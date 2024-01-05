Bolo de reis relembra trajetória dos Reis Magos: veja receita

O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, é a data em que tradicionalmente desmontamos as árvores de Natal e retiramos os presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.
Outro ritual do Dia de Reis envolve a culinária, pois também é uma tradição cristã relembrar a jornada dos Reis Magos ao encontro do menino Jesus preparando o bolo-rei, ou bolo de reis.
A iguaria é um símbolo da doçaria portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente o volta a consumi-la no dia 6 de janeiro.
A massa desse bolo, em forma de coroa, é cravejada de frutos secos, passas e frutas cristalizadas. Veja abaixo como fazer.
BOLO DE REIS
Ingredientes:
Massa:
- 200g de manteiga
- 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
- 4 gemas
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 xícara (chá) de frutas cristalizadas
- 1 xícara (chá) de uva-passa preta
- 4 claras
- 2 e ½ xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
- 2 colheres (sopa) de leite integral
- 2 colheres (chá) de suco de limão
- Frutas cristalizadas para decorar
Modo de preparo da massa:
- Em uma batedeira, bata a manteiga até obter um creme esbranquiçado.
- Adicione o açúcar mascavo e junte as gemas uma a uma, batendo sempre até que fiquem bem incorporadas à massa.
- Acrescente o leite condensado em fio, sem parar de bater.
- Desligue a batedeira e misture a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, as frutas cristalizadas e as uvas-passas.
- Bata as claras em neve e incorpore-as delicadamente à massa.
- Despeje em uma forma grande com furo central (25 cm de diâmetro), e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 1 hora.
- Desenforme o bolo ainda quente.
Modo de preparo do glacê:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes e despeje sobre o bolo.
- Decore com frutas cristalizadas.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.