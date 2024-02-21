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Entrada gratuita

Aracruz recebe festival de gastronomia na Praia de Santa Cruz

Festival Aracruz Sabores, que acontece de quinta (22) a domingo (25), vai relembrar chegada de imigrantes italianos ao ES em 1874
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 06:00

Arroz de mariscos do restaurante Purumar, em Aracruz
Arroz de mariscos do restaurante Purumar Crédito: Alex Cordeiro
O município de Aracruz, no Norte do Estado, será palco de mais uma edição do festival Aracruz Sabores, que acontece nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, de quinta a domingo, no cais da Praia de Santa Cruz. A entrada é gratuita.
Além de reunir o que há de mais expressivo na gastronomia aracruzense, também com a participação de empreendedores de cidades próximas, como João Neiva e Santa Teresa, o evento vai homenagear os 150 anos da imigração italiana com apresentações culturais. Em 1874, Santa Cruz recebeu o navio La Sofia com os primeiros imigrantes vindos da Itália para o Espírito Santo. 
Música ao vivo, artesanato, exposição de produtos da agroindústria, cervejarias artesanais e uma estação inteiramente dedicada ao churrasco no fogo de chão - com aulas-shows na sexta e no sábado, a partir das 19h - completam a programação do festival, que será realizado pela segunda vez em Santa Cruz. Uma edição na Barra do Sahy já está prevista para o segundo semestre deste ano.  

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

A praça de alimentação do Aracruz Sabores contará com 20 expositores, entre bares, restaurantes, queijarias, docerias e produtores de café e de cachaça.
O cardápio de pratos, petiscos e carnes ficará por conta de Quiosque Tô na Boa, Quiosque da Juju, Pastelaria Rota do Mar, Bacutia Pub, Bola 7 Botequim, Moro Pub, Divina Carne, Restaurante Purumar e Pasta Fine (Santa Teresa). 
Pastel e caldo de cana da Pastelaria Rota do Mar, em Aracruz
Pastéis e caldo de cana da Pastelaria Rota do Mar Crédito: Alex Cordeiro
No Purumar, um dos destaques é o arroz de mariscos (R$ 55), e a moqueca capixaba individual do restaurante Bacutia, acompanhada de peixe, arroz e pirão, sairá por R$ 25.
Na pastelaria Rota do Mar, serão vendidos itens como pastel de camarão com queijo, catupiry ou palmito, a R$ 20 cada unidade, e a carne de sol (R$ 45 a porção) é uma pedida no Quiosque Tô na Boa. 
Doçuras, inclusive gelato, estão garantidos nos espaços Amore Confeitaria, Quatro Estações Picolés, Confeitaria Afetiva, Ítalo Gelato e Mamma Doce Confeitaria.   

CERVEJA, CACHAÇA E CAFÉ

Para os cervejeiros, estarão disponíveis quatro marcas artesanais da região, como Pedra Beer, I Lupi Cervejaria, Três Torres e Moro. Os valores ficarão entre R$ 10 e R$ 20, de acordo com o estilo de cerveja. 
No Espaço Mercearia, o destaque é para os produtores Cachaça Fracalossi e Queijos Giacomim, de João Neiva; Aproaaast, de Santa Teresa; Loss Café, de Itarana; Botti Defumados, de Colatina; e Dose Clássica, de Santa Cruz (Aracruz).  

Passeio vai relembrar caminho dos imigrantes

A história da imigração italiana também será retratada no evento, que terá, no domingo (25), a partir das 8h, um passeio especial para relembrar o caminho dos primeiros imigrantes italianos ao chegar em solo capixaba, em 1874. Nesse dia, será realizado um passeio de barco pelo Rio Piraqueaçu, até o porto de Lajinha, seguido de uma caminhada até a Fazenda das Palmas, que recebeu 70 famílias naquela época. O valor da inscrição para participar é R$ 140 por pessoa, e dá direito ao passeio de barco até Lajinha, a transporte de ônibus em parte do percurso até Córrego Fundo e a um lanche no final do percurso. Mais informações: (27) 99911-0707. 

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA - 22/02
  • Cais de Santa Cruz:
  • 18h - Abertura da Praça de Alimentação 
  • Palco Aracruz:
  • 19h - Apresentação oficial dos 150 anos da Imigração Italiana – Comunidade de Guaraná (Itália Unitá)
  • 20h - Show com Aperta o Play (rock nacional)
  • 22h - Show com Rubens Neto (nacional)
SEXTA-FEIRA - 23/02 
  • Cais de Santa Cruz:
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • Palco Aracruz: 
  • 19h - Dança italiana - Grupo Di Ballo Nova Trento (Guaraná)
  • 20h - Show com Nano Viana (releituras de rock nacional)
  • 23h - Show com Picnic Dogs (rock nacional)
SÁBADO - 24/02
  • Cais de Santa Cruz:
  • 15h - Abertura da praça de alimentação
  • 17h - Samba com a banda Farra Samba
  • 19h - Concursos culturais italianos - Secretariado dos Imigrantes Friulanos de Aracruz
  • 20h - Show com Leoni Dial (rock nacional e internacional)
  • 21h - Show com Marcos Bifão (música brasileira)
DOMINGO - 25/02
  • Cais de Santa Cruz:
  • 11h – Abertura da praça de alimentação
  • Palco Aracruz:
  • 12h30 - Samba e pagode
FESTIVAL ARACRUZ SABORES - SANTA CRUZ 
Quando: de 22 a 25 de fevereiro de 2024
Onde: na Praia de Santa Cruz, em Aracruz 
Mais informações: @aracruzsabores (Instagram)
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro em conjunto com a Prefeitura de Aracruz e com apoio da Aderes e do Sebrae-ES. 

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