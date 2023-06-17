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Bolo de fubá com limão fica perfeito no café ou na festa junina

Aproveite que é tempo de arraiá e capriche nessa receita cheia de afeto para arrancar elogios das formiguinhas de plantão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 03:59

Bolo de fubá com limão
Bolo de fubá com cobertura açucarada de limão: afeto de sobra Crédito: Castelo/Divulgação
Sentiu vontade de comer doce? Então aqui vai uma receita: bolo de fubá fofinho com cobertura açucarada de limão. Um azedinho doce perfeito para acompanhar seu chá ou café (fumegantes, é claro).
E se a ideia é aproveitar os arraiás para incluir esse bolo entre as receitas de festa junina, não perca tempo. Corra para a cozinha, separe os ingredientes e coloque a mão na massa!   

BOLO DE FUBÁ COM LIMÃO

Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 75 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Para a massa:
  • 4 ovos
  • 100g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 xícara e meia (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 caixinha de creme de leite (200g)
  • ¼ xícara (chá) de sumo de limão
  • 2 xícaras (chá) de fubá mimoso
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (chá) de sementes de erva doce
  • Para cobrir:
  • 1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
  • ¼ xícara (chá) de sumo de limão 
MODO DE PREPARO:
  1. Bata as claras em neve na batedeira. Reserve em um prato. 
  2. Adicione à batedeira as gemas, a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro e fofo. 
  3. Junte o creme de leite e o sumo de limão. 
  4. Bata mais um minuto. Alterne o fubá e a farinha de trigo com o leite. Desligue a batedeira. e adicione as claras em neve à massa com o fermento em pó peneirado e as sementes de erva doce. 
  5. Coloque a massa em uma forma de bolo média com furo central (23 a 24cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve-a ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até ficar firme e dourado. 
  6. Retire, espere amornar e desenforme. Misture bem o açúcar de confeiteiro com o sumo de limão até formar uma pasta e regue o bolo. Corte em fatias e sirva.
Fonte: Castelo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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