Bolo de fubá com limão fica perfeito no café ou na festa junina

Bata as claras em neve na batedeira. Reserve em um prato.

Adicione à batedeira as gemas, a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme claro e fofo.

Junte o creme de leite e o sumo de limão.

Bata mais um minuto. Alterne o fubá e a farinha de trigo com o leite. Desligue a batedeira. e adicione as claras em neve à massa com o fermento em pó peneirado e as sementes de erva doce.

Coloque a massa em uma forma de bolo média com furo central (23 a 24cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve-a ao forno médio (180℃), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até ficar firme e dourado.