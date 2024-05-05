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Cereja, suco e estrogonofe: veja pratos com chuchu que fazem sucesso no ES

O município de Santa Maria de Jetibá lidera a produção da verdura no Brasil. Veja formas diferentes e curiosas de consumir o chuchu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Maio de 2024 às 12:00

Cereja, suco e estrogonofe: veja receitas com chuchu que fazem sucesso no ES
Cereja, suco e estrogonofe: veja receitas com chuchu que fazem sucesso no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Você sabia que o Espírito Santo 'poca' na produção de chuchu? Santa Maria de Jetibá, município da Região Serrana, é o maior produtor do fruto no Brasil.
Só a localidade de Recreio produz cerca de 98% e é considerada o reduto do chuchu capixaba. "Acho que a terra de Santa Maria de Jetibá é muito produtiva, o clima também ajuda muito, é muito propício pro chuchu", explicou o produtor Eduardo de Almeida.
Mas nem só de salada vive o chuchu. Ele pode ser utilizada em várias opções gastronômicas, que vão de suco a sobremesas. Confira no vídeo abaixo mais formas de consumir o chuchu!
*Com informações do repórter Diego Araujo, do Em Movimento, da TV Gazeta

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