Bolo de fubá com limão fica perfeito no café ou na festa junina

Sentiu vontade de comer doce? Então aqui vai uma receita: bolo de fubá fofinho com cobertura açucarada de limão. Um azedinho doce perfeito para acompanhar seu chá ou café (fumegantes, é claro).
E se a ideia é aproveitar os arraiás para incluir esse bolo entre as receitas de festa junina, não perca tempo. Corra para a cozinha, separe os ingredientes e coloque a mão na massa!
BOLO DE FUBÁ COM LIMÃO
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 75 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 75 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 4 ovos
- 100g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 xícara e meia (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 caixinha de creme de leite (200g)
- ¼ xícara (chá) de sumo de limão
- 2 xícaras (chá) de fubá mimoso
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de sementes de erva doce
- Para cobrir:
- 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
- ¼ xícara (chá) de sumo de limão
MODO DE PREPARO:
- Bata as claras em neve na batedeira. Reserve em um prato.
- Adicione à batedeira as gemas, a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro e fofo.
- Junte o creme de leite e o sumo de limão.
- Bata mais um minuto. Alterne o fubá e a farinha de trigo com o leite. Desligue a batedeira. e adicione as claras em neve à massa com o fermento em pó peneirado e as sementes de erva doce.
- Coloque a massa em uma forma de bolo média com furo central (23 a 24cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve-a ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até ficar firme e dourado.
- Retire, espere amornar e desenforme. Misture bem o açúcar de confeiteiro com o sumo de limão até formar uma pasta e regue o bolo. Corte em fatias e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.