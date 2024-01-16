Caparaó recebe evento sobre cafés especiais no fim de semana

Quando: 19 e 20 de janeiro de 2024

Onde: área da Festa de Pedra Menina, em frente à Escola São José, em Dores do Rio Preto/ES

Entrada gratuita

Realização:

Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) em conjunto com a Prefeitura de Dores do Rio Preto e com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES)

Mais informações: @aprupem (Instagram).