Carnaval: veja lista com restaurantes abertos na Grande Vitória

Vai curtir o carnaval na Grande Vitória e quer aproveitar a gastronomia durante a folia? Então, fique por dentro dos horários de funcionamento entre sábado, 26 de fevereiro, e terça, 1º de março, nos 45 endereços selecionados por HZ em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.
Nossa lista inclui restaurantes, bares e cafeterias, e alguns locais terão programação carnavalesca, com atrações musicais tocando ao vivo e até mesmo novidades nos cardápios. Confira!
RESTAURANTES E BARES
COCO BAMBU
Dia 26/02 - (sábado ) - 11h30 às 00h Dia 27/02 - (domingo) – 11h30 às 00h Dia 28/02 – (segunda) – 11h30min às 15 horas / 18h às 00 h Dia 01/03 – (terça-feira) - 11h30min às 15 horas / 18h às 00 h. Coco Bambu Vila Velha - Shopping Praia da Costa Rua: Dr. Olivio Lira, 353 – Praia da Costa – Vila Velha – ES Telefone: (27) 3141 9100 / (27) 99664.9100
JAPATÊ
Todos os dias, das 18h à 0h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa. (27) 3201-9201.
LA DOLINA (música ao vivo)
Sábado, das 12h às 16h e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h. Terça, das 18h às 23h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória.
PIRÃO
Sábado, segunda e terça, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
BALTHAZAR
Sábado, segunda e terça, das 10h à 0h. Domingo, das 10h às 18h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99807-9259.
ENSEADA GERALDINHO
Todos os dias, das 11h às 17h. Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
JUSSARAS FORNO
Sábado e domingo, das 18h às 23h. Terça, das 18h às 22h30. Rua 15 de novembro, 568, Centro, Vila Velha. (27) 99912-4560.
GOL BURGER
Sábado, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99691-5346.
A OCA BISTRÔ & ATELIÊ (música ao vivo)
Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Segunda, das 12h às 17h e das 19h às 22h. Terça, das 12h às 17h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 98825-6714.
OUTBACK STEAKHOUSE
Todos os dias, das 12h às 22h. Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá) e Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418).
BAR.BOSA BAR (música ao vivo)
Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, segunda e terça, das 11h30 às 18h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória.
CASA GRAVIOLA
Sábado e domingo, das 11h30 às 21h. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
CAMINITO COCINA ARGENTINA
Sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 17h. Segunda e terça, das 11h às 17h. Estrada Aniceto Simões, Buenos Aires, Guarapari. (27) 99664-7112.
CASA DO TORRESMO BOTEQUIM
Todos os dias, a partir das 10h. Av. Munir Abud, 92, Praia do Morro, Guarapari. (27) 99711-7112.
CLERICOT CAFÉ (música ao vivo)
Todos os dias, das 8h às 22h. Música das 16h às 20h. Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
CASTANHEIRA BAR (música ao vivo)
Todos os dias, das 11h às 23h. Música das 14h às 18h. Rua Rio Branco, 107, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99590-8989.
IBIZA BEACH BAR (música ao vivo)
Todos os dias, das 10h às 20h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 3.228, Itapuã, Vila Velha. (27) 99943-5054.
BARZITO
Todos os dias, das 10h às 22h. Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99294-6026.
ESPAÇO MARIA MARIANA
Todos os dias, das 10h às 17h. O restaurante servirá uma moqueca especial no carnaval, a 4M (Moqueca Maria Mariana de Manguinhos): filé de peixe, camarão, polvo e siri desfiado, acompanhada por arroz branco, pirão, moquequinha de banana-da-terra. A caipivodca de pitaya também é lançamento. Rua Ocidente, 106, Manguinhos, Serra. (27) 99838-4089.
ENSEADA
Todos os dias, a partir das 10h (bar), e das 11h às 17h (restaurante). Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
BISTRÔ DO EMPÓRIO JOAQUIM
Sábado, das 9h às 22h. Domingo, das 9h às 15h. Segunda e terça, das 9h às 21h. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
WINE GARDEN
Sábado, das 11h à 0h. Domingo, segunda e terça, das 11h às 23h. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
TERTÚLIA BOTEQUIM (música ao vivo)
Sábado, das 11h à 0h. Domingo: das 11h às 18h. Segunda e terça, das 18h às 23h30. O bar vai homenagear Carmen Miranda com um drinque especial de carnaval feito com Campari, licor de laranja, redução de frutas vermelhas, água tônica e espuma de gengibre e limão siciliano. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória.
RESTAURANTE ORIUNDI
Todos os dias, das 11h30 às 15h. Sábado, também das 19h às 23h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
EMPÓRIO CABRAL
Sábado, das 11h às 23h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99909-4060.
SOETA RESTAURANTE
Sábado, a partir das 19h30. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.
O QUINTAL PARRILLA BAR
Sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 17h. Segunda, das 11h às 16h. Terça, das 11h à 0h. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.
ELIAH RESTAURANTE
Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
SALSA PIZZARIA
Todos os dias, das 18h à 0h. Rua Joaquim Lírio, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.
BARLAVENTO BEACH BAR & LOUNGE
Todos os dias, a partir das 12h. Quiosque 1 da Praia de Camburi, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
RAIZ DO CANTO
Sábado, das 11h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça, das 17h às 23h. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025.
PEPPE RESTAURANTE
Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 60, Praia do Canto, Vitória. (27) 99782-7538.
A CASA PARRILLA BAR (música ao vivo)
Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 11h às 17h. Rua 15 de Novembro, 643, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99688-1777.
SALSA SELF-SERVICE
Sábado e domingo, das 11h às 15h. Segunda e terça, das 11h às 14h30. Rua Madeira de Freitas, 76, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-7511.
BENDITO BISTRÔ
Sábado, das 12h às 15 e das 18h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Terça, das 12h às 16h. Quarta, das 12h às 16h e jantar das 18h30 à 0h. Rua Joaquim Lírio, 8, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-0022.
UGO RESTAURANTE (música ao vivo)
Todos os dias, das 12h à 0h. Música sábado e domingo. Av. Hugo Musso, 739, Praia da Costa, Vila Velha.
CAFETERIAS E DOCERIAS
GELATO ARTE
Sábado, das 12h às 22h. Domingo, segunda e terça, das 12h às 20h. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
COFFEETOWN PRAIA DA COSTA
Todos os dias, das 10h30 às 21h. Neste fim de semana, a casa vai lançar o drinque Coffeetown Orange, que contém gim, laranja, gengibre e tangerina. Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012.
DOCERIA DO LEO
De sábado a segunda, das 12h às 21h (domingo até 20h). Av. João Francisco Gonçalves, 751, Lojas 1, 2 e 3, Cobilândia, Vila Velha. Também na Praia da Costa. (27) 99603-2288.
BENEDETTA CAFÉ
Sábado e segunda, das 14h às 19h. Rua São Paulo, 2331, Loja 3, Itapoã, Vila Velha. (27) 99887-3301.
AMOR COM AÇÚCAR
Todos os dias, das 13h às 21h. Rua Rio Branco, 390, Praia da Costa, Vila Velha.
THE COFFEE PRAIA DO CANTO
Sábado e domingo, das 8h30 às 19h. Segunda e terça, das 7h15 às 19h. Av. Rio Branco, 971, Praia do Canto, Vitória.
DONA NUVEM
Sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 11h às 18h. Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto, Vitória.
MARIA MERENGUE
Sábado, das 12h às 21h30. Av. Braúna, 420, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99279-0203.
MANGALÔ
Sábado, das 8h às 14h. Praia da Curva da Jurema, Praia da Curva da Jurema, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.