, feira de carros antigos, encontro de motoclubes, área kids, almoço beneficente, exposição de artesanato e produtos da agroindústria.

A entrada no sábado (20), a partir das 17h, vai custar R$ 10. O valor arrecadado com as vendas será revertido para a Associação dos Micros e Pequenos Empreendedores de Cachoeiro de Itapemirim (Ampa-Ci).

INGRESSO SOLIDÁRIO

Nos demais dias do festival, a entrada será gratuita/solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível. Todos os dias haverá cobrança de estacionamento, exceto para motociclistas coletados.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (19/05)

17h – Curso "Aprenda a fazer cerveja", com brassagem ao vivo

17h30 – Aula-show com a chef Thamyris Cipriano

18h – Papo Cabeça

21h - Dona Fran

23h - Casaca

Renato Casanova lidera a banda Casaca, atração de sexta (19) Crédito: Reprodução/Instagram

SÁBADO (20/05)

11h - Motociata com motoclubes (saída da antiga estação ferroviária /Linha Vermelha)

12h - Música ao vivo com Leonnes & Banda e almoço grátis para motociclistas coletados



15h - Rádio Ativa



17h - Degustação orientada e concurso de melhor cerveja do evento (Organização: Confraria da Cerveja)



18h - The Red Flannel



21h - Ligação Direta



23h - Clube Big Beatles

