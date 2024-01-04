4 receitas de docinhos de festa para fazer em casa

Os docinhos de festa são verdadeiras estrelas culinárias, capazes de encantar paladares e criar momentos memoráveis em qualquer celebração.
Suas texturas delicadas e sabores irresistíveis elevam o prazer gastronômico a outro patamar. A boa notícia é que a magia dessas pequenas delícias não está restrita às confeitarias e pode ser desfrutada no conforto do lar.
Ao preparar esses docinhos em casa, não apenas personalizamos cada detalhe conforme nossas preferências, mas também acrescentamos uma pitada especial de carinho. Pensando nisso, separamos algumas receitas incríveis da chef Cecília Fernandes*** para você.
BRIGADEIRO VINTAGE
Ingredientes:
- 395 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de margarina sem sal
- 1/2 xícara de chá de chocolate em pó
- Chocolate granulado para envolver
- Margarina para untar
Modo de preparo:
Coloque em uma panela de fundo grosso o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó, misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Cozinhe até começar a desgrudar da panela. Retire do fogo, coloque em prato untado com margarina e aguarde esfriar. Com as mãos untadas, faça bolinhas e envolva-as em chocolate granulado. Sirva em seguida.
DOCINHO INSTANTÂNEO DE AMENDOIM
Ingredientes:
- 400 g de amendoim torrado
- 200 g de biscoito de amido de milho ou de leite
- 395 g de leite condensado
- Açúcar refinado, açúcar de confeiteiro ou farinha de amendoim para envolver
Modo de preparo:
No liquidificador, triture aos poucos o amendoim e o biscoito até ficar com textura de farinha. Coloque a farinha do liquidificador em uma travessa e junte o leite condensado aos poucos, mexendo até dar ponto de enrolar. Modele os docinhos em forma de croquetes e envolva-os na cobertura escolhida.
BEIJINHO BEM SIMPLES
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de margarina sem sal
- 395 g de leite condensado
- 100 g de coco ralado úmido
- Cravos em flor para decorar
- Coco ralado para envolver
Modo de preparo:
Coloque em uma panela a margarina, o leite condensado e o coco. Misture e leve ao fogo até o ponto de a massa desgrudar da panela. Deixe esfriar para enrolar e envolva-os em coco ralado. Coloque um cravo em flor em cada docinho para decorar.
LIMÕEZINHOS
Ingredientes:
- 790 g de leite condensado
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 50 ml de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- 1 envelope de gelatina sabor limão
- Margarina para untar
- Açúcar cristal verde ou confeitos verdes a gosto para envolver
Modo de preparo:
Coloque o leite condensado, o amido, o creme de leite e a manteiga em panela antiaderente ou de fundo grosso, mexendo bem a cada adição. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até quase desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, junte a gelatina e volte ao fogo até o ponto de quase soltar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque em uma travessa untada com margarina e aguarde esfriar. Modele os docinhos e envolva-os na cobertura escolhida.
Por Redação EdiCase em parceria com Eco Editorial
***Cecília Fernandes, que morreu em 2019, aos 67 anos, era diplomada pela Associação Brasileira de Alta Gastronomia (ABAGA). Além de ter ministrado aulas por 30 anos e prestado consultorias, a chef participou de diversos programas televisivos e produziu receitas para a revista Receitas de Cecília Fernandes.