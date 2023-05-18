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Tradição gastronômica

Caminhada celebra culinária dos imigrantes italianos em Colatina

Caminho do Cappelletti vai reunir mais de 600 participantes em percurso de 25 quilômetros até o distrito de Itapina, no sábado (20)
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:00

Caminho do Cappelletti movimenta o distrito de Itapina, em Colatina
Caminhada vai celebrar a culinária dos imigrantes italianos na região Crédito: Cláudio Costa/SOFOCO
O distrito de Itapina, em Colatina, se prepara para celebrar sua maior tradição gastronômica e receber os participantes do Caminho do Cappelletti. A caminhada gastronômica acontece no próximo sábado (20) e já conta com mais de 600 inscritos, de várias cidades do Espírito Santo.
O evento é realizado pela prefeitura da cidade com o objetivo de promover diversas versões do prato, um dos ícones culinários da imigração italiana. As inscrições para a caminhada terminaram no dia 15 de maio. 
Ao todo, serão 25 quilômetros de percurso, com saída às 6h20 da Catedral do Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Colatina. A previsão é de que os primeiros participantes comecem a chegar na praça de Itapina por volta das 11h.
Caminho do Cappelletti movimenta o distrito de Itapina, em Colatina
Distrito de Itapina fica em Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: Cláudio Costa/SOFOCO
Ao longo da caminhada, os participantes contarão com cinco pontos de apoio, que terão disponíveis água, frutas e banheiro químico. Ao chegarem na praça de Itapina, o grupo será recebido com alongamento, música e muito cappelletti produzido e vendido pela comunidade de Itapina.
A cervejaria Divina Beer, produzida no distrito, também vai marcar presença no evento, comercializando a bebida no ponto de chegada. Para fazer o trajeto de volta para o Centro de Colatina, serão disponibilizados 10 ônibus gratuitamente para os participantes.

TRADIÇÃO GASTRONÔMICA

Moradores de Itapina estão animados para receber os turistas no Caminho do Cappelletti. Uma das anfitriãs mais animadas é Tânia Becalli, que aprendeu a fazer a iguaria com a mãe, Claudina Binda. “Primeiro aprendi a fazer a taiadela, e depois de um tempo, o cappelletti. Faço mais para vender já pronto, para comer na hora, e tenho muitos clientes. Para o evento de sábado estou fazendo bastante. Não vai faltar cappelletti pra ninguém”, antecipa.
Outra itapinense cheia de expectativas para o evento é a cuidadora Marinalva Lopes de Oliveira, que de terça a sábado vende churrasquinho na rua principal do distrito. Feliz com mais um evento na comunidade, ela afirma que sempre dá o seu melhor para receber os visitantes.
“Para eles voltarem de novo, né? Eu gosto demais dessa movimentação em Itapina, com os eventos que acontecem aqui. Todo mundo adora e é uma ótima oportunidade pra gente aumentar a renda vendendo alguma coisa. Ajuda muito. Além dos itapinenses que moram fora e os parentes, também vem muita gente”, conta Marinalva.
Tânia Becalli e Dulce Santana (em pé), Marinalva Lopes, Eliane Almeida e Maria Almeida, participam do Caminho do Cappelletti, em Colatina
Da esq. pra direita, Tânia Becalli e Dulce Santana (em pé), Marinalva Lopes, Eliane Almeida e Maria Almeida estão animadas para o evento Crédito: Cláudio Costa/SOFOCO

PROGRAMAÇÃO 

SÁBADO (20/05)
  • 6h - Concentração na Praça da Catedral, com aulão de alongamento e benção, no Centro de Colatina
  • 6h20 - Saída para a caminhada
  • 11h - Previsão de chegada à praça de Itapina
CAMINHO DO CAPPELLETI 
Quando: 20 de maio (sábado)
Onde: no distrito de Itapina, em Colatina 
Horários: saída às 6h20 da Catedral de Colatina e chegada na praça do distrito de Itapina a partir das 11h 
Atrações: distribuição e venda de cappelletti, venda de cerveja artesanal, música e alongamento
Realização: Prefeitura de Colatina, por meio da secretaria de Cultura e Turismo.
Com informações da Prefeitura de Colatina. 

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