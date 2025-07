Suculência

Carne louca é uma opção saborosa para o lanche; veja receita

Feito com acém ou coxão mole na panela de pressão, recheio fica perfeito com pão francês ou torradinhas

Sanduíches de carne louca ou Buraco Quente são tradicionais no Brasil e costumam marcar presença tanto em festas juninas como em cardápios de boteco. >

Há quem considere a nossa carne louca (veja abaixo como preparar) uma versão do Poboy, um clássico da culinária do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. O Poboy é um sanduba de baguete com carne desfiada e molho de carne que ficou famoso nos anos 1920.>