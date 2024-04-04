Aracruz terá festival de comida de boteco com pratos a partir de R$ 10

Aracruz terá festival de comida de boteco a partir desta quinta (4) Crédito: Joel Cardoso

Em comemoração aos 176 anos de Aracruz, o município preparou o Festival Gastronômico Aracruz Boteco. O evento, que começa nesta quinta-feira (04) e segue até domingo (07), vai reunir em um só lugar torresmo, bolinhos, linguiças, braseiro, além de cerveja artesanal capixaba e apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Localizado na Praça da Paz, centro da Cidade, o Aracruz Boteco promete evidenciar a diversidade gastronômica da região. Entre os pratos que serão servidos no local, o Esporte Bar vai levar o tradicional torresmo de barriguinha de porco, acompanhado de geleia de pimenta biquinho e cachaça, no valor de R$ 10.

Outro prato servido será a rabada com polenta e agrião, no valor de R$ 40. Já o restaurante Purumar vai levar uma porção de bolinho de bacalhau (14 unidades), no valor de R$ 60. Também terá arroz de mariscos, prato individual, por R$ 55. O restaurante Casa Amarela cozinha Intuitiva vai apresentar uma porção de moela, tomates confitados e torradinhas, no valor de R$ 39.

Prato do restaurante Purumar Crédito: Divulgação

Segundo o diretor executivo do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani, que é organizador do evento, o Aracruz Botecos faz parte da programação de comemorações dos 176 anos da cidade, e o objetivo é conectar o público com um evento que vai destacar a gastronomia local, valorizar os empreendedores da região, levar música de qualidade e ressaltar as potencialidades turísticas do município.

Prato do Bar Bola 7 Crédito: Divulgação

“Os festivais gastronômicos têm reforçado a identidade gastronômica das regiões, além de incentivar os empreendedores a investirem ainda mais no potencial turístico, diversificando a oferta e dessa forma atraindo cada vez mais pessoas que desejam descobrir o Espírito Santo”, disse Eduardo.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Para animar, o festival preparou uma programação musical com apresentações de artistas que vêm se destacando no cenário capixaba. Nesta quinta-feira (04), Nano Vianna sobe ao palco com uma releitura do rock nacional e faz uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que morreu no último dia 28.

Na sexta-feira (5), o público poderá curtir ao som de Leony Diall (Pop), Jackson Lima (Pop Rock) e Amaradzaia (Brasilidades). No sábado (6), quem agita Aracruz são os artistas Iclas Sorriso (Samba e pagode), Orquestra Dedilharcos (Bossa e clássicos do rock), Banda 3 ou mais (Pop Rock) e Marcos Bifão (Brasilidades), que também faz uma homenagem a Alex Lima.

O cantor Marcos Bifão é uma das atrações do Festival Gastronômico Aracruz Boteco Crédito: Divulgação

Para fechar com chave de ouro, a programação musical do domingo (7) fica por conta do grupo Só Resenha (Pagode), Nando Moura e Nethinho Fernandes (Pagode e samba), Rafa Marquez (Rock) e Marcos Bifão (Brasilidades).

SERVIÇO

O que: Aracruz Botecos

Aracruz Botecos Quando: de 04 a 07 de abril de 2024

de 04 a 07 de abril de 2024 Onde: Praça da Paz, no centro de Aracruz.

Praça da Paz, no centro de Aracruz. Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA