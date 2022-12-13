Churrascaria vegana de chef argentino no ES encerra as atividades

Carne de jaca, tropeiro vegano e hambúrguer vegetal estão no menu Crédito: Reprodução/Instagram

Aberta em dezembro de 2020 com a proposta de ser uma churrascaria vegana (a primeira do Brasil), a Casa Panapaná, do chef Matias Salem (ex-Argento Parrilla), vai fechar as portas no dia 23 de dezembro, última sexta-feira antes do Natal.

O restaurante fica em Vitória e oferece desde churrasco vegano até hambúrgueres e milk-shakes, todos feitos unicamente de ingredientes vegetais, de acordo com os preceitos da alimentação vegana ou plant-based, que exclui insumos de origem animal.

Curiosamente, assim como ocorre em outros (raros) restaurantes veganos da Grande Vitória, a clientela do Casa Panapaná não é vegana em sua maioria. "A maior parte dos nossos clientes come carne, elogia nossos pratos e volta. Muitos fidelizaram. Mas depois de dois anos percebemos que ainda não há público suficiente para essa proposta", explica Matias.

O anúncio da despedida foi feito há poucos dias no Instagram do restaurante. "Últimos dias. Decidimos terminar o ano antes do Natal e não sabemos quando vamos voltar! Queremos ver todo mundo aqui antes do dia 23/12. Venha nos visitar", diz a postagem.

Matias contou à reportagem que, no momento, não tem novos projetos de gastronomia em vista. "Vamos passar o ponto. A casa foi toda reformada, fizemos o jardim e muitas melhorias, então, esperamos encontrar alguém que queira dar continuidade ao espaço".

No dia 21/12, o chef vai dar um curso de culinária para revelar segredos de especialidades da casa, como a carne de jaca e a proteína de soja. Na última semana de funcionamento, Matias deve abrir a casa todos os dias também para o jantar.

MUDANÇA RADICAL

O Casa Panapaná é um projeto familiar, comandado por Matias Salem e sua esposa, Taís Cavati. Quando abriu o restaurante, o casal passava por um momento delicado com a perda do filho Miguel, que acabou por transformar radicalmente suas vidas.