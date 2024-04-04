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Aracruz terá festival de comida de boteco com pratos a partir de R$ 10

Evento celebra os 176 anos do município e começa nesta quinta-feira (04), na Praça da Paz, centro da Cidade. A entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 09:37

Aracruz terá festival de comida de boteco a partir desta quinta (4)
Aracruz terá festival de comida de boteco a partir desta quinta (4) Crédito: Joel Cardoso
Em comemoração aos 176 anos de Aracruz, o município preparou o Festival Gastronômico Aracruz Boteco. O evento, que começa nesta quinta-feira (04) e segue até domingo (07), vai reunir em um só lugar torresmo, bolinhos, linguiças, braseiro, além de cerveja artesanal capixaba e apresentações musicais. A entrada é gratuita.
Localizado na Praça da Paz, centro da Cidade, o Aracruz Boteco promete evidenciar a diversidade gastronômica da região. Entre os pratos que serão servidos no local, o Esporte Bar vai levar o tradicional torresmo de barriguinha de porco, acompanhado de geleia de pimenta biquinho e cachaça, no valor de R$ 10.
Outro prato servido será a rabada com polenta e agrião, no valor de R$ 40. Já o restaurante Purumar vai levar uma porção de bolinho de bacalhau (14 unidades), no valor de R$ 60. Também terá arroz de mariscos, prato individual, por R$ 55. O restaurante Casa Amarela cozinha Intuitiva vai apresentar uma porção de moela, tomates confitados e torradinhas, no valor de R$ 39.
Prato do restaurante Purumar
Prato do restaurante Purumar Crédito: Divulgação
Segundo o diretor executivo do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani, que é organizador do evento, o Aracruz Botecos faz parte da programação de comemorações dos 176 anos da cidade, e o objetivo é conectar o público com um evento que vai destacar a gastronomia local, valorizar os empreendedores da região, levar música de qualidade e ressaltar as potencialidades turísticas do município.
Prato do Bar Bola 7
Prato do Bar Bola 7 Crédito: Divulgação
“Os festivais gastronômicos têm reforçado a identidade gastronômica das regiões, além de incentivar os empreendedores a investirem ainda mais no potencial turístico, diversificando a oferta e dessa forma atraindo cada vez mais pessoas que desejam descobrir o Espírito Santo”, disse Eduardo.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Para animar, o festival preparou uma programação musical com apresentações de artistas que vêm se destacando no cenário capixaba. Nesta quinta-feira (04), Nano Vianna sobe ao palco com uma releitura do rock nacional e faz uma homenagem ao músico Alexandre Lima, que morreu no último dia 28.
Na sexta-feira (5), o público poderá curtir ao som de Leony Diall (Pop), Jackson Lima (Pop Rock) e Amaradzaia (Brasilidades). No sábado (6), quem agita Aracruz são os artistas Iclas Sorriso (Samba e pagode), Orquestra Dedilharcos (Bossa e clássicos do rock), Banda 3 ou mais (Pop Rock) e Marcos Bifão (Brasilidades), que também faz uma homenagem a Alex Lima.
O cantor Marcos Bifão é uma das atrações do Festival Gastronômico Aracruz Boteco
O cantor Marcos Bifão é uma das atrações do Festival Gastronômico Aracruz Boteco Crédito: Divulgação
Para fechar com chave de ouro, a programação musical do domingo (7) fica por conta do grupo Só Resenha (Pagode), Nando Moura e Nethinho Fernandes (Pagode e samba), Rafa Marquez (Rock) e Marcos Bifão (Brasilidades).

SERVIÇO

  • O que: Aracruz Botecos
  • Quando: de 04 a 07 de abril de 2024
  • Onde: Praça da Paz, no centro de Aracruz.
  • Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Quinta-feira (04 de abril)
  • 18h – Abertura da Praça de Alimentação 
  • Com comida de Boteco, petiscos, porções, pratos, frutos do mar, carnes e petiscos, Burger e braseiro. 
  • Circuito Capixaba de Cervejas Regionais
  • Espaço Mercearia
  • Café especial, agroindústria artesanal, artesanato indígena, charcutaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria, gelatos, doce e muitas delícias.
  • Palco Aracruz 176 anos
  • 21h – Apresentação musical com Breno Tardin Power Trio (Pop)
  • 23h –Apresentação musical com Nano Vianna (Releituras Rock Nacional)

  •  Sexta-feira (05 de abril)
  • 18h – Abertura da Praça de Alimentação 
  • Com comida de Boteco, petiscos, porções, pratos, frutos do mar, carnes e petiscos, Burger e braseiro. 
  • Circuito Capixaba de Cervejas Regionais
  • Espaço Mercearia
  • Café especial, agroindústria artesanal, artesanato indígena, charcutaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria, gelatos, doce e muitas delícias.
  • Palco Aracruz 176 anos
  • 19h – Apresentação musical com Leony Diall (Pop)
  • 21h – Apresentação musical com Jackson Lima Breno (Pop Rock)
  • 23h –Apresentação musical com Amaradzaia (Brasilidades)

  •  Sábado (06 de abril)
  • 15h – Abertura da Praça de Alimentação
  •  Com comida de Boteco, petiscos, porções, pratos, frutos do mar, carnes e petiscos, Burger e braseiro.
  •  Circuito Capixaba de Cervejas Regionais
  • Espaço Mercearia
  • Café especial, agroindústria artesanal, Artesanato indígena, charcutaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria, gelatos, doce e muitas delícias.
  • Palco Aracruz 176 anos
  • 17h – Apresentação musical com Iclas Sorriso (Samba e pagode)
  • 19h – Apresentação musical com a Orquestra Dedilharcos (Bossa e clássicos do rock)
  • 21h – Apresentação musical com a Banda 3 ou mais (Pop Rock)
  • 23h –Apresentação musical com Marcos Bifão (Brasilidades)

  •  Domingo (07 de abril)
  • 15h – Abertura da Praça de Alimentação
  •  Com comida de Boteco, petiscos, porções, pratos, frutos do mar, carnes e petiscos, Burger e braseiro. 
  • Circuito Capixaba de Cervejas Regionais
  • Espaço Mercearia
  • Café especial, agroindústria artesanal, Artesanato indígena, charcutaria, flores e plantas, cachaças, confeitaria, gelatos, doce e muitas delícias.
  • Palco Aracruz 176 anos
  • 15h – Apresentação musical com Só Resenha (Pagode)
  • 17h – Apresentação musical com Nando Moura e Nethinho Fernandes (Pagode e samba)
  • 19h – Apresentação musical com Rafa Marquez (Rock)
  • 23h – Apresentação musical com Marcos Bifão (Brasilidades) 

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