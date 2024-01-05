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Bolo de reis relembra trajetória dos Reis Magos: veja receita

Tradição no Dia de Reis, 6 de janeiro, e também nos festejos do Natal, iguaria tem massa cravejada de frutas cristalizadas e passas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 15:15

Bolo de reis
O bolo de reis ou bolo-rei tem formato que lembra uma coroa Crédito: Nestlé/Divulgação
O Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, é a data em que tradicionalmente desmontamos as árvores de Natal e retiramos os presépios e demais enfeites natalinos dos ambientes.
Outro ritual do Dia de Reis envolve a culinária, pois também é uma tradição cristã relembrar a jornada dos Reis Magos ao encontro do menino Jesus preparando o bolo-rei, ou bolo de reis.
A iguaria é um símbolo da doçaria portuguesa nos festejos natalinos, de 24 e 25 de dezembro, mas muita gente o volta a consumi-la no dia 6 de janeiro.
A massa desse bolo, em forma de coroa, é cravejada de frutos secos, passas e frutas cristalizadas. Veja abaixo como fazer. 

BOLO DE REIS

Ingredientes: 

Massa: 
  • 200g de manteiga
  • 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 4 gemas
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 xícara (chá) de frutas cristalizadas
  • 1 xícara (chá) de uva-passa preta
  • 4 claras
Glacê:
  • 2 e ½ xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
  • 2 colheres (sopa) de leite integral
  • 2 colheres (chá) de suco de limão
  • Frutas cristalizadas para decorar

Modo de preparo da massa: 

  1. Em uma batedeira, bata a manteiga até obter um creme esbranquiçado.
  2. Adicione o açúcar mascavo e junte as gemas uma a uma, batendo sempre até que fiquem bem incorporadas à massa.
  3. Acrescente o leite condensado em fio, sem parar de bater.
  4. Desligue a batedeira e misture a farinha de trigo peneirada junto com o fermento, as frutas cristalizadas e as uvas-passas.
  5. Bata as claras em neve e incorpore-as delicadamente à massa.
  6. Despeje em uma forma grande com furo central (25 cm de diâmetro), e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 1 hora.
  7. Desenforme o bolo ainda quente.

Modo de preparo do glacê: 

  1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes e despeje sobre o bolo.
  2. Decore com frutas cristalizadas.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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