Caparaó recebe evento sobre cafés especiais no fim de semana

Nos dias 19 e 20 de janeiro, o distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, vai ser palco da 6ª edição do Conexão Caparaó. O evento vai reunir produtores, comerciantes, baristas e consumidores apaixonados por cafés especiais. A entrada é gratuita.
Durante dois dias, o Conexão Caparaó vai dar destaque para a qualidade e a diversidade dos cafés especiais produzidos na região, enfatizando o papel de Dores do Rio Preto como um centro produtivo. A programação é diversificada, incluindo palestras, oficinas, concurso de qualidade e leilão dos cafés vencedores.
Entre os palestrantes confirmados estão Alex Morie, proprietário da cafeteria Existe um Lugar, em Macaé/RJ; Felipe Brazza, barista e mestre de torra do Café das Amoras, em Belo Horizonte; Mari Mesquita, premiada barista do Civitá Café, de Brasília; Leonardo Gonçalves, proprietário do Café ao Leu, no Rio de Janeiro, e eleito barista do ano pela Veja Rio Comer & Beber em 2022; e Valdick Oliveira, proprietário do Observatório do Café, em Natal/RN.
Os profissionais estarão à frente de palestras e oficinas, abordando tópicos como a criação de drinques à base de café, técnicas de serviço, estratégias para comercializar cafés especiais, entre outros assuntos relevantes ao setor.
A programação inclui ainda dia de campo com café da manhã coletivo, degustação aberta ao público dos 10 melhores cafés do concurso e atrações musicais. Confira abaixo.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (19/01)
- Sítio Santa Rita:
- 8h - Dia de Campo com café da manhã coletivo - "O mercado de carbono e a cafeicultura", com Gustavo Victório, auditor fiscal
- Área de festas de Pedra Menina:
- 15h - Oficina de drinques gelados com café (vagas esgotadas), com Mari Mesquita (Civitá Café/Brasília/DF)
- 16h – Palestra "Estratégias para altas produtividades", com Gustavo Rennó, engenheiro agrônomo de Varginha/MG
- 17h - Oficina "A arte de servir, experiência única no preparo da xícara" (vagas esgotadas), com Alex Morie (Cafeteria Existe um Lugar/Macaé/RJ)
- 17h - Palestra "Café especial: preço ou valor? Uma abordagem de como vender seu café pelo valor que ele tem e não pelo preço que ele custa", com Joabe Dutra (Coffee Club Caparaó/Macaé/RJ)
- 18h30 - Rodada de conversa com os jurados do concurso de qualidade de cafés da Aprupem
- 19h30 - Abertura oficial
- 21h - Show com a banda Mesa 4
- Sítio do Zeto - Fazenda Nossa Senhora de Fátima
- 8h - Passeio de trator com café da manhã Coletivo
- Área de festas de Pedra Menina:
- 14h - Degustação popular dos 10 melhores cafés do concurso
- 14h30 - Apresentação dos patrocinadores
- 15h - Prova dos compradores (vagas limitadas)
- 15h - Palestra "A trajetória do café especial", com Felipe Brazza (Café das Amoras/Belo Horizonte/MG)
- 16h30 - Oficina "Koar - Um método brasileiro" (vagas esgotadas), com Valdick Oliveira (Observatório do Café/Natal/RN
- 16h30 – Apresentação de patrocinadores
- 17h - Encontro com os jovens produtores da Aprupem, com participação de Leonardo Gonçalves (Café ao Leu/RJ/RJ)
- 18h - Música ao vivo com Marciano Adalberto (voz e violão)
- 18h30 - Premiação do concurso de fotografia
- 19h - Leilão dos cafés campeões
- 20h - Premiação do concurso de qualidade de café
- 22h - Show ao vivo com Anderson e Rafael
6º CONEXÃO CAPARAÓ
Quando: 19 e 20 de janeiro de 2024
Onde: área da Festa de Pedra Menina, em frente à Escola São José, em Dores do Rio Preto/ES
Entrada gratuita
Realização: Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) em conjunto com a Prefeitura de Dores do Rio Preto e com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES)
Mais informações: @aprupem (Instagram).
Quando: 19 e 20 de janeiro de 2024
Onde: área da Festa de Pedra Menina, em frente à Escola São José, em Dores do Rio Preto/ES
Entrada gratuita
Realização: Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) em conjunto com a Prefeitura de Dores do Rio Preto e com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES)
Mais informações: @aprupem (Instagram).
Com informações da assessoria de imprensa do Sebrae/ES.