Bares sugerem receitas para comemorar o Dia Mundial do Coquetel

No sábado, 18 de maio, comemora-se o Dia Mundial do Coquetel, uma data que merece ser celebrada com bons drinques. A origem do nome “cocktail”, abrasileirada para coquetel, vem do México, quando os locais utilizavam raízes finas e lisas de uma planta com cores que remetiam à da cauda de um galo. No Brasil, o coquetel mais famoso é a caipirinha.



Os coquetéis são divididos em três categorias, long drink (servidos em copos longos e geralmente com sucos de frutas ácidas, refrigerantes, champagne ou água gaseificada e gelo); short drink (em taças de coquetel e em pequena quantidade) e hot drink (bebidas quentes em copos geralmente com alça).