Bolo de reis relembra trajetória dos Reis Magos: veja receita

O bolo de reis ou bolo-rei tem formato que lembra uma coroa Crédito: Nestlé/Divulgação

O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, é a data em que tradicionalmente desmontamos as árvores de Natal e retiramos os presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.

Outro ritual do Dia de Reis envolve a culinária, pois também é uma tradição cristã relembrar a jornada dos Reis Magos ao encontro do menino Jesus preparando o bolo-rei, ou bolo de reis.

A iguaria é um símbolo da doçaria portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente o volta a consumi-la no dia 6 de janeiro.

A massa desse bolo, em forma de coroa, é cravejada de frutos secos, passas e frutas cristalizadas. Veja abaixo como fazer.

BOLO DE REIS

Ingredientes:

Massa:

200g de manteiga



1 xícara (chá) de açúcar mascavo



4 gemas



1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)



2 xícaras (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento em pó



1 xícara (chá) de frutas cristalizadas



1 xícara (chá) de uva-passa preta



4 claras

Glacê:

2 e ½ xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro



2 colheres (sopa) de leite integral



2 colheres (chá) de suco de limão



Frutas cristalizadas para decorar

Modo de preparo da massa:

Em uma batedeira, bata a manteiga até obter um creme esbranquiçado. Adicione o açúcar mascavo e junte as gemas uma a uma, batendo sempre até que fiquem bem incorporadas à massa.

Acrescente o leite condensado em fio, sem parar de bater.

Desligue a batedeira e misture a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, as frutas cristalizadas e as uvas-passas.

Bata as claras em neve e incorpore-as delicadamente à massa.

Despeje em uma forma grande com furo central (25 cm de diâmetro), e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 1 hora.

Desenforme o bolo ainda quente.



Modo de preparo do glacê:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e despeje sobre o bolo. Decore com frutas cristalizadas.

